Воттоваара — не просто гора, а скальный массив Западно-Карельской возвышенности на территории Суккозерского сельского поселения в юго-восточной части Муезерского района в центральной части Карелии. Достопримечательность круглый год привлекает туристов, шаманов, ученых и журналистов за счет атмосферы тайн и легенд, окутывающих Воттоваару.

Мистика связана с уникальными явлениями, а именно с многочисленными сейдами (священными объектами предков), неестественными каменными постройками и “изломанными” деревьями необычной формы.

Легенды о происхождении Воттоваары

Научные исследователи и местные жители склоняются к нескольким версиям происхождения горы.

Климатическая

Около 2 млрд лет назад территорию покрывал ледник толщиной несколько сотен метров. После изменения климата он начал таять и вымывать горные породы. А крупные и мелкие камни спустя время осели на скальное основание и остались в таком положении до сих пор. Чаще всего большие валуны поддерживают маленькие камни, которые обеспечивают устойчивость.

Также историю горы связывают с извержением вулкана и воздействием природных явлений, связанных с ветрами и грозами, что вполне типично для карельской местности. Крепкие горные породы постепенно разрушались от воздействия климата и течения времени, поэтому деревья имеют такую причудливую форму, повторяя движения стихии.

Историческая

По неподтвержденным сводкам, в древние время эту местность населяли саамы — древний коренной народ Карелии. Религия предков была связана с обожествлением камней, которые по форме напоминали животных, имели антропоморфный вид или лежали на мху. Все это имело важное значение: так, сейды являлись покровителями промыслов, обиталищем духов предков и средством общения с ними. Поэтому многие называют Воттоваару древним языческим храмом со скоплением символических могил без человеческих останков.

А название “Смерть-гора” связано со Второй Мировой Войной: в 1942 году здесь произошло сражение финнов и советских партизанских отрядов. Вскоре местные жители обнаружили на горе множество трупов, после чего начали ассоциировать местность со смертью. Однако это не совсем правильно, потому что настоящая “Сопка смерти” связана с безымянной высотой 264.9, расположенной восточнее Воттоваары за рекой Тяжа.

Уфологическая

С 80-х годов 20 века путешественники и местные жители неоднократно замечали дуговые и шарообразные свечения, огненные кольца и движения неопознанных объектов в небе над горой, а также слышали от каменных исполин потрескивание и жужжание, похожие на радиоволны. Приверженцы версии с НЛО связывают происхождение ландшафтов “Воттоваары” с внеземным воздействием, а гигантские сейды называют маяком для инопланетян.

Факты

Место находится в 350 км от Петрозаводска, в 20 км от поселка Суккозеро и в 35 км от села Гимолы. Вершина считается высшей точкой Карелии, так как ее высота — 417 метров над уровнем моря. Протяженность горы составляет 7 км, а площадь — 6 км². Название “Воттоваара” состоит из двух саамских слов, где “вотто” означает берлогу, а “ваара” — гору, покрытую лесом. Также современные источники переводят наименование как “Гора победы” или “Гора смерти”, а в литературе место называют “карельским Стоунхенджем”.

Когда лучше ехать

Выбор сезона для путешествия на Воттоваару зависит от целей. Если вы хотите исследовать природу, ближе рассмотреть уникальную флору и переночевать с палатками, то лучшим периодом для этого является лето или начало осени. С января до апреля на горе лежит большое количество снега, поэтому подъем на вершину осуществляется на снегоступах. Зимой и весной туристы смогут насладиться замерзшими болотами, озерами и живописными снежными пейзажами бескрайней тайги.

Как добраться

Из Санкт-Петербурга

Доехать из культурной столицы до Воттоваары можно на поезде или автомобиле. С Ладожского вокзала вечером отправляется поезд А350 по маршруту “Санкт-Петербург — Костомукша”. На станцию “Гимольская” он пребывает в 3 часа ночи. Автомобильный маршрут длиной 550 км проходит через такие трассы, как А118 “КАД”, А121 “Сортавала”, 86К-13 и А132.

Из Петрозаводска

При путешествии на автомобиле вам предстоит преодолеть 250 км по трассам Р-21 “Кола”, Р15 и А132. Также можно выбрать поезд А350 из Санкт-Петербурга и в прицепном вагоне доехать до станции “Гимольская”.

Из Москвы

Расстояние в 1228 км можно преодолеть на автомобиле через трассы М-11 и Р-21 “Кола”, проходящие через Петрозаводск. Также из Москвы в столицу Карелии курсируют поезда мурманский № 092, 016А и фирменный карельский № 18.

Главной особенностью поездки на Воттоваару является то, что связь и интернет пропадают в нескольких метрах от станции “Гимольская”, поэтому лучше заранее загрузить карту местности в смартфон или установить офлайн-карты для самостоятельного подъема, а также можно заблаговременно договориться о трансфере с местными жителями или работниками турбазы. Они встретят вас прямо на станции и отвезут на микроавтобусе. Путь к вершине составляет 21 километр и лежит через болотистую местность, поэтому неопытным туристам для путешествия на гору лучше взять проводника.

Достопримечательности Воттоваары

Амфитеатр и озеро Глаз

Естественное углубление в форме “амфитеатра” с озером, напоминающим глаз и расположенном посередине, находится внутри кратера, где несколько каменных слоев снижаются к центру вследствие мощного землетрясения. Водоем также называют “Жертвенным” из-за легенды о приношении даров предками. Вода в озере заболоченная и богата фосфором.

Сейды

Среди многочисленных сейдов наибольший интерес для туристов представляет Укко, который находится на вершине горы. Старец-громовержец является верховным божеством карело-финской мифологии и олицетворяет грозу. По древнему преданию в него вселился древний бог и отпечатал на камне свой лик.

Лестница в небо

Место находится в нескольких километрах от главного котлована, а пройти к “лестнице” можно по узкой тропинке через чащу и болота. Название объекта связано с сейдом, который по форме напоминает лестницу, ведущую в обрыв. Геологи считают, что это природное сооружение, а не рукотворное. Однако многие приходят сюда в поисках силы и энергии.

Каменный колодец

Мегалиты на Воттовааре разрезаны настолько ровно, что создается ощущение, будто кто-то разрубил их пополам. К ним относят, в том числе, каменный колодец, аккуратно сложенный из плит. Однако у этого есть научное объяснение: гора состоит из сплава кварцитовых пород с магматическими, поэтому камни имеют гладкую поверхность и имеют свойство разламываться из-за внешнего воздействия.

Мертвый лес

Мертвыми называют деревья наверху каменного плато, которые пострадали при пожаре в 2000-х годах из-за удара молнии и сохранили свою необычную форму. Стволы изогнуты, а ветки растут вниз, так как долгое время изгибались под натиском карельских ветров. Большинство растений не смогло восстановиться после грозы.

Где остановиться

Рядом с горой практически нет вариантов ночлега, так как ближайшие турбазы находятся в населенных пунктах Суккозеро и Гимолы. От них добраться до Воттоваары на машине можно за час-полтора. Любители адреналина и дикой природы могут переночевать на горе в палатках, однако туристы не должны забывать о священном назначении и экологической ценности места, а также о запрете разводить костер на территории.

Опасности

Одно из преимуществ Воттоваары — отсутствие какой-либо фауны, за исключением змей. Кто-то из туристов даже видел здесь медведя, однако хищников, как правило, на горе не встретишь. Для спокойствия можно взять с собой фальшфейеры, а также репелленты от комаров. Главную опасность для путешественников представляют лужи диаметром в 30-40 см и многочисленные болота, поэтому при самостоятельном подъеме рекомендуется брать треккинговые палки. Их, кстати, можно бесплатно арендовать в “Приемном пункте” у подножья горы, а на обратном пути вернуть.