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Вяртсиля – приграничный поселок в Сортавальском муниципальном районе Карелии, растянувшийся на побережье реки Юуванйоки; является единственным населенным пунктом, входящим в состав одноименного городского поселения.
В границах поселка расположен крупный таможенный контрольно-пропускной пункт, через который проходит более 1 миллиона человек в год.
Вяртсиля – самый удаленный от административного центра поселок своего района. Он расположен в 65 км от города Сортавала. Населенный пункт имеет пограничное положение: в 5 км от него находится российско-финская граница.
Поселок расположен в зоне умеренного климатического пояса. Для него характерна продолжительная мягкая зима и теплое лето со средней температурой +20 °С.
Согласно археологическим раскопкам, которые были проведены финским ученым Пялси, на окрестных территориях еще в 1 тысячелетии до н. э. находилось поселение древних карел. Первое письменное упоминание о поселке датировано началом 16 века. Согласно окладным книгам здесь проживало 3 семьи. Селение в этот период времени относилось к Водской пятине Новгородской земли.
По результатам русско-шведской войны 17 века поселение отошло под контроль Швеции. Но отгремевшая Северная война вновь изменила территориальную принадлежность населенного пункта: по результатам подписанных соглашений карельское село перешло в состав Финляндского княжества Российской империи.
В 1834 году в селении было открыто небольшое лесопильное предприятие, в работе на котором было задействовано 20 местных жителей. Спустя 17 лет вместо лесопилки был построен завод, занимавшийся переработкой болотной и озерной руд. В 1885 году завод был оснащен единственной в мире мартеновской печью, способной выплавлять сталь из озерной руды. К концу 19 века деятельность предприятия была перепрофилирована на изготовление метизов. Вяртсильский завод функционирует по сей день и является одним из старейших промышленных предприятий России. Впоследствии на его базе была основана крупная финская машиностроительная компания Wärtsilä Oyj Abp.
В 1918 году поселок перешел в состав Финляндии и был возвращен России лишь в 1940 году после подписания мирного договора, завершившего Зимнюю советско-финляндскую войну.
В 1946 году населенный пункт приобрел статус поселка городского типа.
В поселении успешно функционирует несколько промышленных предприятий:
Также работают: средняя общеобразовательная школа и детский сад, медицинская амбулатория, общественная библиотека, почтовое отделение, музыкальная школа и центр детско-юношеского творчества, несколько продовольственных магазинов и кафе.
Для комфортного пребывания туристов и гостей на территории поселка открыты гостиница, база отдыха и клуб-отель.
В Вяртсиле расположено множество разноплановых объектов историко-культурного наследия:
В поселке родился известный политический деятель и правозащитник Алесь Беляцкий.
##Как добраться
Пгт имеет налаженное регулярное автобусное сообщение с Сортавалой и Петрозаводском.