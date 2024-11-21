Карелия — край, который притягивает любителей нетронутой природы, паломников, а также тех, кто верит в мистику и загадки древнего мира. Северный регион с густыми лесами и сияющими озерами полон тайн и легенд, которые местные жители бережно передают из поколения в поколение. В каждом уголке Республики можно найти народные предания, где оживают духи природы, древние охотники и легендарные герои эпоса «Калевала». Познакомившись с удивительными сюжетами, вы наверняка захотите отправиться в этот таинственный мир и увидеть магические места собственными глазами. Из нашей статьи вы узнаете о наиболее захватывающих легендах и мифах северного края, которые обогатят ваше представление о местной культуре и позволят по-новому взглянуть на загадочную Карелию.

Миф о Метелиляйненах

Согласно легенде, Метелиляйны или Мункилайнены — это гиганты, которые были настолько огромными, что каждый их шаг сотрясал землю, а шум от них разносился на километры. Когда-то они жили в карельских лесах, но с ростом численности лапландцев и финнов великанам стало трудно скрываться. Тогда Метелиляйны покинули Карелию.

Интересно, что их существование подтверждают находки, обнаруженные в регионе: огромные плуги, кости и нагромождения валунов до сих пор будоражат исследователей и туристов. Жители считают, что эти артефакты не могли оставить обычные люди, поскольку размеры и вес объектов свидетельствуют о невероятной силе, которой обладали только гиганты.

Атланты Карелии

Другое не менее мистическое предание рассказывает о древних предках Атлантов, населявших земли Карелии. Эти загадочные существа обладали могучей силой и оставили после себя уникальные следы — каменные истуканы и древние лабиринты. Говорят, что изваяния из валунов могут исцелять от любых недугов тех, кто сумеет до них добраться. Невозможно определить возраст необычных истуканов и лабиринтов, а также дать научное объяснение их происхождению. Удивительно еще и то, что найти места со следами предков древних Атлантов непросто — жители утверждают, что валуны и лабиринты словно скрываются от людей. Даже опытные путешественники и исследователи часто сбиваются с пути.

Капитан Сигвард

Среди мрачных и таинственных преданий Ладоги особое место занимает история капитана Сигварда, который решился отыскать сокровища, скрытые в глубоких водах озера. Согласно легендам, бесценные богатства находятся под охраной духов древних волхвов, и увидеть их нахождение можно только ночью, когда вода начинает загадочно светиться. Но Сигварда не пугали ни рассказы, ни угрозы — жажда богатства преодолела страх перед неизвестностью, и он отправился на поиски. Существует два продолжения этой истории, каждая из которых окутана своей загадкой. Согласно первой, капитану действительно удалось найти сокровища Ладоги, а его корабль будто бы видели у северных берегов Норвегии. Другая версия куда более мрачная: говорят, что духи волхвов забрали души Сигварда и всей его команды.

Интересно, что Ладожское озеро и по сей день поражает своей таинственностью: иногда по ночам его воды начинают действительно светиться, а объяснения этому природному феномену до сих пор не найдено.

Ладожское Несси

Среди карельских историй особое место занимает легенда о Ладожском Несси — таинственном существе, которое, по рассказам очевидцев, обитает в глубинах Ладоги. Оно напоминает знаменитое лохнесское чудовище и время от времени появляется на поверхности воды, вызывая удивление и легкий трепет у тех, кто успевает его увидеть. Несси словно скользит по волнам, показывая огромную темную спину, длинную шею и небольшую голову, а затем бесшумно исчезает в глубинах, будто не желая привлекать к себе лишнего внимания. Существо не причиняет вреда и, кажется, вовсе не заинтересовано в контакте с людьми. Рыбаки и местные жители, которым посчастливилось его увидеть, отмечают, что оно безмятежно игнорирует окружающих.

Гора Воттоваара

Местные жители рассказывают, что эта гора с древних времен была центром духовных ритуалов и обрядов. Подтверждением этому становится уникальный ландшафт Воттоваары с нагромождением гигантских камней и странно изогнутыми деревьями. Здесь также расположены мертвый лес, знаменитая лестница в небо, валуны, которые стоят «на ножках», но находятся в идеальном балансе.

В народе гору Воттоваара называют Смерть-гора — и это прозвище закрепилось не случайно. Здесь происходят необъяснимые вещи, например, стрелки часов начинают идти в обратную сторону, а компасы могут показывать разные направления. Также путешественники отмечают головокружения, слабость и другие неприятные ощущения, а у некоторых людей случаются обмороки и носовые кровотечения.

«Калевала»

«Калевала» — это карело-финский сборник древних преданий и сказаний, который является одним из главных памятников культуры Карелии и Финляндии. Его составил в XIX веке финский ученый Элиас Лённрот, собрав устные легенды, которые карелы и финны передавали из поколения в поколение.

Однако, Калевала — это не только легендарный эпос, но и реальная деревня, где, по преданию, появились на свет главные герои сказания: мудрый Вяйнямёйнен, искусный кузнец Ильмаринен и бесстрашный Лемминкяйнен. Достопримечательностью этого поселения является сосна Лённрота. Именно под ней Элиас Лённрот собирал предания и песни, которые позже сложились в «Калевала».

Валаам

Сегодня Валаам известен как одна из важнейших православных обителей, но в прошлом здесь господствовало язычество. Об этом говорят древние предания и объекты, которые периодически обнаруживают на острове. Археологи находили на Валааме остатки святилищ и каменных жертвенников, когда-то необходимых древним народам для поклонения богам природы и проведения ритуалов. Считается, что Валаам был местом силы, где люди могли общаться с духами предков и искать их покровительства.

Ещё одна загадка острова — странный гул, который время от времени раздается среди его просторов. Это явление поражает как местных жителей, так и путешественников. Гул может длиться от нескольких минут до нескольких часов, и его происхождение до сих пор остается необъяснимым.

Сампо

Сампо — это каменистая гряда высотой в 40 метров. Согласно научным данным, она сформировалась в результате ледниковых изменений. Однако в карельском эпосе «Калевала» гора Сампо ассоциируется с одноименной мельницей. По легенде искусный кузнец Ильмаринен решил жениться на прекрасной дочери колдуньи Лоухи. В качестве выкупа он построил волшебную мельницу, способную перемолоть и зерно, и золото. Спустя время жена кузнеца умерла, и он решил вернуть Сампо, но в схватке с колдуньей Лоухи мельница разрушилась, а ее обломки упали на землю и в море. Легенда гласит, что часть этих осколков хранится под горой Сампо, которая с тех пор считается местом, где исполняются желания.

Кереть

Это древний каменный лабиринт, который представляет собой сложную сеть извилистых путей и спиралей, выложенных из камней. Считается, что Кереть был создан много веков назад, и его предназначение до сих пор остается тайной. Возможно, он служил местом ритуалов, где проводились обряды, чтобы заручиться покровительством духов перед выходом в море или важными событиями. По другой версии, Кереть мог служить необычной ловушкой для рыбы, но он находится на возвышении, поэтому такой вариант не может объяснять происхождение и назначение лабиринта.

Керетский лабиринт расположен в 20 километрах к северу от рабочего посёлка Кереть, на южной стороне полуострова Красная Луда, в Чупинском заливе Белого моря. Он находится на ровной площадке и имеет форму почти правильного круга диаметром около 10 метров.

Куйто

Это одно из крупнейших и самых красивых озер Карелии, расположенное среди лесов и скалистых берегов. Это место славится не только живописными пейзажами, но и старинной легендой о таинственном мосте из костей, который некогда пересекал озеро. Согласно преданию, на берегах Куйто разразилась ожесточенная битва между карелами и шведами. В этом сражении карелы одержали победу, а в память о своем триумфе они возвели мост из костей павших шведских воинов.

Еще одна особенность озера Куйто — каменные островки в проливе Ёлмонен, которые добавляют этому месту мистики. По легенде черт переносил камни с одного берега на другой. Однако, когда он перепрыгивал через Ёлмонен, его короб порвался, и камни высыпались в пролив, образовав гряду островков. Самый крупный из них получил название Пируншуари, что в переводе с карельского означает «остров черта».

Пегрема

Пегрема — старинная заброшенная деревня на берегу Онежского озера, привлекающая мистической атмосферой. Старая карельская архитектура, полуразрушенные деревянные дома и часовни, покрытые мхом, создают ощущение, будто это место застыло в прошлом. Пегрема была основана несколько веков назад и долгое время оставалась населенной, но к концу XX века деревня опустела, и теперь сюда приезжают лишь исследователи, туристы и ценители уникальных памятников архитектуры Карелии.

Однако самой большой загадкой окрестностей Пегремы является так называемая «Долина идолов». Здесь находятся древние каменные изваяния — истуканы, которые, по преданию, установлены карелами и саамами много веков назад. Эти идолы представляют собой фигуры, вырезанные из валунов, и по форме напоминающие образы животных. Наибольший интерес вызывает камень в виде черепахи, ведь эти земноводные не обитают в Карелии.

Легенда об острове Дивном

Остров Дивный расположен в Ладожском озере и окутан множеством историй, придающих ему особую таинственность. Он окружён отвесными скалами, а в центре него находится древнее капище, где в языческие времена местные жители поклонялись богам. Позже послушники Валаамского монастыря установили здесь большой крест, стремясь освятить это место. Однако, несмотря на их усилия, остров продолжает вызывать у посетителей чувство тревоги и настороженности.

Согласно преданиям, на острове обитают «дивные люди» — уродливые карлики, испытывающие неприязнь к незваным гостям. Днём они терпимо относятся к случайным посетителям, но с наступлением ночи активно изгоняют их со своей территории. Поэтому даже самые смелые путешественники не остаются на острове после захода солнца.

Местные жители предпочитают не обсуждать Дивный, а туристы, побывавшие там, отмечают особую атмосферу, которая оставляет неизгладимое впечатление. Поэтому остров остаётся одной из самых загадочных точек на карте Карелии, привлекая тех, кто стремится прикоснуться к древним тайнам.

Духи и живые мертвецы

В карельской мифологии особое место занимают представления о духах и оживших мертвецах, отражающие глубокие верования народа в потусторонний мир и его влияние на жизнь людей. Например, существует поверье о том, что неправильно похороненные или вовсе не погребенные жрецы и колдуны, называемые «нойды», после смерти представляли опасность для людей, превращаясь в оживших мертвецов. Такие существа могли накладывать порчи, насылать болезни или даже утаскивать кого-нибудь к мертвым. Чтобы предотвратить возвращение умершего в мир живых, люди соблюдали строгие погребальные обряды.

Кроме того, карелы верили, что окружающий мир населен множеством духов, связанных с различными природными объектами и явлениями. Эти сущности могли быть как доброжелательными, так и враждебными. Поскольку в древности существовал культ смерти, духами леса считались умершие в лесу, духами воды — утопленники и т. д. Встречи с такими сущностями опасался каждый, поэтому люди старались не говорить с незнакомцами.

Остров Добрых Духов

Это уникальное и загадочное место, расположенное на озере Воронье в Карелии. Оно знаменито тем, что при всяческих попытках обозначить остров на карте, происходят странные вещи, будто существующие здесь духи против, чтобы о нем узнали люди. Тем не менее место привлекает туристов, не смотря еще и на то, что добраться до него можно только по реке Охта. А те путешественники, которые оказались на острове, стараются смастерить что-то из подручных средств и оставить там свой шедевр. Теперь остров напоминает музей самодельных фигурок под открытым небом.

Ольховая глушь

Ольховая глушь — загадочное место в Карелии, расположенное неподалёку от посёлка Леппясюрья. Достопримечательность привлекает внимание исследователей и туристов необычной энергетикой и мистическими историями. Согласно преданиям, на холме в Ольховой глуши когда-то жила знахарка, которую считали ведьмой и «хозяйкой ветров». Говорят, что она могла управлять стихиями, а её дом стоял на вершине холма, откуда открывался вид на окрестные леса. Фундамент ее жилища сохранился до сегодняшнего времени. Также это место славится сильными ветрами и притягивает молнии, что приводит к частым пожарам.