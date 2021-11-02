Колгостров – один из крупнейших среди почти 200 островов акватории Онежского озера. Площадь – более 5 кв. км. Расположение вблизи Уницкой губы делает его удобным для посещения гостями республики.

Наиболее интересна юго-западная часть острова. Она представляет собой вытянувшуюся вдоль берега скалу шириной до 400 метров, у подножия которой, между обрывом и водой, раскинулась живописная одноименная деревня.

История

Судя по историческим находкам, Колгостров был населен с древнейших времен.

1. Доисторический период

Наибольший вклад в изучение этих краев внес выдающийся археолог А.П.Журавлев. Организованные им экспедиции в 1970-х годах обнаружили на берегах и островах Онеги множество стоянок древних людей возрастом 5-6 тыс. лет. Несколько из поселений каменного века располагались непосредственно на Колгострове. Жилища предков саамов представляли собой примитивные землянки глубиной около трех метров. Отдельно располагались места погребений, а также культовые сооружения в виде традиционных для здешних мест пирамидок из округлых валунов.

2. Средневековье

В раннее средневековье, вплоть до 12-13 столетия, земли острова поочередно заселялись саамами, вепсами и карелами. Затем в крае появились новгородцы. Постепенно акватория Онежского озера разделилась на Обонежскую, Прионежскую и Заонежскую части. В северной части христианство прижилось раньше. У жителей Заонежья, куда входила и Уницкая губа, языческие верования сохранялись еще несколько сотен лет.

Первые православные храмы появились в крае только в конце 14 века. А вместе с религиозным проникновением начало происходить и культурное.

3. XVIII – XX века

В этот период жизнь на островах буквально кипела. Причиной тому стал активно используемый с 1720-х по 1920-е годы водный торговый путь вдоль берегов Уницкой губы из Петрозаводска в Финляндию. С возникновением колхозов и урбанизации удаленные от городов поселки начали постепенно вымирать. Но деревня на Колгострове выжила. Хотя о соседней деревушке Пегреме, расположенной в 12 км, ныне помнят только глубокие старики.

4. Колгостров сегодня

Свою малую Родину местные жители отстоять смогли. Однако время брало свое, и число обитателей деревни постепенно сокращалось. Основной причиной этого была труднодоступность поселения. В непогоду дороги на материке становились непроезжими, а для переправы на сам остров, расположенный в километре от берега, требовалась хорошая лодка.

Сейчас в Колгострове официально проживает всего 1 человек. Однако на острове много дачных домиков, которые в основном сдаются туристам и заядлым рыбакам – рыбалка в сезон здесь превосходная.

Удивительный камень-колокол

Нынешнее название острову дали, вероятно, новгородцы. Связано оно с удивительным крупным валуном на северо-западном берегу. При ударе по нему мечом или другим камнем валун начинал издавать необычный мелодичный звук, подобно колоколу или камертону.

Интересно, что об этой особенности знали и жившие в округе древние прибалты и финны. В их языках название острова звучит схоже – в переводе как «Колокол», «Звенящий» и пр.

Как выяснили позднее ученые, такую акустическую особенность валуну придает глубокая трещина. Именно она при ударах вызывает резонанс, что очень нравится посетителям-туристам.

Таинственные наскальные письмена

Еще одна местная достопримечательность – таинственные наскальные знаки. Внешне они представляют собой наборы перечеркнутых линиями лунок, овалов или кругов. Размеры изображений довольно крупные – до 25 см в длину и 10 см в глубину.

Расшифровать эту «клинопись» никому не удалось, и большинство ученых сошлись во мнении, что знаки имеют естественное происхождение. Однако ряд исследователей не согласны с данной версией, и считают письмена следами древнего культа.

Христианские святыни

Наиболее известных православных сооружений на острове два.

1. Храм Илии Пророка

Согласно «Жалованной грамоте» 1592 года, был возведен по инициативе митрополита Новгородского Варлаама на месте древнего языческого капища. Несколько раз отстраивался заново после пожаров и иных стихийных бедствий. Нынешний храм – третий по счету – является реконструированной версией постройки 1798 года.

Охраняется как памятник архитектуры федерального значения. При храме функционирует мужской монастырь.

2. Часовня Вознесенья Господня

Постройка расположена на вершине холма, рядом с деревенским погостом. Была заложена в 1770-х, дважды реконструировалась. Дата последней реставрации – 2007 год. Часовня в хорошем состоянии, но древняя каменная ограда практически разрушена. Полностью восстановлены только центральные ворота.