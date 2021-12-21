Оно находится на территории Нацпарка «Паанаярви» (между горой Кивакка и рекой Олангой ) в Лоухском районе Карелии, на севере Республики.

История урочища

Современное урочище Вартиолампи – это ничто иное, как руины старинной деревеньки с одноименным названием. Точная дата ее основания неизвестна, однако специалистам удалось выяснить, что поселение появилось примерно в XVIII – XIX веках. В нем жили зажиточные староверы, которые занимались земледелием, разводили животных, охотились и ловили рыбу. Результаты своих трудов они успешно продавали на большом торговом пути, по которому следовали купцы из России в Финляндию и обратно. Он проходил всего в 20 км от деревни. Удачная торговля позволяла крестьянам жить безбедно и облагораживать деревню. Всего в Вартиолампи было 20 дворов. Дома в каждом дворе были построены так, что все их окна выходили на гору Кивакку. Центральным местом в деревне была часовня. В ней староверы проводили свои обряды.

Привычная жизнь крестьян и позитивная история развития деревни закончились с наступлением Второй мировой войны. Финские войска планомерно захватывали северную часть Карелии, из-за чего жителям Вартиолампи пришлось эвакуироваться. Это спасло им жизни, но не уберегло их имущество. Оккупанты сожгли все деревенские постройки. Когда после освобождения Карелии от захватчиков вартиолампцы вернулись в деревню, то на месте своих домов обнаружили лишь пепелища. О том, что здесь когда-то стояли дома, говорили только обожженные ямы погребов. От большой часовни осталась только небольшая насыпь из земли и пепла. Местные жители тогда не стали восстанавливать деревню, а перешли жить в соседние поселения, которые меньше пострадали от войны.

Особенности жизненного уклада жителей Вартиолампи

Жизнь местных староверов существенно отличалась от жизни людей, проживающих в других карельских деревнях. Эти особенности наложили свой отпечаток не только на традиции и обычаи жителей, но и на организацию быта. Так, например, внутренняя отделка всех изб в деревне не отличалась оригинальностью и роскошью. Убранство было скромным и везде практически одинаковым, несмотря на то, что вартиолапмцы не испытывали острой нужды в деньгах. Внешние фасады изб традиционно утепляли мхом, а во многих домах внутри отсутствовали перегородки. Для постройки нового дома сруб заготавливали заранее – за 2-3 года, в течение которых дерево сохло. Также была распространена практика отдельных пристроек к существующей избе. Ею пользовались сыновья, пожелавшие жениться.

Каждое подворье в Вартиолампи имело собственное тавро, символизирующее род. Им клеймили кухонную утварь и другие бытовые предметы, оружие и рыболовные снасти. Сыновья, которые обзавелись своей семьей, всегда добавляли к родовому знаку новую деталь. Староверы воспитывали детей в строгости, руководствуясь принципом несокрушимого авторитета родителей, и с малых лет приучали к труду. Благодаря этому, юноши в возрасте 12-14 лет уже работали наравне со старшими. Дети, несмотря на отсутствие образования, бегло говорили на нескольких языках. Кроме карельского и русского, они обычно знали финский, шведский и норвежский, и все из-за развитого торгового ремесла в этих краях.

Традиционно мужское население занималось охотой, рыбалкой, заготовкой леса и сена, а женское – домашним трудом и уходом за живностью. Из религиозных соображений староверы не выращивали кур и свиней, а разводили, в основном, крупный рогатый скот, в частности, оленей.

Урочище сегодня

Очередная страница в истории Ватриолампи открылась после организации на этой территории Национального парка «Паанаярви». Произошло это в 1992 году. После несложных реставрационных работ и постройки гостевых коттеджей деревня зажила новой жизнью. В урочище стали приезжать туристы и, покоренные первозданной природой и особенным колоритом этого места, каждый раз возвращались снова. В 2008 году в Вартиолампи открыли музей, в котором собраны экспонаты, связанные с историей и культурой деревни и ее коренных жителей.

На территории урочища регулярно проводится творческий фестиваль. В дни его проведения в деревню съезжаются музыканты, танцоры, фольклористы и ремесленники со всех уголков Карелии. Гости фестиваля могут не только познакомиться с их творчеством, но и поучаствовать в играх, соревнованиях и традиционных карельских забавах, а также отведать блюда национальной кухни.