Фото: Evgenii Mitroshin / Istock by Getty Images
Карелия – живописный северный край с богатой историей. Люди жили на этой территории еще за несколько тысячелетий до нашей эры. Яркое доказательство тому – Беломорские петроглифы – древние наскальные рисунки.
Ученые выяснили, что они были нанесены на каменные глыбы побережья Белого моря в период неолита, а это III – IV тыс. до н. э.
Заселение человеком земель современной Скандинавии и севера-запада России началось с момента таяния ледника. Археологические останки, найденные на этой территории, позволяют предположить, что кроманьонцы обитали здесь еще в 13-14 тысячелетии до н. э. Прачеловеки мигрировали сюда из южных и восточных частей материка. Об этом свидетельствует направление таяния Валдайского оледенения, в процессе которого территория Карелии полностью освободилась ото льда 9 тысяч лет назад.
Мезолитические памятники, найденные на о. Кижи и Юж. Оленьем о-ве, доказывают, что уже 9 тысяч лет назад здесь жили люди. Они занимались рыбалкой и охотой и в поисках богатого улова постоянно продвигались на север. Технология производства железа была освоена ими позже – только к I тысячелетию. С этого момента начало развиваться земледелие и животноводство. Детали своего быта древние люди изображали на скалах, высекая на них железными клиньями своеобразные рисунки – петроглифы. Это название пошло от двух греческих слов: πέτρος и γλυφή, которые переводятся на русский как камень и резьба соответственно.
Первым в Карелии их обнаружил российский геолог-минеролог и профессор К. И. Гревингк. Это произошло в середине 19-го века во время геолого-разведывательной экспедиции в Архангельскую и Олонецкую губернии. Местные жители, конечно, знали о существовании петроглифов давно и предавали им мистическое значение, но массовая известность к Онежским наскальным рисункам пришла после отчета Гревингка. Древние саамы и карелы считали их дьявольскими отметинами и нередко высекали рядом с изображениями христианский крест, веруя, что он нейтрализует их негативное влияние.
После того, как Константин Гревингк представил научному миру древнейшую живопись, началось ее активное изучение и поиски новых изображений в районе Белого моря и Онеги. В 1926 году студент-геолог из Ленинграда Михаил Линевский в составе этнографической экспедиции открыл еще около 300 петроглифов недалеко от современного Беломорска. Эти рисунки получили название «Бесовы Следки».
Через 10 лет группа ученых под руководством В. И Радовникаса обнаружила несколько десятков наскальных изображений в районе пересохшего участка р. Выг вблизи местечка Залавруга. Это примерно в 1,5 км от «Бесовых Следков». В 1963 году археологическая экспедиция Ю. А. Савватеева недалеко от Залавруги под толстым слоем земли нашла другой комплекс наскальных рисунков. Его назвали Новая Залавруга.
Центральным рисунком Старой Залавруги является изображение 3-х оленей, идущих друг за другом. Размер нарисованных животных соответствует настоящим. Путь этой веренице преграждают гребцы на лодке. Сцена символизирует процесс осенней охоты, когда олени мигрируют с севера на юг. Этот сюжет повторяется в разных интерпретациях, где охотники изображены на лыжах и в воде без лодки. Трактовать его можно как охоту в разное время года. Также в этой Залавруге встречаются рисунки на тему войны, в которых человеческие фигуры отражают нападение неких пришельцев-мореходов.
В Новой Залавруге на площади 200 м² можно увидеть около 1000 изображений, условно разбитых на 29 групп. Самая масштабная группа – это сцена зимней охоты. Примечательно, что главным действующим лицом всех сюжетов является человек. Это говорит о том, что в то время произошли революционные трансформации в сознании древних людей, и доминирующий звериный образ сменился на человеческий. Остальные группы – это изображение охоты в различных вариациях, рисунок двух спорящих между собой женщин, фигура человека, предположительно, шамана, в анфас, которую еще называют «пляшущий человечек».
Музей под открытым небом Залавруга находится примерно в 4 км от Беломорска, доехать сюда можно по трассе «Кола». Двигаясь из Беломорска, необходимо следовать указателям, а, добравшись до автостоянки, пройти по лесной дороге и деревянному мосту к петроглифам.