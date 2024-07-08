Достопримечательности Карелии
Сам город Петрозаводск часто называют достопримечательностью республики. Но что же есть в самом городе?
Набережная была открыта в честь 50-ти летия победы в Великой Отечественной Войне, в 1994 году. Ее берег расстилается почти на 3000 километров и вымощен карельским гранитом. Среди памятников встречаются Французские, Норвежские и Германские скульптуры. Одна из интереснейших “Рыбаки” установлена в Петрозаводске в 1991 году. Ее скульптор, Рафаэль Консуэгра родом из американского города Дулута.
Одна из старейших в городе, она находится в центре кварталов. В 1996 году на площади установили памятник С. М. Кирову.
Площадь 367 га, основан в 1951 году. Помимо сотен не свойственных Карелии растений, он может похвастаться урочищем “Чёртов стул” — это древние скалы возрастом около 2 миллиардов лет.
Сохранил десятки памятников архитектуры, включая мельницы, церкви, часовни и мастерские.
Активный отдых в Карелии летом
- Рыбалка — один из популярных развлечений в любой сезон. Рыбаков можно встретить на набережной Петрозаводска. В Онежском озере, по словам очевидцев, чаще попадается ерш, окунь и плотва. На Ладожском озере встречается щука, окунь и судак.
- Кемпинг чаще организовывают базы отдыха. Сортавала, Соловки, Рускеала хорошо подходят для такого отдыха.
- Катеры вмещают до 6 человек. Можно прокатиться по озеру и увидеть Ладожские шхеры.