Лекарственные растения Карелии

Уникальный климат и географическое положение определило богатый растительный мир Карелии. Здесь встречаются как характерные для тайги хвойные леса, так и типичные представители тундры — мхи и лишайники.

Также республика богата грибами, ягодами и разнообразными лекарственными растениями. Эти эффективные заменители импортных биодобавок способны укрепить организм, восполнить дефицит витаминов, энергии и сил. А некоторые помогают в лечении и профилактике разных болезней.

Природные «лекари» республики

Астрагал солодколистный

Многолетнее травянистое растение семейства Бобовые. Цветет в конце весны – начале лета, бобы созревают в июне – июле.

Стебель: до 100 см, лежащий или приподнятый.

Листья: непарноперистые, эллиптической формы, длиной 10–20 см, со сладким вкусом.

Цветки: сформированы в вытянутые кисти на высоких цветоносах, зеленовато-желтые.

Плоды: бобы размером до 4 см, чуть изогнутые, с носиком, пучки с бобами торчат вверх.

Астрагал помогает оздоровить организм, укрепить защитные силы, улучшить работу печени. Способствует выведению токсинов, используется для наружного лечения кожных заболеваний.

Брусника

Небольшой вечнозеленый кустарник относится к Вересковым. Цветет в конце весны – начале лета, созревшие ягоды снимают ближе к сентябрю.

Корневище: длинное, тонкое, ползучее.

Куст: до 30 см, прямостоячий, слабоветвистый.

Листья: до 3 см, кожистые, плотные, сверху более темные и блестящие.

Цветки: колокольчатые, белоснежные, объединены в кисти.

Плоды: ягоды диаметром до 8 мм, многосемянные, сочные, красные.

Ягоды брусники способны напитать организм витаминами и помочь справиться с простудными и прочими заболеваниями. Листочки используют для лечения болезней мочевыводящих путей, желудочно-кишечного тракта и других органов и систем. Брусника часто входит в травяные сборы и биологически-активные добавки.

Валериана лекарственная

Многолетнее травянистое растение семейства Валериановые. Цветет с мая и в течение всего лета, плодоносит в июле – сентябре.

Стебель: высота до 2 м, прямой, ребристый, полый внутри.

Листья: непарноперистые, различной конфигурации, супротивные или в мутовках.

Цветки: мелкие, ассиметричные, в щитковидных соцветиях, лиловые, розоватые или почти белоснежные.

Приносит мелкие семянки, продолговатые, плоские, бурой окраски.

Помогает нормализовать работу нервной системы, используется при бессоннице, мигренях, неврозах. Применяется в комплексной терапии и как компонент биологически активных добавок, сборов и чаев.

Вахта трехлистная

Травянистое растение семейства Вахтовые. Зацветает в мае – июне, а уже в июле – августе плодоносит.

Корневище: толстое, ползучее, приподнятое в верхней части.

Стебель: ползучий, ветвящийся, губчатый, зеленый.

Листья: до 30 см, тройчатые, длинночерешковые, эллиптические, отходят от корневища.

Цветки: до 1,5 см, колокольчатые, пятиразделенный венчик, розоватые или почти белоснежные.

Плоды: яйцевидные коробочки, раскрываются створками, содержат 6–8 семян.

Входит в состав средств для повышения аппетита и улучшения пищеварения. Обладает желчегонным и мочегонным свойствами.

Голубика

Ветвистый полукустарник или кустарник семейства Вересковые. Морозостойкий, срок жизнедеятельности может достигать сотни лет.

Кустик: до 100 см, в среднем 30–50 см, древеснеет, иногда стелется.

Листья: длина до 3 см, продолговатые или обратнояйцевидной формы, тонкие.

Цветки: пятизубчатые, мелкие, белоснежные или розоватые.

Плоды: ягоды, размер до 1,2 см, синий налет, мякоть фиолетовая, бесцветный сок.

Голубика признана как лечебно-профилактический и диетический продукт. Восполняет дефицит витаминов, стимулирует желудочно-кишечный тракт, используется в качестве общеукрепляющего средства.

Девясил высокий

Многолетнее травянистое растение относится к семейству Астровые. Цветет летом, плодоносит в августе–октябре.

Корневище: многоглавое, толстое, мясистое, короткое с несколькими придаточными корнями.

Стебель: не выше 2 м, прямостоячий, бороздчатый, с белой густой короткой опушкой.

Листья: очередные, стеблевые 10–30 см, прикорневые 30–50 см, продолговатые, заостренные.

Цветки: в корзинках диаметром до 7 см, собраны в рыхлую кисть или щиток, желтоватые.

Приносит семянки длиной 4–5 см, бурые, четырехгранные, с хохолком.

Применяют у взрослых для терапии бронхитов и трахеитов в качестве отхаркивающего средства. Также используют при некоторых заболеваниях ЖКТ и наружно при экземе, дерматитах и пр.

Ель обыкновенная

Вечнозеленое хвойное дерево принадлежит семейству Сосновые. Период опыления — май–июнь. Во второй половине зимы семена разносит ветер.

Ствол: высота 30–50 м, диаметр до 1 м, прямой, крона островершинная коническая.

Ветви и хвоя: ветви отходят от ствола мутовками, игловидная и четырехгранная хвоя.

Шишки: мужские яйцевидной формы до 1 см, женские до 15 см цилиндрические.

Лечебными считаются шишки ели. Отвары из них применяют для наружного лечения угревой сыпи. А внутрь в качестве дополнительной терапии болезней верхних дыхательных путей.

Зверобой продырявленный

Травянистое растение относится к семейству Зверобойные. Цветение продолжается с июня до августа, а период плодоношения приходится примерно на сентябрь.

Стебель: до 100 см, прямостоячий, ребристый, цилиндрический.

Листья: супротивные, сидячие, эллиптической или продолговато-яйцевидной формы.

Цветки: диаметр до 3 см, многочисленные, объединены в соцветие, желтоватый окрас.

Плоды: коробочки продолговато-яйцевидной формы.

Из зверобоя изготавливают общеукрепляющие, обезболивающие, мочегонные средства. Наружно настойку используют для полоскания при ангине, стоматите и т. п. Ряд исследователей считают зверобой мягким антидепрессантом.

Зюзник европейский

Травянистое многолетнее растение относится к семейству Яснотковые. Цвет наблюдается в июле–октябре, а плодоношение приходится на июль–октябрь.

Корневище: шнуровидное, членистое, с тонкими подземными побегами.

Стебель: высота 30–90 см, прямостоячий, бороздчатый, четырехгранный.

Листья: короткочерешковые, продолговато- или ланцетно-эллиптические, край зубчатый или крупнопильчатый, обе стороны опушены.

Цветы: многочисленные, мелкие, в виде плотных мутовок.

Плоды: размер около 1,5 см, усеченно-яйцевидные, уплощенные.

Зюзник используется для лечения гиперфункции щитовидной железы — гипертиреоза, сердечных неврозов, нервно-вегетативных расстройств и прочих нарушений работы организма.

Иван-чай узколистный

Травянистое многолетнее растение относится к семейству Кипрейные. Период цветения — июнь–август, время плодоношения — с августа по октябрь.

Корневище: стержневое с горизонтальными утолщенными корнями.

Стебель: высота до 2 м, прямостоячий, простой, полый.

Листья: очередные, ланцетные, заостренные, сидячие или на коротких черешках, резко выделяющиеся жилки.

Цветы: размер около 3 см, многочисленные, неправильные, четырехчленные, пурпурные розовые или почти белые.

Плоды: длиной до 8 см, стручковидные коробочки, семена мелкие и многочисленные.

Настой и отвар используется при нарушениях обмена веществ, головной боли, желудочных заболеваниях. Иван-чай помогает справиться с воспалительными процессами, проблемами с предстательной железой и пр.

Мать-и-мачеха обыкновенная

Многолетний представитель Сложноцветных. Цветение наблюдается в марте – апреле, а период плодоношения приходится на май – июнь.

Корневище: длинное, разветвленное.

Стебель: невысокий, прямой, неветвистый, наверху цветочная корзинка.

Листы: длиной до 25 см, округло-сердцевидная форма, зубчатый край, сверху голые.

Цветы: собраны в корзинки размером 2–2,5 см, желтые.

Приносит семянки с хохолками, ребристые, продолговатые.

Настой и отвар помогают в лечении воспалительных процессов верхних дыхательных путей. Эффективны в борьбе с кашлем с трудным отделением мокроты. Наружно наносится при экземе и других кожных патологиях.

Одуванчик лекарственный

Многолетний травянистый представитель Астровых. Цветет обычно в начале лета.

Дорастает до 30 см, имеет корень длиной до 60 см и диаметром до 2 см.

Листы: длина 10–25 см, ширина 1,5–4,5 см, разной формы, в основном ланцетные продолговатые.

Цветы: язычковые, обоеполые, собраны в корзинки диаметром до 5 см, ярко-желтые.

Приносит семянки размером до 0,5 см, веретенообразные, длинный тонкий носик с хохолком-летучкой из белых мягких волосков.

Средства из одуванчика возбуждают аппетит, и улучшают процессы пищеварения. Используют в качестве вспомогательной терапии при анорексии, гастрите, заболеваниях печени и желчных путей и т. д. Наружно применяют при различных видах кожных проблем.

Полынь обыкновенная

Многолетний травянистый представитель Астровых. Цветение проходит в июле – августе.

Стебель: высота до 2 м, прямой, ребристый, ветвистый в верхней части.

Листы: перисторассеченные, с зубчатыми дольками, сверху голые и насыщенно-зеленые, снизу войлочные и более светлые.

Цветы: очень мелкие, собраны в корзинки по 20–40 штук, трубчатые, желтоватые или красноватые.

Настой полыни обладает общеукрепляющим, обезболивающим, антисептическим и жаропонижающим действием. Средства с этой травой используют для улучшения аппетита, нормализации сна и работы нервной системы.

Пустырник обыкновенный

Многолетний представитель Яснотковых. Цветет на протяжении всего лета.

Дорастает до 50–160 см, прямой, четырехгранный.

Листы: верхние цельные и продолговатые, нижние надрезаны с широкими долями, темно-зеленые.

Цветы: зигоморфные, чашечка длиной около 8 мм, венчик до 14 мм, розоватые или розовато-лиловые.

Плод дробный из трехгранных усеченных пирамид высотой 2-3 мм с волосистой верхушкой и оливково-зеленым оттенком.

Пустырник используют для борьбы с нарушениями сна, повышенной нервной возбудимостью, неврозами. Эффективен в период восстановления после инфекционных болезней. Наружно применяется для успокоения кожи при экземе, зуде, нейродермите.

Рябина обыкновенная

Дерево относится к Розоцветным. Зацветает в конце весны – начале лета, созревшие гроздья висят на ветках с сентября и до первых морозов.

Ствол: средняя высота до 10 м, гладкая серая кора.

Листы: очередные, непарноперистые, состоят из 10–15 продолговатых листочков.

Цветы: пятичленные, собираются в щитковидное соцветие, почти белые с сильным запахом.

Плоды: диаметр до 1,5 см, круглые или овальные, сочные, красные или коричневатые.

Эффективное средство для профилактики анемии и астении. Подходит при авитаминозе, ревматизме, подагре, пониженной кислотности и других нарушениях.

Толокнянка обыкновенная

Вечнозеленый кустарник относится к Вересковым. Внешне напоминает бруснику. Цветет в мае – июне, а плодоношение приходится на август.

Ствол: до 3 м, стелющиеся, красноватого оттенка.

Листы: очередные, удлиненно-обратнояйцевидные, край целый, снизу светлее.

Цветки: размер до 7 мм, кувшинчатые, растут кистями, розоватого оттенка.

Приносит красные ягодообразные костянки размером 6–8 мм с мучнистой мякотью с несколькими косточками.

Толокнянка встречается в составе лекарственных сборов. Помогает в лечении болезней почек и мочевыводящих путей. Наружно используется при экземе, диатезе и пр.

Тысячелистник обыкновенный

Многолетник относится к Астровым или Сложноцветным. Цветение начинается в июне и продолжается до конца лета, семена появляются в июле – сентябре.

Стебель: высота 20–80 см с тонким разветвленным корневищем.

Листы: очередные, нижние с черенками, верхние сидячие, в очертании ланцетные.

Цветки: собраны на верхушках в щитки, в корзинках по несколько экземпляров белого или розового оттенка.

Приносит семянки размером до 2 мм, продолговатые, плоские, серебристо-серого оттенка.

Используется в качестве кровоостанавливающего средства, при нарушениях пищеварения, для восстановления обмена веществ и укрепления организма. Местно помогает при царапинах, порезах и ссадинах. Противопоказан беременным и людям с повышенной свертываемостью крови.

Вся информация носит ознакомительный характер. Прежде, чем использовать природные дары в лекарственных целях, обязательно проконсультируйтесь со своим врачом. Республика интересна не только богатой флорой и фауной. Выбирайте одну из наших экскурсий по Карелии, чтобы увидеть ее удивительные красоты!