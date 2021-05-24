Ландшафтный заказник Толвоярви

Толвоярви – одно из множества перспективных туристических объектов в Карелии. Такое название носит и небольшой поселок, и мелкое, но богатое рыбой озеро, а также общая водная система, в которую входит более 10 озер разной величины. Также этим топонимом и гидронимом одновременно называется природный ландшафтный заказник, который открыт для посещения с середины июля по середину апреля.

Территория особой природоохраняемой зоны занимает площадь 41,9 га и административно относится к Суоярскому району.

История создания заказника

Идея организации национального парка в этих живописных местах возникла еще у финнов в далеком 1919 году. У них даже получилось ее реализовать, но, к сожалению, из-за интенсивных боевых действий во время Финской и Великой отечественной войн от инфраструктуры заказника практически ничего не осталось. Возродить парк и образовать на территории водного бассейна Толвоярви особо охраняемую природную зону удалось только 6 апреля 1995 года. Постановлением правительства Республики Карелия было принято решение о создании ландшафтного заказника с целью сохранения природных ресурсов и развития туристической отрасли и популяризации активного отдыха в регионе.

Для обеспечения природного баланса на территории Толвоярви запрещены такие виды деятельности:

рубка леса, за исключением заподсоченных насаждений;

разработка полезных ископаемых;

торфоразработка;

лесоосушительная мелеорация;

использование ядохимикатов;

весенняя охота;

организация туристических стоянок в сезон активного размножения животных и птиц.

Природные особенности Толвоярви

Рельеф заказника преимущественно слабохолмистый с многочисленными и довольно протяженными системами озерных гряд. Основными почвообразующими породами являются моренные пески, супеси и торф, который значительно понижает рельеф. Процент заболоченности варьируется в пределах 10-45 %. Болотные системы, особенно те, что находятся в восточной части резервата, отличаются большим разнообразием растительных сообществ.

Практически все леса заповедной зоны имеют признаки рубок, на месте которых регулярно формируется молодняк из смешанных древостоев. Однако в заказнике можно встретить деревья, возраст которых превышает 450 лет. Леса богаты карельскими грибами и северными ягодами.

Видовой состав флоры Толвоярви довольно скуден по сравнению с другими карельскими заповедниками, но вполне соответствует типичному таежному характеру местности. Ученые-флористы обнаружили на территории заказника 372 вида сосудистых растений, 4 из которых находятся под угрозой исчезновения. Фауна представлена преимущественно типичными видами животных среднетаежной полосы – медведями, волками, рысями, лосями, но при этом встречаются также росомахи, северные олени, барсуки, кабаны. Список птиц, обитающих в резервате, включает 130 видов. 17 видов из этого списка включены в Федеральную и Региональную Красные книги.

Озерные гряды Толвоярви разделены дамбами, но при ветреной погоде вода нередко перетекает из одного водоема в другой. В водах заказника, которые имеют характерный темный цвет из-за торфяных залежей, обитает лещ, щука и лососевые рыбы.

Как добраться

Попасть в заказник можно самостоятельно на автомобиле, свернув у пос. Пийтсиеки и проехав еще 60 км. В Толвоярви также проходят организованные экскурсии, во время которых опытные проводники показывают туристам самые живописные места, рассказывают интересные истории и факты о заказнике, разбивают привалы в оборудованных местах.