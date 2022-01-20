Общая информация

Вокнаволок относится к Костомукшскому городскому округу. Поселение расположено в 59 километрах от районного административного центра: города Костомукша. Согласно данным последней переписи населения в поселке постоянно проживает 401 человек. 90% населения составляют карелы. Большинство жителей общаются между собой на местном диалекте карельского языка, который по звучанию очень схож с финским.

История поселения, воспетого в рунах

Первые упоминания о поселении датированы 1620 годом. В начале 17 века окрестные таёжные земли возле озера стали облагораживать под себя северные карелы. Основными занятиями первых местных жителей были рыбный промысел и охота. Здесь же зарождались особенности карельских культурных традиций и фольклора. И по сегодняшний день деревня остается бессменной хранительницей народного фольклорного творчества и карельской песенной культуры. Самобытные традиции и старинные сказания бережно передаются местными жителями из поколения в поколение.

Вокнаволок, по праву, считается родиной рунопения. Именно здесь известный финский ученый-фольклорист Элиас Леннрот записал большинство сюжетов для своего легендарного эпоса «Калевала», а селение прозвал «поющий Вокнаволок», ведь практически в каждом дворе проживал хороший исполнитель народных песен и сказаний. На протяжении всей своей этнографической деятельности Леннрот еще не раз гостевал в поселке.

Вокнаволок может похвастаться не одной династией потомственных рунопевцев. Самая известная их них – Перттунены. Так, талантливый народный сказитель Архипп Перттунен стал одним из соавторов «Калевалы»: он напел Лённроту более 3000 рун. Его сын, Мийкхо, был не менее выдающимся рунопевцем, в народе его даже прозвали северным Гомером. От него услышали и записали более трех с половиной тысяч строк карельской народной поэзии.

Сохранила и приумножила культурное наследие предков еще одна местная сказительница, Мари Ремшу.

Достопримечательности: что посмотреть в деревне и ее окрестностях

Каждый гость исторического поселения непременно должен посетить «Дом деревни». В этнокультурном центре можно не только ознакомиться с разнообразными экспонатами музейной коллекции, которые как нельзя лучше показывают привычный быт северных карел, но и попробовать свои силы в освоении традиционных ремесел и побывать на настоящем фольк-концерте с участием местных музыкальных и танцевальных коллективов.

В деревне сохранилось множество старинных зданий, являющихся уникальными образцами деревянной архитектуры северных карел. Это и жилые дома, и амбары, и конюшни. Отдельного внимания заслуживает дом купца Онтчи. Деревянное одноэтажное строение в свое время служило постоялым двором, где останавливались торговцы-коробейники и приезжающие для исследования местного фольклора этнографы. Современным посетителям предоставляется уникальная возможность приоткрыть для себя завесу того, в каких условиях они жили, ведь в доме в точности воссозданы интерьеры того времени. Чуть поодаль расположены хозяйственные амбары и конюшня, где гости могли оставить своих лошадей.

В конце 20 века в поселке был построен небесно-голубой деревянный храм во имя Ильи Пророка, который считается покровителем деревни. Он был возведен на месте сгоревшей церкви.

В Вокнаволоке гордятся своими талантливыми уроженцами. Одной из главных достопримечательностей поселка считается памятник известному рунопевцу Михкали Перттунену, изготовленный в натуральную величину. Скульптурная композиция выполнена настолько реалистично, что кажется вот-вот из уст сказителя, сидящего на скале, польются стихотворные строки рун.

Нагулявшись по улочкам поселка, узнав много интересных подробностей истории его и его жителей, можно спокойно отдохнуть на берегу озера Верхнее Куйто в тени деревьев, любуясь восхитительно красивыми природными пейзажами.

Каждую осень в поселке проводится необычный фестиваль ряпушки, гости которого могут: