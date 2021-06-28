Театр кукол Республики Карелия

Государственный театр кукол Петрозаводска является одним из старейших учреждений кукольного искусства не только в Карелии, но и во всей России. Вместе со зданием Национального драматического театра республики он образует единый архитектурный комплекс, гармонично вписанный в экстерьер центральной площади города.

Более 85 лет петрозаводский театр оберегает и продолжает развивать традиции кукольного вида искусства, помогая воспитывать в подрастающем поколении художественный вкус и творческое мышление.

История создания

Днем рождения карельского кукольного театра принято считать 15 декабря 1935 года. Именно тогда талантливые молодые актеры, выпускники мастерской народного артиста СССР Образцова, создавшие свою небольшую труппу-кукловодов, подготовили первый спектакль «Рис». Постановка проходила под аккомпанемент симфонического ансамбля. Из-за отсутствия собственного помещения для выступлений первые спектакли молодого театрального объединения проходили на сценах ТЮЗа и ТРАМа. Вплоть до 1941 года петрозаводский кукольный театр давал более 50 спектаклей за сезон.

Но свой постоянный «дом» он обрел лишь в 1956 году. Через несколько лет выделенное творческому коллективу здание гауптвахты было реконструировано, модернизировано и объединено в единый архитектурный комплекс вместе с Национальным драмтеатром.

В 2006 году фасад театрального здания был украшен скульптурной композицией из 4 вымышленных персонажей (Шута, Мореплавателя, Феи и Странника), впоследствии ставшей визитной карточкой учреждения.

В 2003 году творческий коллектив театра организовал республиканский фестиваль детских и юношеских кукольных театров «Куклантида», который с тех пор проводится регулярно, каждые 2 года.

Сегодня с театральной труппой сотрудничают выдающиеся современные режиссеры-кукольники. Спектакли Театра кукол представлены на множестве российских и международных фестивальных площадок. Творческий коллектив учреждения успешно реализует совместные проекты с кукольными театральными объединениями из Норвегии, Финляндии, Швеции.

Репертуар и достижения

В театральном репертуаре преобладают представления, рассчитанные на детей дошкольного и школьного возраста, но также есть новаторские постановки, поднимающие актуальные для молодежи проблемы, и спектакли, от просмотра которых получит удовольствие вся семья. Ежегодно репертуар пополняется все новыми интересными постановками.

В спектаклях используются различные приемы и системы кукловождения:

марионетки;

верховые куклы (пальчиковые, планшетные, тростевые с ширмами);

игра света и тени;

живой план.

Используемое современное функциональное оборудование способствует полному вовлечению зрителя в сценическое действие и позволяет открывать новые грани театрального кукольного искусства.

Неоднократно постановки учреждения становились лауреатами главной карельской премии в области театрального искусства «Онежская маска» как лучшие детские представления. А в 2020 году философский спектакль-притча «О рыбаке и рыбке» по мотивам сказок Пушкина удостоился Национальной премии «Золотая маска».

Красочные, зрелищные театральные постановки пользуются большим успехом у зрителей. Всего их в действующем репертуаре больше 40. И увидеть их можно не только на петрозаводской сцене: труппа регулярно гастролирует по России и Европе.

Режим работы

Побывать в гостях у сказки может каждый желающий. Со среды по воскресенье двери театра открыты для юных зрителей и их родителей. Разнообразный репертуар позволяет каждому посетителю найти спектакль по душе.

После представления маленьких зрителей ждет еще одно увлекательное приключение в мир закулисья, где они могут детально рассмотреть богатую коллекцию кукол и ярких декораций и узнать секреты увиденных спецэффектов.

Ознакомиться с актуальной афишей, узнать о последних событиях из жизни театра, купить билеты на постановки можно на официальном сайте: puppet.karelia.ru.

Как добраться

Театр расположен в самом центре Петрозаводска на одной из старейших городских улиц, проспекте Карла Маркса в доме 19, в нескольких минутах ходьбы от остановки общественного транспорта «Площадь Кирова».