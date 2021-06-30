Вепсы – немногочисленная народность Крайнего Севера России, малоизвестная даже среди россиян. Причина этого в том, что до 1917 года данный этнос носил прежнее название - «чудь», ассоциирующееся с древнейшим периодом русской истории и временах создания еще Киевской Руси.

Ныне вепсы компактно проживают преимущественно в Карелии, и частично на территории Ленинградской и Вологодской областей. К сожалению, носителями вепсского языка (Vepsän kel) ныне являются в основном люди только старшего поколения, и с 1994 года он входит в Красную книгу ЮНЕСКО исчезающих языков.

Диалекты

Язык вепсов, принадлежащий к финно-угорской языковой группе, не однообразен, и разделен на три основных диалекта:

северовепский;

средневепский;

южновепский.

Несмотря на незначительные отличия в грамматике, произношении и словарном запасе, в личном общении носители разных диалектов чаще всего переходят на русский язык.

Небольшая группа вепсов проживает и в Сибири, куда их выселили во времена Столыпинских реформ. Однако с основной частью своего народа родственных связей у них уже почти нет.

Современное состояние вепсского языка и письменности

Школ с преподавание на вепском в России нет, хотя факультивно, в виде отдельного предмета, он изучается. Не имеет Vepsän kel и официального статуса, хотя в Карелии удалось принять закон о его поддержке на государственном уровне.

Еще более сложной является ситуация с вепсской письменностью. За сравнительно небольшой период своего существования она подвергалась реформированию четыре раза:

до 1917 г. – начальная стадия развития на базе кириллического алфавита;

1917 – 1937 – переход на латиницу;

1937 -1989 – запрет и полное отсутствие использования на основании Постановления Совета национальностей ЦИК СССР о языках и письменности народов Севера;

с 1989 – возрождение благодаря лингвистам-энтузиастам, также с использованием латинского алфавита.

Из-за гонений существование вепсского языка и письменности оказалось под угрозой почти полного исчезновения. Несмотря на частичное восстановление, сегодня на нем говорят всего около 3500 человек – чуть более половины этнических вепсов, коих насчитывается около 6000 (по переписи 2010 года – 5936 чел.).

Лексика

На состав языка повлияло окружение самых ранних представителей чудских племен. В лексике можно встретить слова таких древних и современных народов:

германцев;

финнов;

балтов (преимущественно латышей);

славян.

Позднее, примерно с 16-17 веков, лексика обогатилась и заимствованиями из раннего русского, поскольку со времен Петра І вепсы часто работали на промыслах Санкт-Петербургских компаний.

После запрета официального использования в 1937 году вепсский язык перешел в область только «домашнего», внутреннего семейного использования. На протяжении всей своей истории в нем наиболее широко были представлены слова, связанные с различными явлениями природы, флоры, фауны и крестьянского быта.

С другой стороны, после 1889 года, ввиду «провала» в развитии языка на протяжении полувека, лингвистам пришлось заново придумывать слова для понятий, появившихся в этот период. «Лексическая брешь» пополнялась словами-аналогами:

предметов школьной письменности – дневник, пенал, ручка для письма, журнал;

христианской религии – завет, служение, священник и т.д.

Некоторые слова – например, «герой», «отечество» - были в неизменном виде заимствованы из карельского языка.

Фразеология

Интересно, что в вепсском присутствует огромное количество колыбельных, басен, пословиц, поговорок и непереводимых напрямую фразеологизмов.

Большинство из них связано с окружающей природой и бытом, и часто представляют собой стихотворную форму изложения.

Изобилует язык вепсов и шутливыми прозвищами – для бездельников, лентяев и вообще старающихся отлынивать от работы мужчин и женщин.

Литература

Поскольку до 19 столетия вепсская литература существовала исключительно в виде изустных сказаний, письменных материалов в настоящий момент существует немного. В основном это сборники преданий древнего эпоса и фольклора, записанные финскими, а затем и русскими энтузиастами-этнографами.

Тем не менее, только в 21 веке были изданы:

несколько больших сборников вепсских сказок;

объемная книга стихов, включающая произведения семи местных поэтов;

поэма «Подворье Вира»;

отдельные рассказы;

переводы на вепсский язык христианских религиозных текстов.

С 2010 года издается и ежегодный альманах «Свежий ветер».

Интересно, что в середине 1990-х многие специалисты карельских культур предрекали языку вепсов полное забвение. Однако уже в 2010-х годах изменили свое мнение, выразив надежду на его сохранение.