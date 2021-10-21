Река Кереть

Кереть находится на севере Республики Карелия. Она протекает в восточной части Лоухского района и считается крупной водной артерией. Ее началом является одноименное озеро, а устьем - Кандалашский залив в Белом море. Протяженность – 88 км.

Кереть представляет собой цепь из 11 озер (Нюкки, Новое, Осиновое, Петриярви и другие), соединенных между собою протоками. За счет переносимых минералов и химических элементов, вода в разных локациях имеет слабую кислотность.

Питается от таяния снега и дождевых осадков, а также за счет своих приток: Сосновая, Сенная, Нарва и многих других речушек и ручьев. На протяжении ноября-мая Кереть покрыта льдом. Благодаря истоку-озеру и большому количеству придатков, уровень не падает даже в период жаркого и сухого лета. До конца августа поток остается полноводным.

Особенность местности

Территория вокруг берегов была обжита саамами и карелами в начале XII века. После 1865 года на близлежащих землях начал развиваться лесопильный промысел. Это позволило превратить мелкие деревушки в крупные промышленные центры.

Как и большинство территорий северной Карелии, берега водоема малозаселённые. Она как артерия пересекает Лоухский район Республики с юго-запада на северо-восток и впадает в Белое море в 40 км от точки на карте под названием Чупа. В бассейне расположились несколько поселений и деревушек: Лоухи (административный центр района), железнодорожная станция Кереть, Плотина, Чкаловский, и селение с созвучным реке названием у Белого моря.

Чем заняться на реке?

Кереть считается горно-таежной. Средняя температура по всей глубине в ней 12-15C, а максимальная 20C. Скорость течения достаточно велика. Речной поток изобилует порожистыми участками шиверистого типа с перепадами высот от 1 до 15 м. Наиболее узнаваемыми называют Щелевой, Кривой, Керчуг, Мураш и Морской пороги. Благодаря таким особенностям, эта местность стала популярна у любителей сплавов на катамаранах. Стартуют желающие у самого истока и финишируют непосредственно выходом в море. Самыми популярными считаются старты переходов от Варацкого озера или от озера Плотничное.

В половодье маршруты немного корректируют из-за сильного течения. В некоторых местах туристам приходится спешиться и перемещать катамараны и все снаряжение по берегу.

Для любителей тихого не экстремального отдыха вдоль всей реки в каждом из населенных пунктов обустроены различные по удобствам и кошельку гостевые домики или коттеджи, где можно неспешно оценить всю красоту близлежащих мест.

Бассейн Керети богат на рыб разного размера и видов. Здесь водится: хариус, щука, окунь, язь, плотва, семга, горбуша. Правда, рыбалка непосредственно по руслу запрещена в период нереста ввиду разведения семги, разве что подводные охотники могут себя побаловать яркими фотографиями.

Но не все так плохо, порыбачить можно в многочисленных притоках и озерах акватории. Немало в здешних лесах грибов, черники, брусники.

Совет: в большом количестве водятся комары и мошки. Поэтому следует иметь с собой средства защиты от насекомых.

Как добраться

Добраться к объекту можно как железнодорожным транспортом, так и автомобильным.

Станция Кереть расположена рядом с рекой, а поселок Чупа размещен в 4 км от железнодорожной линии Санкт-Петербург – Мурманск.

Река пересекает автомагистраль Е-105 «Кола» у поселка Лоухи и озера Плотничное. Есть мост на участке дороги, соединяющей Плотину и Чкаловский.

А трассу 86К-127 она пересекает в своем верхнем течении. Координаты истока: 66°01′14,15″ с. ш. и 32°47′00,02″ в. д. Координаты устья: 66°16′32,53″ с. ш. и 33°33′51,06″ в. д.