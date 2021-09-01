Лекарственные растения Карелии

Уникальный климат и географическое положение определило богатый растительный мир Карелии. Здесь встречаются как характерные для тайги хвойные леса, так и типичные представители тундры — мхи и лишайники.
Также республика богата грибами, ягодами и разнообразными лекарственными растениями. Эти эффективные заменители импортных биодобавок способны укрепить организм, восполнить дефицит витаминов, энергии и сил. А некоторые помогают в лечении и профилактике разных болезней.
Многолетнее травянистое растение семейства Бобовые. Цветет в конце весны – начале лета, бобы созревают в июне – июле.
Астрагал помогает оздоровить организм, укрепить защитные силы, улучшить работу печени. Способствует выведению токсинов, используется для наружного лечения кожных заболеваний.
Небольшой вечнозеленый кустарник относится к Вересковым. Цветет в конце весны – начале лета, созревшие ягоды снимают ближе к сентябрю.
Ягоды брусники способны напитать организм витаминами и помочь справиться с простудными и прочими заболеваниями. Листочки используют для лечения болезней мочевыводящих путей, желудочно-кишечного тракта и других органов и систем. Брусника часто входит в травяные сборы и биологически-активные добавки.
Многолетнее травянистое растение семейства Валериановые. Цветет с мая и в течение всего лета, плодоносит в июле – сентябре.
Помогает нормализовать работу нервной системы, используется при бессоннице, мигренях, неврозах. Применяется в комплексной терапии и как компонент биологически активных добавок, сборов и чаев.
Травянистое растение семейства Вахтовые. Зацветает в мае – июне, а уже в июле – августе плодоносит.
Входит в состав средств для повышения аппетита и улучшения пищеварения. Обладает желчегонным и мочегонным свойствами.
Ветвистый полукустарник или кустарник семейства Вересковые. Морозостойкий, срок жизнедеятельности может достигать сотни лет.
Голубика признана как лечебно-профилактический и диетический продукт. Восполняет дефицит витаминов, стимулирует желудочно-кишечный тракт, используется в качестве общеукрепляющего средства.
Многолетнее травянистое растение относится к семейству Астровые. Цветет летом, плодоносит в августе–октябре.
Применяют у взрослых для терапии бронхитов и трахеитов в качестве отхаркивающего средства. Также используют при некоторых заболеваниях ЖКТ и наружно при экземе, дерматитах и пр.
Вечнозеленое хвойное дерево принадлежит семейству Сосновые. Период опыления — май–июнь. Во второй половине зимы семена разносит ветер.
Лечебными считаются шишки ели. Отвары из них применяют для наружного лечения угревой сыпи. А внутрь в качестве дополнительной терапии болезней верхних дыхательных путей.
Травянистое растение относится к семейству Зверобойные. Цветение продолжается с июня до августа, а период плодоношения приходится примерно на сентябрь.
Из зверобоя изготавливают общеукрепляющие, обезболивающие, мочегонные средства. Наружно настойку используют для полоскания при ангине, стоматите и т. п. Ряд исследователей считают зверобой мягким антидепрессантом.
Травянистое многолетнее растение относится к семейству Яснотковые. Цвет наблюдается в июле–октябре, а плодоношение приходится на июль–октябрь.
Зюзник используется для лечения гиперфункции щитовидной железы — гипертиреоза, сердечных неврозов, нервно-вегетативных расстройств и прочих нарушений работы организма.
Травянистое многолетнее растение относится к семейству Кипрейные. Период цветения — июнь–август, время плодоношения — с августа по октябрь.
Настой и отвар используется при нарушениях обмена веществ, головной боли, желудочных заболеваниях. Иван-чай помогает справиться с воспалительными процессами, проблемами с предстательной железой и пр.
Многолетний представитель Сложноцветных. Цветение наблюдается в марте – апреле, а период плодоношения приходится на май – июнь.
Настой и отвар помогают в лечении воспалительных процессов верхних дыхательных путей. Эффективны в борьбе с кашлем с трудным отделением мокроты. Наружно наносится при экземе и других кожных патологиях.
Многолетний травянистый представитель Астровых. Цветет обычно в начале лета.
Средства из одуванчика возбуждают аппетит, и улучшают процессы пищеварения. Используют в качестве вспомогательной терапии при анорексии, гастрите, заболеваниях печени и желчных путей и т. д. Наружно применяют при различных видах кожных проблем.
Многолетний травянистый представитель Астровых. Цветение проходит в июле – августе.
Настой полыни обладает общеукрепляющим, обезболивающим, антисептическим и жаропонижающим действием. Средства с этой травой используют для улучшения аппетита, нормализации сна и работы нервной системы.
Многолетний представитель Яснотковых. Цветет на протяжении всего лета.
Пустырник используют для борьбы с нарушениями сна, повышенной нервной возбудимостью, неврозами. Эффективен в период восстановления после инфекционных болезней. Наружно применяется для успокоения кожи при экземе, зуде, нейродермите.
Дерево относится к Розоцветным. Зацветает в конце весны – начале лета, созревшие гроздья висят на ветках с сентября и до первых морозов.
Эффективное средство для профилактики анемии и астении. Подходит при авитаминозе, ревматизме, подагре, пониженной кислотности и других нарушениях.
Вечнозеленый кустарник относится к Вересковым. Внешне напоминает бруснику. Цветет в мае – июне, а плодоношение приходится на август.
Толокнянка встречается в составе лекарственных сборов. Помогает в лечении болезней почек и мочевыводящих путей. Наружно используется при экземе, диатезе и пр.
Многолетник относится к Астровым или Сложноцветным. Цветение начинается в июне и продолжается до конца лета, семена появляются в июле – сентябре.
Используется в качестве кровоостанавливающего средства, при нарушениях пищеварения, для восстановления обмена веществ и укрепления организма. Местно помогает при царапинах, порезах и ссадинах. Противопоказан беременным и людям с повышенной свертываемостью крови.
Вся информация носит ознакомительный характер. Прежде, чем использовать природные дары в лекарственных целях, обязательно проконсультируйтесь со своим врачом. Республика интересна не только богатой флорой и фауной. Выбирайте одну из наших экскурсий по Карелии, чтобы увидеть ее удивительные красоты!