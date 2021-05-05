Площадь Кирова в Петрозаводске

Главная площадь Петрозаводска — основное место проведения концертов, фестивалей, ярмарок и других крупных мероприятий. И излюбленное место для прогулок и отдыха жителей и гостей города. Здесь разбит небольшой уютный сквер и имеется несколько любопытных памятников архитектуры.
Сегодня главная площадь карельской столицы носит имя советского политического деятеля С.М. Кирова. Изначально при основании в XVIII веке она получила название «Крепостная» в честь расположенной рядом крепости Петровской слободы. Затем поочередно именовалась Соборной, площадью Республики, Труда, Кирова и Свободы. Пока в 1944 году не вернула свое предыдущее название.
Застройка места началась в XVIII веке с двух деревянных церквей. После присвоения Петрозаводску статуса города в 1777 году все работы пошли по принятому плану. Так, в 1790 году было возведено народное училище, которое позже использовалось под мужскую гимназию, а затем под музей изобразительных искусств. В 1791 году закончилось строительство дома купца Бекренева, а в 1840 году — купеческого особняка Сывороткина. Возведенный в 1858 году неподалеку пансион со временем перешел под нужды женской гимназии.
К моменту революции на площади располагались Петропавловская и Воскресенская церкви и Святодуховский кафедральный собор. И находился открытый в 1881 году памятник императору Александру II. С приходом «Советов» в 1917 году памятник снесли. В 1924 году деревянные церкви полностью разрушились в результате пожара. А в 1936 году был взорван Святодуховский кафедральный собор.
Сегодня на площади расположены следующие крупные объекты:
Также архитектурный комплекс площади Кирова включает социально-культурный центр и городской дом культуры. В бывшем ремесленного училища расположился выставочный центр музея-заповедника «Кижи». А в мастерских Низшего технического училища нашлось место фондохранилищу.
Площадь Кирова расположена в центральной части Петрозаводска на пересечении улицы Куйбышева и проспекта Карла Маркса. Сюда легко добраться из любого уголка города, следуя до одноименной остановки общественного транспорта.