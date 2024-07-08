Особенности Соловецких островов

Соловецкие острова — не просто популярное направление для путешествий по Карелии. Это погружение в мистический мир, где древний монастырь стоит как неприступный страж в сердце сурового Белого моря. Здесь каждый камень пропитан историями о монахах, затворниках и заключенных. А еще Соловки — это великолепие природы: сосновый лес, холмы и горы, морской ветер и ледниковые озера.

Соловки — это вызов туристам и возможность столкнуться лицом к лицу с неприукрашенной красотой и силой духа. Это место, куда стоит ехать за уединением, размышлениями и непередаваемыми впечатлениями. Присоединяйтесь к программам путешествия по островам с компанией “Золотое кольцо Карелии”: вас ждут круизы по Белому морю и Онежской губе, комфортные условия проживания и трансфера, а также увлекательные истории от наших гидов.