Река Пистайоки

Река Писта, протекающая на севере Республики Карелия, имеет несколько названий. На одних картах ее именуют Пистойоки, на других – Валда. Отправной и конечной точкой выступают озера.

Причем берет свое начало она в Финляндии в Иоукамоярви, а устьем является Верхнее Куйто. На выходе из озер Куйто река сливается с потоком Чирка, образуя водоток Кемь. Общая длина системы в разных источниках 110-115 км.

В начале своего течения русло Пистойоки служит хорошим ориентиром для туристов. Писта протекает параллельно дороге Пяозерский-Суоперя вдоль финско-российской границы. Как и большинство водных объектов республики, она вместе с водоемами Пистаярви, Харвасъярви, Корпиярви и мелкими притоками создает большую озерную систему.

Характер питания реки – дождевой и талый. Среднелетний расход воды – 37-43 м3/с. Писта не судоходна, но имеет достаточно большой водосборный бассейн – 3190 км2. Протекает через деревни Кушеванда и Тихтозеро.

Особенности местности

В Советский период туризм на Писте был под запретом. Это была приграничная зона и режим был соответствующий. Только в последние 15-20 лет сюда начали приезжать спортивные туристы и любители отдыха на природе. Начиная с 2016 года в данном регионе действует контрольно-пропускной режим и для получения разрешения на посещение пограничной зоны необходимо подавать соответствующий запрос.

Прибрежная зона труднодоступна и малозаселённая. К берегам речки примыкают всего лишь два населенных пункта. Благодаря этому речные окрестности не засорены и сохраняют свой первозданный вид. По большей протяженности русла недоступны такие блага цивилизации как мобильная связь и интернет. Это накладывает на туристов дополнительные обязательства по обеспечению личной и групповой безопасности.

Следует отметить, что берега разноплановые. По течению можно увидеть как песчаные пляжи, так и скальные образования, и каменные гряды.

Эта водная система одна из самых порожистых структур в Карелии. На всей протяженности перепад высот до 150 метров, а количество порогов достигает тридцати. Среди них своими размерами и перепадами следует выделить Падун, Межозерный, Семиповоротный.

Что делать без интернета?

Пистайоки не даст никому усомнится в том, что природа – самое ценное, что есть у человечества. Даже без наличия благ цивилизации, находясь у ее берегов и порогов, каждый найдет себе занятие по душе, а турфирмы в этом помогут и организуют отдых.

Распространенным и масштабным считается спортивный туризм: сплавы на байдарках и катамаранах, ведь маршруты на реке с одной стороны изобилуют порожистыми участками, а с другой стороны – доступны даже первопроходцу. Однако не стоит забывать о безопасности и инструктажах. Большая часть из 110-километрового путешествия это сплав «под мотором» или на веслах (особенно вдоль озер и плес), что позволяет экономить силы перед очередным порожистым участком. Наиболее сложными считаются Падун, Межозерный, Семиповоротный, а также Курки, Имисев, Хирви, Поалла.

В водоеме насчитывается до 15 видов рыб. Тут водится: хариус, щука, плотва, сиг, окунь. Рыбалка на удилища спиннингового типа в большинстве участков либо запрещена или ограничена. Но если побеспокоится заранее, то можно приобрести (в пос. Клевала) лицензию на вылов рыбы. Без ограничений доступен лов на поплавковые удилища.

Здешние леса изобилуют грибами и ягодами. Так что скучать не придется.

Большинство организаторов туров предлагают комплекс услуг вместе с проживанием в коттеджах и домиках вдоль русла и на близлежащих озерах.

Как добраться

Путь к истоку Писты и началу маршрутов для сплавов начинается на железнодорожной станции Лоухи. А уже оттуда следует преодолеть 160-километровый отрезок до озера Кимасъярви. Еще доступен вариант трансфера из Войницы. Его протяженность около 200 км.

Добраться можно как местными частными перевозчиками, так и трансферами от туристических фирм. Дорога средняя по качеству, 4-5 часовая по продолжительности, но при приближении к пограничной зоне асфальтированная дорога 86К-127 позволит немного расслабиться.