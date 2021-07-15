Вяртсиля – приграничный поселок в Сортавальском муниципальном районе Карелии, растянувшийся на побережье реки Юуванйоки; является единственным населенным пунктом, входящим в состав одноименного городского поселения.

В границах поселка расположен крупный таможенный контрольно-пропускной пункт, через который проходит более 1 миллиона человек в год.

Географическое расположение

Вяртсиля – самый удаленный от административного центра поселок своего района. Он расположен в 65 км от города Сортавала. Населенный пункт имеет пограничное положение: в 5 км от него находится российско-финская граница.

Климатические особенности

Поселок расположен в зоне умеренного климатического пояса. Для него характерна продолжительная мягкая зима и теплое лето со средней температурой +20 °С.

Краткая история населенного пункта

Согласно археологическим раскопкам, которые были проведены финским ученым Пялси, на окрестных территориях еще в 1 тысячелетии до н. э. находилось поселение древних карел. Первое письменное упоминание о поселке датировано началом 16 века. Согласно окладным книгам здесь проживало 3 семьи. Селение в этот период времени относилось к Водской пятине Новгородской земли.

По результатам русско-шведской войны 17 века поселение отошло под контроль Швеции. Но отгремевшая Северная война вновь изменила территориальную принадлежность населенного пункта: по результатам подписанных соглашений карельское село перешло в состав Финляндского княжества Российской империи.

В 1834 году в селении было открыто небольшое лесопильное предприятие, в работе на котором было задействовано 20 местных жителей. Спустя 17 лет вместо лесопилки был построен завод, занимавшийся переработкой болотной и озерной руд. В 1885 году завод был оснащен единственной в мире мартеновской печью, способной выплавлять сталь из озерной руды. К концу 19 века деятельность предприятия была перепрофилирована на изготовление метизов. Вяртсильский завод функционирует по сей день и является одним из старейших промышленных предприятий России. Впоследствии на его базе была основана крупная финская машиностроительная компания Wärtsilä Oyj Abp.

В 1918 году поселок перешел в состав Финляндии и был возвращен России лишь в 1940 году после подписания мирного договора, завершившего Зимнюю советско-финляндскую войну.

В 1946 году населенный пункт приобрел статус поселка городского типа.

Инфраструктура

В поселении успешно функционирует несколько промышленных предприятий:

крупный метизный завод, изготавливающий различные металлические изделия;

деревообрабатывающая фабрика.

Также работают: средняя общеобразовательная школа и детский сад, медицинская амбулатория, общественная библиотека, почтовое отделение, музыкальная школа и центр детско-юношеского творчества, несколько продовольственных магазинов и кафе.

Для комфортного пребывания туристов и гостей на территории поселка открыты гостиница, база отдыха и клуб-отель.

Достопримечательности

В Вяртсиле расположено множество разноплановых объектов историко-культурного наследия:

железнодорожный вокзал, являющийся редким сохранившимся образцом архитектуры 19 столетия;

деревянная православная церковь в честь князя Александра Невского;

памятный монумент 2 матерям, российской и финской;

братская могила расстрелянных финнами военнопленных, увенчанная стелой из розового карельского гранита;

братское захоронение советских солдат, погибших при обороне Карелии в Великой Отечественной войне, с гранитным монументом с изображением скорбящих женщин;

памятник основателю Вяртсильского метизного завода Н.Л. Арппе.

Знаменитые уроженцы

В поселке родился известный политический деятель и правозащитник Алесь Беляцкий.

##Как добраться

Пгт имеет налаженное регулярное автобусное сообщение с Сортавалой и Петрозаводском.