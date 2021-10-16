Карелия всегда была регионом, где удивительным образом сочетались православие и древние языческие верования. Христианская вера среди карелов распространялась очень медленно.

Первая Карельская епископия была учреждена только в 1598 году, через 600 лет после крещения Руси. Но уже спустя одно поколение в крае насчитывалось:

77 приходов;

50 монастырей;

35 часовен.

К концу XVII столетия, в 1685 году, статус епархии повысился до викариатства. А в 1828 году, по указу царя Николая I, была учреждена Олонецкая епархия, позднее объединенная с Архангельской.

Сегодня Карелия может похвастаться множеством храмов и святых мест. Мы перечислим наиболее популярные из них.

Валаамский Спасо-Преображенский монастырь

Построен на островах архипелага Валаам. Год постройки неизвестен. Версий возникновения храмового комплекса существует две.

Первая – основание святыни Андреем Первозванным, который приказал установить на одном из валаамских холмов крест. Однако первое монашеское братство появилось на Валааме лишь спустя 900 лет. Письменными источниками данная версия не подтверждается.

Вторая – основание поселения Авраамием Ростовским в XV веке. Спустя столетие в обители проживало уже около сотни монахов. Затем начались набеги шведских викингов, и обитатели решили покинуть остров.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы

Одна из самых молодых c известных церквей Карелии. Деньги на строительство выделил хозяин местного лесопильного заводика Федор Захарьев в начале XX века. К сожалению, при советской власти здание обветшало, и позднее ни разу не реставрировалось. Деревянная церковь прогнила, многие конструкции обрушились, но колокольня с красивой главкой уцелели.

Несмотря на запустение и утерю верхушечного креста живописные развалины продолжают привлекать множество туристов. Причина этого в удачном расположении – на самой вершине холма, откуда открывается сказочный вид на окрестности.

Важеозерский Спасо-Преображенский монастырь

Действующий православный монастырь РПЦ на озере Важа. Несколько раз менял обитателей - изначально являлся мужским, при СССР пришел в запустение, но в 1991 году был восстановлен как женский. Спустя всего 9 лет состав снова поменялся – храму было возвращено изначальное предназначение, и его заселили иноки-мужчины.

Две главные достопримечательности, привлекающие туристов – святые мощи чудотворца Владимира и Александра Невского.

Церковь Архангела Михаила

Необычайно красивое здание XVIII века в деревне Подгорная. Незначительные размеры компенсируются удивительной красотой ручной резьбы, созданной неизвестными мастерами.

Обветшавшая церковь с уникальной стилистикой была настолько популярна, что оказалась в числе храмов, которые решили реставрировать.

Благовещенский Ионо-Яшезерский монастырь

Расположился неподалеку от известного в Карелии поселка Шёлтозеро. Монастырь мужской. Выделяется среди прочих официальным статусом памятника старо-монастырского зодчества. Был возведен в 1562 году усилиями Ионы Яшезерского во славу православия, победившего язычество.

Почти сотню лет – с 1918 по 2003 – был закрыт. На заре советской власти часть построек было уничтожено. Ныне функционирует как мужская обитель.

Церковь Преображения Господня на острове Кижи

Легендарная история возникновения документально не подтверждена, но точно известно имя строителя. Им в 1714 году стал местный зодчий Нестор. Учитывая фантастическую популярность Кижей, где расположился монастырь, его здания регулярно реставрировались.

Обновлению многократно подвергался иконостас, солея и клиросы. Полностью обновили потолок. Церковные главы облицованы кровельной жестью, фасад периодически обшивается свежими досками и окрашивается.

Успенская церковь

Один из самых любимых карелами храмов. Дата первоначальной постройки неизвестна, но первое упоминание датируется далеким 1563 годом. Современную конструкцию начали строить в 1790-х.

Позднее здание многократно реставрировали. Особенно красив фронтонный пояс церкви и оригинальный, расширяющийся кверху центральный опорный столб.

Воскресенский (Никитский) Красный Скит

Задумывался как здание в древнем иерусалимском стиле, однако в итоге был выстроен в классической русской традиции. Включает красочно отделанные:

Воскресный скит с монашескими кельями;

отдельную трапезную для паломников;

мраморную «кувуклию» в виде рукотворного грота. Гостей привлекает наличие в святыне частей гроба Господня. Считается, что их доставил сюда сам Андрей Первозванный.

Здание окрашено в красный цвет. В вечерние часы можно услышать церковные песнопения.

Желтый Скит

Часто называется также Гефсиманским. Находится на земле Валаамского монастыря. Название получил из-за желтого цвета стен, любимого оттенка Богородицы. Включает два основных здания и несколько вспомогательных построек. Количество монахов около 20 человек.

Очень удачно расположение скита. Одна тропа ведет отсюда на Елеонскую гору, откуда можно полюбоваться видом на Ладожское озеро. Вторая, обсаженная по краям пихтами, выводит паломников к Никоновской бухте.

Всем, кто собирается в Карелию, гиды рекомендуют посетить как можно больше из перечисленных святынь.