Карелия – живописный северный край с богатой историей. Люди жили на этой территории еще за несколько тысячелетий до нашей эры. Яркое доказательство тому – Беломорские петроглифы – древние наскальные рисунки.

Ученые выяснили, что они были нанесены на каменные глыбы побережья Белого моря в период неолита, а это III – IV тыс. до н. э.

История появления и открытия северных петроглифов

Заселение человеком земель современной Скандинавии и севера-запада России началось с момента таяния ледника. Археологические останки, найденные на этой территории, позволяют предположить, что кроманьонцы обитали здесь еще в 13-14 тысячелетии до н. э. Прачеловеки мигрировали сюда из южных и восточных частей материка. Об этом свидетельствует направление таяния Валдайского оледенения, в процессе которого территория Карелии полностью освободилась ото льда 9 тысяч лет назад.

Мезолитические памятники, найденные на о. Кижи и Юж. Оленьем о-ве, доказывают, что уже 9 тысяч лет назад здесь жили люди. Они занимались рыбалкой и охотой и в поисках богатого улова постоянно продвигались на север. Технология производства железа была освоена ими позже – только к I тысячелетию. С этого момента начало развиваться земледелие и животноводство. Детали своего быта древние люди изображали на скалах, высекая на них железными клиньями своеобразные рисунки – петроглифы. Это название пошло от двух греческих слов: πέτρος и γλυφή, которые переводятся на русский как камень и резьба соответственно.

Первым в Карелии их обнаружил российский геолог-минеролог и профессор К. И. Гревингк. Это произошло в середине 19-го века во время геолого-разведывательной экспедиции в Архангельскую и Олонецкую губернии. Местные жители, конечно, знали о существовании петроглифов давно и предавали им мистическое значение, но массовая известность к Онежским наскальным рисункам пришла после отчета Гревингка. Древние саамы и карелы считали их дьявольскими отметинами и нередко высекали рядом с изображениями христианский крест, веруя, что он нейтрализует их негативное влияние.

После того, как Константин Гревингк представил научному миру древнейшую живопись, началось ее активное изучение и поиски новых изображений в районе Белого моря и Онеги. В 1926 году студент-геолог из Ленинграда Михаил Линевский в составе этнографической экспедиции открыл еще около 300 петроглифов недалеко от современного Беломорска. Эти рисунки получили название «Бесовы Следки».

Через 10 лет группа ученых под руководством В. И Радовникаса обнаружила несколько десятков наскальных изображений в районе пересохшего участка р. Выг вблизи местечка Залавруга. Это примерно в 1,5 км от «Бесовых Следков». В 1963 году археологическая экспедиция Ю. А. Савватеева недалеко от Залавруги под толстым слоем земли нашла другой комплекс наскальных рисунков. Его назвали Новая Залавруга.

Описание изображений

Центральным рисунком Старой Залавруги является изображение 3-х оленей, идущих друг за другом. Размер нарисованных животных соответствует настоящим. Путь этой веренице преграждают гребцы на лодке. Сцена символизирует процесс осенней охоты, когда олени мигрируют с севера на юг. Этот сюжет повторяется в разных интерпретациях, где охотники изображены на лыжах и в воде без лодки. Трактовать его можно как охоту в разное время года. Также в этой Залавруге встречаются рисунки на тему войны, в которых человеческие фигуры отражают нападение неких пришельцев-мореходов.

В Новой Залавруге на площади 200 м² можно увидеть около 1000 изображений, условно разбитых на 29 групп. Самая масштабная группа – это сцена зимней охоты. Примечательно, что главным действующим лицом всех сюжетов является человек. Это говорит о том, что в то время произошли революционные трансформации в сознании древних людей, и доминирующий звериный образ сменился на человеческий. Остальные группы – это изображение охоты в различных вариациях, рисунок двух спорящих между собой женщин, фигура человека, предположительно, шамана, в анфас, которую еще называют «пляшущий человечек».

Как добраться

Музей под открытым небом Залавруга находится примерно в 4 км от Беломорска, доехать сюда можно по трассе «Кола». Двигаясь из Беломорска, необходимо следовать указателям, а, добравшись до автостоянки, пройти по лесной дороге и деревянному мосту к петроглифам.