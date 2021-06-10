Карельский зоопарк «Черные камни»

В глубине карельского леса на естественном природном ландшафте раскинулся крупнейший зоопарк республики. В нем собраны разнообразные представители фауны со всего мира, многие из которых занесены в Красную книгу.

В глубине карельского леса на естественном природном ландшафте раскинулся крупнейший зоопарк республики. В нем собраны разнообразные представители фауны со всего мира, многие из которых занесены в Красную книгу. Знакомиться с животными лучше в сопровождении опытных гидов. Они хорошо знают повадки подопечных и могут рассказать много интересных историй. Это удивительно уютное место под открытым небом всегда ждет новых и постоянных гостей.

Обитатели карельского зоопарка

Сегодня на площади 30 га, что сопоставимо с 60 футбольными полями, живут около 500 животных и 150 птиц. Причем многих местных питомцев разрешается гладить и даже кормить специальным угощением, которое продается на входе. Обычно это сладкая морковка. Еще одна особенность зоопарка — просторные вольеры, где для всех обитателей созданы самые комфортные условия. А для водоплавающих пернатых устроены искусственные водоемы.

В коллекции зоопарка имеются такие представители фауны:

зубры и олени;

ламы и муфлоны;

пони и яки;

лани и косули;

альпака и гуанако;

совы и павлины;

цесарки и многие другие виды.

Помимо типичных таежных жителей, здесь обитают разные экзотичные виды. В зоопарке можно увидеть двугорбого верблюда, способного выжить в крайне суровых природных условиях. Гималайского такина, который в природе предпочитает труднодоступные горные склоны. Африканского страуса, способного бегать со скоростью 60-70 км/ч. И даже настоящих хищников — пум Ричарда и Софу, и тигрицу Клеопатру. А также антилопу, предков современных лам — гуанако и многих-многих других животных. Причем их число постоянно увеличивается. Зоопарк регулярно приобретает новых питомцев, а некоторые постояльцы находят себе пару и радуют всех пополнением семейства.

Большинству детей обычно недостаточно просто наблюдать за животными. Они мечтают пообщаться с питомцами поближе, погладить и покормить. И обязательно сфотографироваться на память. Для всего этого устроен специальный контактный уголок без ограждений и клеток. В нем собраны неопасные ручные животные — кролики, козы, овечки, пони и другая живность. Маленькие посетители зоопарка получат незабываемые впечатления от общения с животными. Они расширят кругозор, станут внимательнее и добрее к окружающему миру. Посещение контактного уголка входит в цену общего билета.

Особенности посещения карельского зоопарка

Зоопарк работает ежедневно и круглогодично с 10:00 до 19:00. Стоимость билета для взрослого — 500 руб, для детей 3–12 лет — 300 руб. Для групповых экскурсий численностью от 10 человек предусмотрены следующие цены на билеты: взрослый — 700 руб, детский (3–12 лет) — 500 руб. Малыши до трех лет проходят бесплатно. Для небольшой группы 1–9 человек может быть организована индивидуальная экскурсия общей стоимостью 7000 руб. При предъявлении удостоверяющих документов имеются скидки и льготы для некоторых групп населения. За дополнительную плату предлагается покататься на лошади, в небольшой карете или открытом ландо.

Собираясь в поездку в холодное время года, не забудьте одеться потеплее. А по окончании прогулки обязательно загляните в уютное кафе, где можно согреться и выпить кофе или чай. Для полноценного обеда лучше посетить ресторан «Плакучая ива», который расположен в 50 метрах от входа.

Как добраться до объекта

Зоопарк расположен неподалеку от Сортавалы, за поселком Киркколахти, на территории базы отдыха «Черные камни». При поездке автомобилем из Санкт-Петербурга следует выехать через Выборгское шоссе и двигаться по трассе A129 до Сортавалы. Далее ехать в сторону Петрозаводска, свернуть к поселку Рускеала, двигаться на север и ориентироваться на указатели.

Из Москвы машиной можно ехать через Санкт-Петербург и Сортавалу. Тогда дорога займет около 18 часов. Или же двигаться через Зуево, Лодейное поле и Олонец, средняя продолжительность маршрута — 16 часов. Кроме того, можно добраться до Сортавалы автобусом или электричкой, а затем пересесть на автобус до зоопарка, который регулярно отходит от железнодорожного вокзала.

Координаты GPS объекта: 61° 59′ 27.38″ N, 30° 46′ 22.97″ E