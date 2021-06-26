Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ) входит в число ведущих вузов Северо-Запада России. За годы своего существования он выпустил более 70 тысяч специалистов в самых разных областях.

Университет не только обучает российских и иностранных студентов, но и ведет исследовательскую работу, сотрудничает с отечественными и международными организациями. Его выпускники получают медали на научных олимпиадах, а разработки занимают призовые места на международных конкурсах ученых. Сегодня ПетрГУ – огромная система, созданная, чтобы студенты могли эффективно учиться и полноценно отдыхать.

Основание университета и первые годы работы

В июне 1940 года было принято решение создать в Петрозаводске на базе педагогического института Карело-Финский государственный университет. Всего за три летних месяца была проведена огромная работа по подготовке к открытию нового вуза. Были построены учебные корпуса, общежития для преподавательского состава и студентов. Потребовалось поставить оборудование и приборы, пополнить библиотечные фонды, разработать рабочие планы, методические пособия.

Осенью университет принял первых студентов на четыре факультета:

историко-филологический;

физико-математический;

биологический;

географо-гидрогеологический.

Во время Великой Отечественной войны более 300 студентов и преподавателей, включая ректора, ушли на фронт. Многие из оставшихся устроились работать на оборонные заводы.

Университет с большей частью оборудования эвакуировался в Сыктывкар. Здесь продолжилась научная работа специалистов университета. Они вели исследования, направленные на обеспечение фронта и работы в тылу: геологи искали полезные ископаемые, биологи изучали возможности выращивания тех или иных культур в северных условиях.

Летом 1944 года после освобождения Петрозаводска стали возвращаться преподаватели и студенты университета. К октябрю они смогли восстановить университет и начать новый учебный год.

Развитие вуза в 1950−1990-е годы

Чтобы возродить страну после войны, требовались специалисты в областях строительства, промышленности и сельского хозяйства. В университете появились новые факультеты: лесоинженерный, геологоразведочный, физико-математический сельскохозяйственный.

С 1956 года жизнь учебного заведения стала освещать многотиражка «Петрозаводский университет».

Вуз помогал желающим в получении высшего образования. Была отменена плата за обучение. Появились льготы при поступлении для отслуживших в армии, а также тех, кто имел трудовой стаж не менее двух лет. С 1958 года за факультетами были закреплены базы практик.

В 1960-х годах открылся медицинский факультет, а также промышленного и гражданского строительства. Был организован общетехнический факультет, где обучали почти 50 специальностям. После трехлетней учебы студентов переводили на инженерные специальности университета или других вузов страны.

Университет вел активную научную работу. Студенты, преподаватели выезжали в археологические и этнографические экспедиции, принимали участие в составлении финско-русского и русско-финского словарей, вели исследования в технических областях.

Студенты получили возможность общаться с единомышленниками со схожими увлечениями. Появились театральная студия, финский драмкружок, литературно-творческое объединение, студенческий хор, туристический клуб «Сампо», клуб интернациональной дружбы «Глобус». Популярностью пользовались спортивные секции, особенно – лыжная.

В 1970-1980-х годах университет продолжил преобразования в структуре и расширение учебных направлений. Появилось отделение бухгалтерского учета, затем экономический факультет. Историко-филологический факультет был разделен на исторический и филологический, физмат – на физический и математический.

В 1970-х гг. произошел рывок в плане технического оснащения вуза. Появились аудитории для показа кинофильмов, лингафонные кабинеты, ЭВМ третьего поколения. Была внедрена комплексная программа «АСУ-ВУЗ», разработаны собственные подсистемы к ней. Вуз проводил активную работу среди потенциальных абитуриентов: организовывал встречи со школьниками, рабочими, устраивал олимпиады среди старшеклассников. Традиционными стали «Дни открытых дверей». Около 1800 человек училось на подготовительных курсах при университете.

Со второй половины 1980-х годов началось расширяться сотрудничество с зарубежными университетами. Вузы обменивались студентами и преподавателями, проводили совместные исследования.

В начале 90-х годов стали появляться новые факультеты, специальности. Был образован юридический факультет с кафедрами политологии и социологии, международных отношений. Историки получили возможность пройти специализацию «История Скандинавских стран и Финляндии», «Делопроизводство и ведомственные архивы». Из филологического выделился отдельный факультет прибалтийско-финской филологии и культуры. Физический факультет стал обучать студентов специальностям «Автоматизированные системы обработки информации и управления», «Геофизика», «Информационно-измерительная техника и технологии». С 1999 года факультет стал называться «Физико-техническим», биологический переименовали в «Эколого-биологический». На математическом начали принимать абитуриентов на специальность «Информационные системы и технологии».

У Петрозаводского университета появились филиалы в городах Апатиты, Сортавала, Беломорск, Костомукша и центры дистанционного обучения в Сегеже и Кондопоге. Выпускники некоторых профессиональных лицеев, училищ, техникумов получили возможность обучаться в вузе по сокращенному учебному плану. Те, кто уже имел высшее образование, могли повысить квалификацию, а также поступить в появившийся Региональный институт управления, экономики и права при Правительстве РК.С 1991 г. в ПетрГУ начал работу Региональный центр новых информационных технологий. Его задача – создание, внедрение, сопровождение и развитие IT, средств телекоммуникаций и связи.

В 90-е годы вуз активно начал поддерживать связь со школами. Были открыты Университетский лицей, гимназии разных направлений. Преподаватели ПетрГУ и сейчас работают в Державинском лицее, Республиканской школьной академии и других спецшколах.

В 2000 году на базе ПетрГУ был создан Северо-Европейский открытый университет, целью которого стало осуществление проектов по расширению сотрудничества университетов России и стран Северной Европы.

Петрозаводский госуниверситет сегодня

Сейчас ПетрГУ признан одним из лидеров системы высшего образования Северо-Запада России. Студенты обучаются в 11 образовательных институтах:

биологии, экологии и агротехнологий;

иностранных языков;

физико-технический;

истории, политических и социальных наук;

филологии;

лесных, горных и строительных наук;

медицинский;

математики и информационных технологий;

экономики и права;

педагогики и психологии;

физической культуры, спорта и туризма.

При поступлении студент получает список с обязательными предметами и дисциплинами на выбор. На его основе каждый составляет индивидуальный учебный план. Кроме классической формы обучения, студенты имеют возможность воспользоваться академическим обменом с более чем 20 иностранными вузами.

В ПетрГУ есть факультеты дополнительного образования, а также подготовительный факультет. Действует военный учебный центр. Студентам предоставляется отсрочка от службы в армии.

Университет обладает основательной базой для научной работы. Здесь работает 40 исследовательских и инновационных центров, бизнес-инкубатор, технопарк. В стенах вуза активно проводятся исследования в гуманитарной, технической, естественнонаучной сферах, включая совместные с учеными из 30 стран мира. Специалисты вуза зарегистрировали 117 изобретательских патентов.

Университет занимает лидирующие позиции в области подготовки IT-специалистов. IT-парк, возникший в ПетрГУ, ведет работу по внедрению высоких технологий в Северных странах и РФ в области ИКТ и микроэлектроники.

В инфраструктуру ПетрГУ входят 13 учебных корпусов, издательство, обширная научная библиотека, бассейн, ботанический сад, здравпункт, санаторий-профилакторий. Приезжие студенты могут заселиться в одно из 10 общежитий. Провести время вне учебы можно в любом из объединений по интересам. Среди них: научные, профессиональные, творческие, спортивные, волонтерские, историко-патриотические, этнографические. Права студентов защищает профсоюз.