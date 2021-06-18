Культурная жизнь Карелии неразрывно связана с местным Национальным театром. Это не просто объект культурного наследия, а место, где можно прикоснуться к богатой и самобытной культуре края. В театре ставятся спектакли на нескольких языках — финском, карельском, вепсском и русском.

Для удобства зрителей предусмотрены радионаушники с синхронным русским переводом. Причем на сегодня это единственная труппа, где имеется подобное языковое «меню».

Здание театра

Здание стоит на одной из старейших улиц города — пр. Карла Маркса. И входит в архитектурный ансамбль центральной городской площади имени Кирова. Изначально в 1865 году здесь находился небольшой деревянный театр для выступления местных и заезжих артистов. К сожалению, он пострадал от пожара, и летом 1911 года было заложено кирпичное здание. Его проектированием занимался Вячеслав Лядинский. После его открытия в 1913 году в нем ставились спектакли, проходили балы, работал кинотеатр «Триумф».

Позже здание побывало штабом Красной армии (1918 год), местом сбора Трудовой Коммуны республики (1920 год) и подмостками для труппы русского драмтеатра. А в 1932 году спектаклем «Разлом» по драме Б. Лавренева тожественно открылся Карельский государственный национальный драматический театр. За время своего существования здание пережило две большие реконструкции. В 1965 году преобразованием театра занимался известный художник и архитектор Савва Бродский, который лично выполнил несколько декоративных элементов. Один из них — мозаичное панно с героем «Калевалы» кузнецом Илмариненом — стал визитной карточкой здания. А сам театр приобрел совершенно обновленный вид.

Следующая реконструкция по проекту архитектора Евгения Таева длилась целых восемь лет и закончилась в 2003 году. В результате барельеф кузнеца разместился в стеклянном эркере. В фойе появился фонтан и японский сад камней. А само здание вместило две сцены — на 300 и 50 мест. Сегодня под общей крышей также расположился карельский театр кукол и союз театральных деятелей республики.

Артисты и репертуар театра

Первую театральную труппу составили выпускники местной студии Ленинградского театрального техникума и актеры национального финского коллектива во главе с Кууно Севандером. Также к ней присоединились иммигранты из Финляндии и Америки. Все члены интернационального коллектива прекрасно знали традиции и быт карелов, финнов и других северных народов. И вносили большой вклад в приобщение жителей Карелии к культуре на родном им языке.

К сожалению, национальная специфика театра стала причиной репрессий в 1937-39 годах. Таким путем власть пыталась избавиться от влияния «буржуазной культуры». А позже во время Зимней и Второй мировой войн пришли новые испытания — потеря многих талантливых актеров и режиссеров, эвакуация и переформатирование.

За время существования театр приобрел свое уникальное творческое лицо. Это сочетание внешней сдержанности с глубокой эмоциональностью, жизненностью и правдивостью образов. Кажется, что здесь действительно поселилась сама душа народа. Сегодня в репертуаре театра порядка 30 спектаклей самых разных жанров. Основная часть из них рассчитана на взрослую аудиторию. Это и драма, и классика, и народный эпос, и даже спектакль-танец. Но и о маленьких зрителях тоже не забыли. Им предлагаются театрализованные игровые программы — «В гости к Йоулупукки», «Забавы театрального домового Тэпе». И, конечно, сказки — «Питер Пэн», «Аленький Цветочек», «Волшебный посох», «Сын-Медведь» и другие.

Последние годы театр возглавляет заслуженный работник культуры России И. П. Шумская. А спектакли ставятся под управлением главного режиссера Андрей Дежонова. Некоторыми постановками занимаются приглашенные деятели культуры.

Гости и жители города могут приобрести как билеты на спектакли, так и на экскурсии по театру. Они проводятся для посетителей разных возрастов и дают возможность познакомиться с театральным закулисьем, приобщиться к творчеству и даже поучаствовать в квесте.

Как добраться до объекта

Национальный театр Карелии находится в самом сердце Петрозаводска. Ориентир — остановка «Площадь Кирова», куда ходят автобусы № 8, 12, 17, 20 и 26. Также можно воспользоваться автобусными маршрутами № 5, 19 и 25, выйдя на остановке по ул. Куйбышева — «Госкомитет ГО и ЧС/Площадь Кирова». Здесь же останавливаются троллейбусы № 1, 4, 6.

Если вы планируете посещение театра после прогулки по набережной Онеги, воспользуйтесь возможностью пройтись пешком. Тем более, что путь через Петровский сквер, Пушкинскую улицу и проспект Карла Маркса совсем чуть-чуть превышает километр. Если же едете машиной от железнодорожного вокзала, то путь займет порядка 10 минут. При необходимости можно воспользоваться службой такси.