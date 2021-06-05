Змеи в Карелии

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В отличие от других представителей местной флоры змеиное царство Карелии разнообразием не отличается. В регионе обитает всего два вида змей — обыкновенные гадюка и уж. А те, кто «встречали» в республике медянку, вероятно столкнулись с безногой ящерицей веретеницей.
Несмотря на некоторую схожесть, гадюка и уж отличаются как внешним видом, так и повадками. Оба вида рептилий не имеют охранного статуса. А для зимовки выбирают расщелины или нагромождения камней, где можно спрятаться на глубину 1,5 метра и более.
Основные характеристики ядовитой змеи:
Гадюки любят хорошо прогретые места и обитают на полях, в лесных вырубках, возле водоемов. Любят прятаться между камнями, в старых пнях или среди кучи дров и веток. В темных лесных чащах обычно не встречаются. Особенно активны в ночное время суток.
Этого представителя местных рептилий можно отличить по следующим характеристикам:
Ужи обыкновенные любят влагу, поэтому обитают вблизи рек и других видов водоемов. Активны преимущественно в дневное время суток.
А вот веретеница, которую иногда путают со змеей-медянкой, — неядовитая ящерица песочного окраса с голубыми или синими блестящими точками на спине. Костно-роговой панцирь не позволяет ей быть такой же гибкой, как змеи. А настоящая медянка обитает южнее, например, встречается в соседней Ленинградской области.
Правила поведения со змеями: советы от биологов-герпетологов Собираясь на прогулку или за грибами в лес, по возможности наденьте высокие резиновые сапоги. И захватите палку, чтобы шуршать перед собой, предупреждая змей о своем появлении. Особую бдительность сохраняйте в густой траве и заросших ямах. Если на пути обнаружится змея, лучше ее не трогать, а спокойно обойти. Гадюки плохо видят и никогда не нападают первыми.
Некоторые жители Карелии сталкиваются с этими непрошенными гостями на своих дачных участках. Особенно, если там имеются любимые укрытия рептилий — груды камней или стопки дров. При обнаружении змеи можно с помощью длинной палки унести ее подальше от участка. Чтобы избежать повторения данного инцидента, нужно постараться избавиться от удобных «пристанищ» и захламленности участка.
В южных районах республики, где водятся естественные враги рептилий — ежи, можно воспользоваться народным способом борьбы со змеями. Еще в старые времена крестьяне заметили, что захмелевшие ежики становятся агрессивными и успешно атакуют змей. Поэтому оставляли для них небольшие блюдца с пивом.
Гадюки ядовиты с момента своего рождения, а максимальную агрессивность проявляют весной и в начале лета. Хотя в 25% случаев они не успевают выпустить яд при нападении, при укусе рекомендуется действовать максимально быстро:
В случае неоказания своевременной помощи проявляется отек тканей, головокружение, вялость и другие негативные симптомы. Спустя несколько часов может добавиться рвота, затрудненное дыхание, нарушение сердечного ритма и даже потеря сознания. При укусе ужа рекомендуется действовать аналогично, поскольку только специалисты смогут оценить потенциальную опасность.