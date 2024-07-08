Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
Войти в ЛК

Туры на Соловки из Москвы

Разработали для вас туры на Соловки из Москвы для любого времени года! Сообщите менеджеру, что вам нужен трансфер, и мы решим этот вопрос.

Зимнее путешествие в Карелию — семейный тур на новогодние каникулы.

Весенняя Карелия — трехдневный тур для всей семьи.

Карельские каникулы — Маршрут Кижи — Валаам — Соловки из любой точки России.

Ноябрь в Карелии — Золотая осень в карельской природе.

Все туры, которые мы разработали

Особенности Соловецких островов

Соловецкие острова — не просто популярное направление для путешествий по Карелии. Это погружение в мистический мир, где древний монастырь стоит как неприступный страж в сердце сурового Белого моря. Здесь каждый камень пропитан историями о монахах, затворниках и заключенных. А еще Соловки — это великолепие природы: сосновый лес, холмы и горы, морской ветер и ледниковые озера.

Соловки — это вызов туристам и возможность столкнуться лицом к лицу с неприукрашенной красотой и силой духа. Это место, куда стоит ехать за уединением, размышлениями и непередаваемыми впечатлениями. Присоединяйтесь к программам путешествия по островам с компанией “Золотое кольцо Карелии”: вас ждут круизы по Белому морю и Онежской губе, комфортные условия проживания и трансфера, а также увлекательные истории от наших гидов.

Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →
Все наши туры по популярным достопримечательностям Карелии

Мы проводим туры по всей Карелии и для Вашего удобства сгруппировали их по объектам показа. Вы можете выбрать подходящий тур именно с той достопримечательностью Карелии, которую хотите посетить.

  • Туры с посещением острова Валаам

    Валаам – святой остров в северной части Ладожского озера. Здесь расположен северный центр православия - Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь. Обитель славится великолепной храмовой архитектурой, уникальным ландшафтом и дивной красотой карельской природы. Добираются до острова на метеоре из г.Сортавала.

  • Туры с посещением Соловков

    Соловецкий архипелаг является одной из главных точек притяжения туристов на русском Севере, ведь именно здесь можно почувствовать всю мощь культуры нашей страны.

  • Туры с посещением Рускеала

    Карельский объект №1 по посещаемости - горный парк Рускеала, привлекает сотни тысяч туристов своей инфраструктурой, красотой мраморных скал и невероятными пейзажами.

  • Туры с посещением водопада Кивач

    Кивач является одним из самых живописных мест в Карелии - чистый воздух, красивые камни и лес, бурлящий поток падающей воды, здесь останавливается время.

  • Туры с посещением карельских деревней

    Карельские деревни с национальным колоритом - Кинерма, Шелтозеро, Рубчойла, где сохранились и доступны для изучения традиции, быт и история карельского народа.

  • Туры по местам Силы Карелии

    Карелия славится своими Местами Силы, где расположены энергетические разломы: священная саамская гора Воттоваара, Паасо, Сампо, Гирвас и многие другие.

  • Туры по Карелии из Петрозаводска

    Большинство наших туров начинается из Петрозаводска. Они включают в себя обзорную экскурсию по столице Карелии - чудесному городу на берегу Онежского озера.

  • Туры за северным сиянием

    Подборка туров в Карелию от нашей компании, во время которых можно увидеть северное сияние. Сезон северного сияния начинается в октябре, заканчивается в апреле.

С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

Посмотреть другие отзывы
Компании о нашем туроператоре
Узнайте всё о Карелии в нашем блоге

Туры в Карелию

Достопримечательности Карелии

Сам город Петрозаводск часто называют достопримечательностью республики. Но что же есть в самом городе?

  • Памятники на набережной

Набережная была открыта в честь 50-ти летия победы в Великой Отечественной Войне, в 1994 году. Ее берег расстилается почти на 3000 километров и вымощен карельским гранитом. Среди памятников встречаются Французские, Норвежские и Германские скульптуры. Одна из интереснейших “Рыбаки” установлена в Петрозаводске в 1991 году. Ее скульптор, Рафаэль Консуэгра родом из американского города Дулута.

  • Площадь Кирова

Одна из старейших в городе, она находится в центре кварталов. В 1996 году на площади установили памятник С. М. Кирову.

  • Ботанический сад ПетрГУ

Площадь 367 га, основан в 1951 году. Помимо сотен не свойственных Карелии растений, он может похвастаться урочищем “Чёртов стул” — это древние скалы возрастом около 2 миллиардов лет.

  • Музей-заповедник “Кижи”

Сохранил десятки памятников архитектуры, включая мельницы, церкви, часовни и мастерские.

Активный отдых в Карелии летом

  • Рыбалка — один из популярных развлечений в любой сезон. Рыбаков можно встретить на набережной Петрозаводска. В Онежском озере, по словам очевидцев, чаще попадается ерш, окунь и плотва. На Ладожском озере встречается щука, окунь и судак.
  • Кемпинг чаще организовывают базы отдыха. Сортавала, Соловки, Рускеала хорошо подходят для такого отдыха.
  • Катеры вмещают до 6 человек. Можно прокатиться по озеру и увидеть Ладожские шхеры.

К самым популярным объектам, посещение которых обязательно в рамках обзорной экскурсии по Соловецкому архипелагу, можно смело отнести:

Соловецкий монастырь — уникальный историко-культурный комплекс, основанный в 15 веке. С течением времени он превратился в крупнейшее религиозно-экономическое сообщество. Монастырь известен мощными укреплениями: огромные каменные стены, башни и крепостные сооружения возвышаются на фоне суровых северных пейзажей. В советский период здесь действовал один из первых лагерей ГУЛАГа, где обнаружились тысячи политических заключенных.

Секирная гора— один из духовных центров островов. С вершины открывается захватывающий вид на окружающие острова, монастыри и Белое море. Здесь также находится Церковь Воскресения Христова, построенная в XIX веке и известная необычной архитектурой.

Заяцкий остров — важная часть маршрута для всех, кому интересны археологические находки и мистические артефакты. На острове были обнаружены древние кресты и надгробные плиты, а также удивительные каменные лабиринты. Это сложные спираливидные или кольцевые конструкции, которые, вероятно, использовались нашими предками для ритуальных целей.

Сайт использует данные cookie
Cайт использует хранение информации в браузере (cookie) и сервисы сбора технических данных (Яндекс). Продолжая использовать сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий, а также с Политикой обработки и защиты персональных данных
Принять