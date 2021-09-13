Его высота – 9 метров. Такие небольшие каскады, в которых вода появляется, в основном, после таяния снега и обильных осадков, карелы называют «падунами». Из-за нерегулярной наполняемости они вызывают большой интерес у туристов, которые стремятся увидеть полноводные пороги во всей красе.

История каскада

Слово «мянтюкоски» – финское и в переводе на русский язык означает «сосновый порог». В XIX веке вокруг водопада располагались несколько крестьянских дворов, деревенская школа, баня, а также водные мельницы. Все строения были деревянными с соломенными крышами и до наших дней не сохранились. Сейчас туристы могут увидеть только почерневшие бревна, служившие ранее фундаментом зданиям школы и мельницы. Это место как нельзя лучше располагало к жизни: живописный лес с обилием животных, грибов и ягод, водопад и река, впадающая в озеро Паанаярви, богатое рыбой. Однако войны и урбанизация привели небольшие карельские деревеньки к разрушению. Сейчас Мянтюкоски – одно из самых красивых мест не только Национального парка, но и всего Лоухского района.

Водопад в творчестве знаменитых людей

Уникальная карельская природа всегда привлекала множество туристов и вдохновляла творческих людей на создание шедевров. В этом отношении Сосновый каскад не является исключением. Его шумные весенние полноводные пороги и тихие летние ручейки заставляли живописцев и фотохудожников навсегда запечатлеть их на полотнах.

Так, знаменитый финский художник Аксель Гален-Каллела – автор иллюстраций к всемирно известному карело-финскому эпосу «Калевала» – очень часто изображал в своих работах колоритные уголки Паанаярви. Он, конечно же, не мог оставить без внимания падун Сосновый. Полотно «Мантюкоски» – одно из самых крупных из всей карельской серии – художник-иллюстратор начал писать в 1892 году. Закончить работу ему удалость только через два года по нескольким причинам. Первая – это масштаб картины. Автор хотел изобразить практически панорамный пейзаж, чтобы передать всю красоту водопада, серебристый блеск его брызг и величие многовековых сосен, окружающих падун. Вторая – игра цветотеней, спровоцированная движением солнца в течение дня. Художник был вынужден работать только в утренние часы. И последняя – пересыхание порогов в теплый сезон.

Творчество Гален-Калелы легло в основу нового течения в изобразительном искусстве, которое получило название «карелианизм». Впоследствии оно сыграло значительную роль в становлении и развитии ренессанса в Финляндии.

Увековечить каскад Сосновый удалось еще одной творческой личности – финскому фотографу Инто Конрад Инху. В конце XIX века он путешествовал по Карелии и сделал более 200 снимков, на которых изображена природа края, а также быт местных жителей. Большинство его фото оцифрованы, и их легко можно найти в Сети.

Как добраться

Чтобы своими глазами увидеть бурлящий поток воды Мянтюкоски или его журчащие ручейки, медленно перетекающие с порога на порог, необходимо доехать до Нацпарка Паанаярви. Вход в него свободен, но, пребывая на его территории, нужно соблюдать правила посещения заповедника. Каскад находится в 50 метрах от места впадения одноименной реки в озеро. Желающие задержаться в этих живописных краях, отдохнуть от шума городских улиц, вдохнуть чистейший воздух и привести мысли в порядок могут оставить авто на парковке и арендовать один из небольших домиков в окрестностях Паанаярви. Водопад также можно посетить с экскурсией или в составе туристической группы под руководством опытного инструктора.