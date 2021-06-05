Змеи в Карелии

В отличие от других представителей местной флоры змеиное царство Карелии разнообразием не отличается. В регионе обитает всего два вида змей — обыкновенные гадюка и уж. А те, кто «встречали» в республике медянку, вероятно столкнулись с безногой ящерицей веретеницей.

Виды змей в Карелии

Несмотря на некоторую схожесть, гадюка и уж отличаются как внешним видом, так и повадками. Оба вида рептилий не имеют охранного статуса. А для зимовки выбирают расщелины или нагромождения камней, где можно спрятаться на глубину 1,5 метра и более.

Описание гадюки обыкновенной

Основные характеристики ядовитой змеи:

Голова — треугольной формы, без пятен, с вертикальными зрачками.

Клыки — два довольно длинных и полых внутри, яд поступает из желез за верхней челюстью.

Окраска — от светло-серой до почти черной, рисунок чешуи ромбовидный или зигзагообразный.

Длина тела — в среднем 70–75 см, не превышает 1 м.

Размножение — живородящие, требуется солнечное тепло для развития эмбрионов.

Рацион — в основном лягушки и мыши, могут доставать из гнезд птенцов.

Места обитания — по всей территории Карелии, часто на скалистых островах и беломорском побережье.

Гадюки любят хорошо прогретые места и обитают на полях, в лесных вырубках, возле водоемов. Любят прятаться между камнями, в старых пнях или среди кучи дров и веток. В темных лесных чащах обычно не встречаются. Особенно активны в ночное время суток.

Описание ужа обыкновенного

Этого представителя местных рептилий можно отличить по следующим характеристикам:

Голова — продолговатой формы с круглыми зрачками.

«Уши» — позади головы располагаются яркие светлые пятнышки, цвет от белого до практически оранжевого.

Окраска — от темно-оливковой до почти черной, характерная зигзагообразная полоска на спине, у самцов полоса более контрастна.

Длина тела — взрослая особь достигает 1 метра и более.

Размножение — откладывают яйца в хорошо прогретую почву.

Рацион — жабы, лягушки, мелкая рыба.

Места обитания — южные районы республики, Приладожье, берега Ладожского озера.

Ужи обыкновенные любят влагу, поэтому обитают вблизи рек и других видов водоемов. Активны преимущественно в дневное время суток.

А вот веретеница, которую иногда путают со змеей-медянкой, — неядовитая ящерица песочного окраса с голубыми или синими блестящими точками на спине. Костно-роговой панцирь не позволяет ей быть такой же гибкой, как змеи. А настоящая медянка обитает южнее, например, встречается в соседней Ленинградской области.

Правила поведения со змеями: советы от биологов-герпетологов Собираясь на прогулку или за грибами в лес, по возможности наденьте высокие резиновые сапоги. И захватите палку, чтобы шуршать перед собой, предупреждая змей о своем появлении. Особую бдительность сохраняйте в густой траве и заросших ямах. Если на пути обнаружится змея, лучше ее не трогать, а спокойно обойти. Гадюки плохо видят и никогда не нападают первыми.

Некоторые жители Карелии сталкиваются с этими непрошенными гостями на своих дачных участках. Особенно, если там имеются любимые укрытия рептилий — груды камней или стопки дров. При обнаружении змеи можно с помощью длинной палки унести ее подальше от участка. Чтобы избежать повторения данного инцидента, нужно постараться избавиться от удобных «пристанищ» и захламленности участка.

В южных районах республики, где водятся естественные враги рептилий — ежи, можно воспользоваться народным способом борьбы со змеями. Еще в старые времена крестьяне заметили, что захмелевшие ежики становятся агрессивными и успешно атакуют змей. Поэтому оставляли для них небольшие блюдца с пивом.

Как действовать при укусе змеи?

Гадюки ядовиты с момента своего рождения, а максимальную агрессивность проявляют весной и в начале лета. Хотя в 25% случаев они не успевают выпустить яд при нападении, при укусе рекомендуется действовать максимально быстро:

В течение 10–15 секунд после происшествия выдавить яд из ранки, предварительно можно сделать небольшой надрез. Обеспечить покой, зафиксировать конечность повязкой, давать пить много воды. Запрещается прижигать место укуса, давать алкоголь или накладывать жгут. Следует оперативно доставить пострадавшего медикам для оказания квалифицированной помощи.

В случае неоказания своевременной помощи проявляется отек тканей, головокружение, вялость и другие негативные симптомы. Спустя несколько часов может добавиться рвота, затрудненное дыхание, нарушение сердечного ритма и даже потеря сознания. При укусе ужа рекомендуется действовать аналогично, поскольку только специалисты смогут оценить потенциальную опасность.