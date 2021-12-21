Культура карельского народа имеет богатую историю, в которой переплелись мифы, эпосы и руны древних саамов и финнов. Одним из главных персонажей карело-финской мифологии и рунических эпических песен является Вяйнямёйнен – полубог и первочеловек. Там он изображен как мудрый старец и рунопевец, аккомпанирующий себе на кантеле.

Легенда о появлении на свет Вяйнямёйнена

Впервые в письменных источниках персонаж Вяйнямёйнен упоминается в списке богов Тавастии – исторической южной провинции Финляндии. Его составил в 1551 году священник Микаэль Агрикола, который считается основателем современного литературного финского языка. У Агриколы и ряда его последователей Вяйнямёйнен выступал одной из центральных фигур в мифе о сотворении мира, где существовали только первоначальные воды и эфир в образе верховного бога Ская.

У Ская была дочь Ильматар, которая долгое время не могла родить. Для зачатия она на длительное время погружалась в воды, а золотоглазые утки насиживали возле ее колен яйца. Однажды Ильматар пошевелилась, и одно яйцо разбилось. Из его верхней части скорлупы образовалось Небо, из нижней – Земля, а из желтка и белка – Солнце, Луна и звезды. Долгое время Ильтамар плавала по первичным водам, создавая контуры Земли. Когда ей все же удалось забеременеть, она родила 30-летнего мужчину-полубога – Вяйнямёйнена.

Его миссией было распространение на бесплодной Земле всех форм жизни. В этом ему помогало еще одно мифическое существо – Сампса Пеллервойнен. Последнего финны позже стали считать Богом Плодородия, а Вяйнямёйнена – основателем всего живого и человеческого.

Вяйнямёйнен в «Калевале»

Наиболее ярко и подробно рождение и жизнь первочеловека описаны в знаменитом карело-финском эпосе «Калевала». Его автор Элиас Леннрот несколько лет путешествовал по северным землям и записывал местный фольклор. Уже само название сборника поэтических рун связано с Вяйнямёйненом. Согласно карело-финским мифам, Калевала – это страна, где жил главный герой.

Традиционно Вяйнямёйнена изображали как мудреца, сеятеля и старца, играющего на национальном щипковом инструменте – кантеле. Однако в его жизни, кроме праздного созидания, всегда было место подвигу и борьбе со злом. Одно и первых испытаний, выпавшее на долю полубога, – схватка с Лапландским шаманом. Колдуну удалось выжить только за счет заключения сделки. Далее в калевальских рунах описывается драматическое противостояние первочеловека с богом воздуха и воды Ильмариненом, из которого рунопевец выходит победителем.

Еще один необычный подвиг, который совершил Вяйнямёйнен, описывается в 17-ой руне национального поэтического эпоса Карелии. Герою предстояло похитить волшебную мельницу Сампо. Для этого ему пришлось воскресить великана, наделенного особыми знаниями, и сразиться с ним. Получив нужные сведения, Вяйнямёйнен смастерил волшебный кантеле из щучьих костей. В 42-ой руне герой, играя на инструменте, убаюкивает жителей Похьёлы и забирает Сампо. За ним пускаются в погоню, в результате чего герой теряет свой кантеле, а Сампо разбивается. Кусочки волшебной мельницы опустились на морское дно и превратились в неисчислимые богатства, а Вяйнямёйнену пришлось сделать новый инструмент из березы и девичьх волос. Позже первочеловек стал правителем Калевалы.

Переход полубога в Царство Мертвых описан в заключительной, 50-ой песне, эпоса. События, изображенные в ней, историки, культурологи и исследователи фольклора связывают с периодом принятия северными народами христианства. По легенде, девушка по имени Марьятта забеременела от ягоды и родила мальчика. Когда 2-недельного ребенка, рожденного от непорочного зачатия, принесли Вяйнямёйнену, то правитель сначала решил его убить. Однако малыш внезапно заговорил и напомнил старцу обо всех его прегрешениях. После этого первочеловек приказал окрестить младенца, а сам изготовил себе медную лодку и на ней отправился в Царство Мертвых, пообещав воскреснуть, если его народу понадобится помощь Высших Сил.

Другие проявления Вяйнямёйнена в карело-финской культуре

После выхода в тираж первого издания «Калевалы» в 1849 году персонаж Вяйнямёйнен стал настоящим национальным достоянием. Его образ часто использовали в литературных произведениях, картинах и скульптурах. Именем легендарного героя начали называть архитектурные объекты и улицы. Так, например, в Сортавале есть площадь им. Вяйнямёйнена, на которой установлен монумент рунопевцу, а в одном из парков Выборга – статуя, созданная финским скульптором Йоханнесом Таканеном и символизирующая полубога-первочеловека.