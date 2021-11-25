Онежская регата

На Онежском озере проходит одна из самых массовых международных регат в России. Акватория Онеги позволяет принять большое количество участников, но в то же время, требует знаний навигации и прогнозирования изменения ветра. По сути это и состязание, и возможность насладиться красотами региона.

Краткая история яхтинга в России

Яхтинг в России появился при Петре I когда Вильгельм III Оранский презентовал ему яхту. Позже был основан Невский яхт-клуб (около 147 единиц). В 1847 году под началом ранее созданного Императорского Санкт-Петербургского клуба в Невском заливе проведена первая в России регата.

До средины 20-х годов ХХ века парусный спорт был уделом только высшего сословия. Но после создания народных комсомольских организаций все царские лодочные клубы стали достоянием народа. В 1928 году состязания под парусами были включены в перечень спартакиады СССР.

История соревнований на Онеге

На сегодняшний день состязание на Онеге входит в годовой календарь Всероссийской федерации парусного спорта. Это статусная ежегодная международная многодневная регата, которая проводится в июле-августе в водах озера.

Впервые паруса крейсерских яхт почувствовали онежский ветер в 1972-м. Здесь прошла 100-мильная круговая гонка. Она была организована яхтсменом из Москвы Н.В. Григорьевым. Ее маршрут преодолевали 8 экипажей. В таких случаях говорят «распечатали озеро». Уже в двух следующих мероприятиях участвовали 13 и 19 вымпелов. Рекордным по количеству был заплыв в 15-ю годовщину «открытия озера». Сюда прибыли 164 экипажа.

В 1976-м регата получила статус всесоюзного мероприятия. Растущее количество участников, уровень судов и огромный энтузиазм организаторов стали движущей силой прогресса парусного спорта и Онежкой гонки в частности.

Первое признание соревнований в постсоветское время пришлось на 1994 год: регате присвоен статус открытого чемпионата России по парусному спорту. А к 2000 году суммарную протяженность гонки увеличили до 500 морских миль. Состязания стали многодневными, со стоянками в Петрозаводске, поселке Пиндуши и на острове Суйсарь.

В 2010 году организаторы совместно с Федерацией парусного спорта Карелии подписали меморандум о сотрудничестве. Появились новые спонсоры. Под совместным патронатом было заключено сотрудничество с ФГУП «Морсвязьспутник» и МЧС об обеспечении безопасности соревнований. Петрозаводская гавань открыли для стоянки яхт, а спортсменов стали размещать в гостиничном комплексе «Фрегат». С 2011 года на базе Онеги стали проводить и объединенный Банковский кубок.

Знаковыми для развития регаты стали 2014-2015 года. География мест размещения участников расширили горнолыжный комплекс «Ялгора», поселок Малая Медвежка и город Кондопога. Онежская регата по распоряжению Правительства РФ № 2161 от 2013 года была включена в календарь празднования 100-летия Карелии. В 2021 году проведена юбилейная 50-я гонка.

Особенности и непредсказуемость гонки

Онежское озеро имеет идеальное географическое положение и уникальную широкую акваторию. На нем есть все для качественной и сложной гонки:

много островов;

изрезанная береговая линия;

сложные фарватеры.

Уникальна регата и тем, что проводится по большей части в отдаленных от цивилизации местах. Ее участникам заранее стоит позаботиться о запасах продовольствия, так как пополнить их негде. Разве что с водою все в порядке, ведь она прямо за бортом. Погода на озере изменчива, то полный скучный штиль, то штормовые 8-бальные ветра. Они не только сильны, но и изменчивы. Все из-за того, что сквозь Онежское озеро проходит большинство Атлантических циклонов. В истории были случаи, когда экипажи лишались мачт и снимались с гонки. На одной из гонок сильный ветер привел к тому, что 6 яхт еще на параде-открытии сильно пострадали и не смогли продолжить участие.

Фестиваль разнообразия и стилей

Заплыв 2021 года был юбилейным 50-м. Хотя каждое из соревнований было по-своему интересно и не похоже на предыдущие. Со временем в регате стало появляться все больше зарубежных участников. Были здесь и финский экипаж «Rosanna» и яхта Королевского ВМФ Британии «Chalenger».

В регате участвуют различные классы яхт:

«Четвертьтонник» - «универсальный солдат» - предназначен для прибрежных гонок и условий открытой воды;

«SB-20» - быстрые 3-4 местные яхты;

«Финн» - одноместные сверхбыстрые и маневренные яхты олимпийского класса. Правда, они гоняются только в акватории у Петрозаводска, но привлекают зрителей на набережной.

Популяризируют организаторы парусный спорт в Карелии путем проведения гонок в детских классах «Ракета 270» и «Оптимист».