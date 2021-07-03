В феврале 1993 года был утвержден один из главных атрибутов национальной символики республики Карелия – ее трехцветный флаг. Его внешний вид был разработан заслуженным юристом РФ Александром Киннером. В его основу положено флаговое полотно Карело-Финской республики середины 20 века.

После внесения в официальный геральдический регистр карельский триколор строго охраняется действующим законодательством РФ.

Описание

Флаг карельской республики представляет собой продолговатое полотно прямоугольной формы с тремя горизонтально расположенными полосами одинакового размера: сверху красного, посередине голубого, а снизу зеленого цветов. Пропорции полотна (соотношение ширины к длине) составляют 2 к 3.

Толкование флаговой символики

Цветовая гамма карельского триколора подобрана неслучайно. Каждая нанесенная полоса имеет свое символическое толкование:

Красный цвет олицетворяет силу, мужество и бесстрашие народов, населяющих Карелию, а также представляет основной оттенок традиционной народной вышивки.

Голубой цвет как нельзя лучше подходит краю бесчисленного количества рек и озер и подчеркивает его величие и красоту.

Зеленый цвет акцентирует внимание на главном богатстве республики: ее непревзойденной природе, и в то же время символизирует процветание, надежду на лучшее и веру в счастливое будущее.

Все три полосы имеют одинаковый размер, так как все, что они олицетворяют в равной степени важно для республики.

История флага

За все время своего существования Карелия пережила немало потрясений и кардинальных перемен. Сказалось это и на внешнем виде ее флага. На протяжении истории края он постоянно претерпевал множество изменений.

Первый флаг для местных территорий был утвержден в 1918 году после образования здесь Северокарельского государства во времена первого советско-финского вооруженного конфликта. Его разработал художник из Финляндии Йонас Хейска. Стяг был выполнен в виде синего полотна прямоугольной формы, в левом верхнем углу которого размещались 7 бело-серых звезд, скомпонованных в виде созвездия Большой Медведицы.

Через 2 года региональный символ был кардинально изменен: на зеленом фоне располагался черный крест скандинавского типа с ярко красной окантовкой, что символизировало особую близость финских и карельских народностей. Позже такая же символика будет использована на территории оккупированной финскими войсками Карелии во время Великой Отечественной войны.

Новый флаг регион получил уже после образования Автономной Карельской республики. На красном фоне в верхнем углу на 3 языках (русском, финском и карельском), золотыми буквами было нанесено название республики. После в скором времени последовавших гонений 1937 года финские слова были убраны с флагового полотна.

Новые изменения коснулись флага после окончания боевых действий Зимней войны: он стал в точности повторять официальный флаг СССР со скрещенными серпом и молотом в верхнем углу, только с добавлением надписи «Карело-Финская ССР» на русском и финском языках.

Следующий вариант, в дальнейшем положенный в основу современного флагового полотна, был утвержден в 1953 году. Его отличало от других флагов союзных республик то, что под широкой красной полосой с советской символикой, в нижней части полотна были размещены еще 2 полоски голубого и зеленого цветов, олицетворяющие основные природные богатства края: разнообразные водные ресурсы и буйную растительность.

В 1956 году региональная символика вновь претерпела изменения. Новый флаг стал идентичен с государственным, лишь под серпом была добавлена аббревиатура карельской автономии.

В 1991 году был проведен конкурс на создание новых национальных атрибутов для образовавшейся после распада СССР отдельной административной единицы республики Карелия. Среди 60 тщательно отобранных работ победу одержал проект судьи Киннера, являющийся официальным символом республики по сей день.

Интересный факт

Карельский триколор с точностью до наоборот повторяет флаг республики Дагестан: там наверху расположена зеленая полоса, ее сменяет голубая, а завершает красная.

Флаг – важнейший атрибут региональной самоидентификации, которым крайне дорожат и относятся с особым почтением. Для каждого жителя республики карельский триколор – бесценный символ, олицетворяющий их восхитительно красивый и самобытный северный край.