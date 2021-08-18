В историческом центе Петрозаводска находится одно из старейших учреждений культуры Карелии − Центр народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия. Основанный более 80 лет назад он продолжает работу по развитию и популяризации карельских и вепсских традиций, организует концерты, фестивали, национальные праздники.

Под его крышей работают различные творческие коллективы, которые собрали самых разных людей, объединенных любовью к родному краю, языку и культуре.

История центра

В 1937 г. в Петрозаводске появился Карельский Дом народного творчества, позднее его переименовали в «Карельский центр народного творчества». В его задачи входило:

сохранение культурного наследия республики в нематериальной сфере;

координация деятельности клубов и домов культуры, входивших в обширную сеть культурно-досуговых учреждений;

развитие самодеятельности, поддержка ремесел и прикладного творчества на любительском уровне.

В 1930-е годы в республике возникли первые самодеятельные коллективы: танцевальные, хоровые ансамбли, оркестры народных инструментов. Некоторые из них сохранились до наших дней. Из любительских коллективов выросли всемирно известные ансамбль песни и танца «Кантеле», оркестр русских народных инструментов «Онего».

За годы своего существования Центр был организатором Дней культуры районов в Петрозаводске. Под его началом проходили региональные фестивали и смотры-конкурсы художественной самодеятельности, выставки любительского искусства. Концерты артистов самодеятельных коллективов, их выступления на различных фестивалях с огромным успехом проходили в обеих столицах и за рубежом.

С помощью организации получили развитие сотни программ любительского художественного творчества различных направлений. Заслугой специалистов Центра является совместная работа с финскими коллегами по возрождению старинного струнного инструмента кантеле, который стал одним из брендов Карелии. Начиная с 1994 года, в Карелии постоянно проводится Международный фестиваль музыки «Кантеле», который включает выступление музыкантов, обмен опытом, создание новых произведений. На него приезжают участники из нескольких регионов России, а также из Финляндии.

Центр является организатором праздников, посвященных традициям коренных народов Карелии. Это «Древо жизни» в старинном вепсском селе Шелтозеро и юмористический фестиваль в Киндасове – карельской «столице юмора».

В 1992 году общественные организации карелов, вепсов и финнов-ингерманцев Карелии инициировали создание Центра национальных культур. Организация помогала сохранять язык, традиции коренных народностей, популяризировать их среди детей и молодежи. Появились курсы карельского и вепсского языков, разговорные клубы, творческие коллективы, он стал организатором и партнером различных межнациональных проектов.

В 2009 году произошло слияние Центра национальных культур с Карельским центром народного творчества.

Центр сегодня

Сегодня Центр продолжает оставаться одним из крупнейших учреждений культуры в республики. Он активно участвует в разработке и продвижении новых проектов, сотрудничает с отечественными и зарубежными партнерами. Организует и участвует в самых значимых культурных событиях, объединяющих сотни участников со всей России и из других стран.

Здесь проходят спектакли, концерты, проводятся интерактивные программы, которые знакомят посетителей с национальной культурой Карелии. На его базе работают карельские языковые курсы, разговорный вепсский клуб. Действуют творческие коллективы − хоры, ансамбли, театры, которые сохраняют музыкальные и культурные традиции своих народов: карелов, вепсов, русских, украинцев, ингерманландцев, казаков.