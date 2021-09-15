Обширные лесные массивы – это не только национальное богатство и украшение края, но и самый популярный строительный материал. Карелию невозможно себе представить без деревянной архитектуры. На протяжении многих веков карельские мастера без единого гвоздя создавали из дерева свои восхитительной красоты самобытные шедевры.

Величественные церкви, изящные часовни, изысканные дома-избы, ставшие с течением времени уникальными архитектурными памятниками, позволяют по праву считать Карелию настоящей столицей северного деревянного зодчества.

Особенности карельского зодчества

На особенности архитектуры свой отпечаток наложили суровые климатические условия региона: сильнейшие ветры, снежные зимы, частые проливные дожди. Местные мастера при возведении зданий придерживались 3 основных принципов:

польза;

прочность;

красота.

Строения, как правило, имели срубную конструкцию. Их возводили без фундамента либо на насыпи из громоздких валунов, либо на массивные бревенчатые сваи, забитые глубоко в землю. Бревна рубили и обтесывали топором да так филигранно, что не оставалось ни единой зазубрины. Из подготовленных бревен вязали венцы сруба, укладывая их так плотно друг к другу, чтобы между ними не могло пройти даже лезвие ножа.

Дверные и оконные проемы делались достаточно узкими, чтобы минимизировать тепловые потери. Жилые избы и постройки хозяйственного назначения представляли собой цельные комплексы под единой крышей, чтобы можно было попасть из одного строения в другое, не выходя на улицу. Большинство жилых домов дополнялись высоким крыльцом с двускатной крышей. Непременным атрибутом, придававшим каждому дому свою неповторимую атмосферу и индивидуальность, являлись декоративные элементы: резные наличники, лемешная черепица, затейливые причепины, причудливые коньки крыш, фигуры сказочных и мифических персонажей.

В церковной архитектуре Карелии преобладают лаконичные клетские и изящные шатровые храмы, увенчанные луковичными главками. К основным храмовым постройкам вплотную примыкают трапезные, молельные и звонницы. Этноэкскурсия по деревням Карелии познакомит с деревянными строениями поближе.

Шедевры деревянной архитектуры Карелии

Карелия предоставляет уникальную возможность вживую полюбоваться восхитительными памятниками деревянного зодчества, которые дошли до наших дней практически в первозданном виде.

Музей-заповедник Кижи

Для первого знакомства с красотами деревянного зодчества Карелии как нельзя лучше подойдет заповедник на острове Кижи. Его архитектурный ансамбль представляет собой уникальное деревянное наследие мирового уровня, включенное в список ЮНЕСКО.

На территории музея-заповедника находятся как возведенные на острове храмовые постройки, так и перенесенные из других уголков Карелии и отреставрированные старинные деревянные строения жилого и хозяйственного назначения (дома, амбары, бани, мельницы).

Центральное место экспозиции, расположенной под открытым небом, заслуженно отведено «Кижскому погосту». Он сформирован из 3 аутентичных архитектурных объектов:

Многоярусная церковь Преображения Господня с 22 главками, построенная в начале 18 века и с тех пор не утратившая своей неземной красоты и величия. Тысячи паломников и туристов ежегодно приезжают на остров, чтобы прикоснуться к уникальной православной святыне.

Девятикупольная церковь Покрова Богородицы, отличающаяся более строгой, изысканной красотой и изяществом постройки.

Шатровая колокольня своей простой геометрией форм и лаконичным убранством выгодно контрастирует со своим величественных соседей.

Вокруг погоста, как и было принято раньше, раскинулось несколько деревень с традиционной для 18 века исторической застройкой, позволяющих увидеть не только церковную, но и жилую архитектуру того времени.

Также на острове находится самый древний храм Карелии – крохотная церквушка Воскрешения Лазаря, выстроенная в 14 веке из осины и сосны.

Часовня в Усть-Яндоме

Неподалеку от острова Кижи, на берегу Заонежского залива находится еще один бесценный образец карельского зодчества 18 века: часовня в честь Георгия Победоносца. Это яркий пример храмовой постройки клетского типа. Часовня украшена пристроенной высокой шатровой колокольней, что характерно для Заонежья. Интерьер отличает богатство искусно выполненных резных деталей. При подъезде к деревне Усть-Яндома часовня хорошо просматривается как с воды, так и с материка.

Церковь апостола Петра

В поселке Марциальные воды находится уникальный образец церковной архитектуры – храм апостола Петра, возведенный по чертежам великого российского императора Петра I и сохранивший свое архитектурно-декоративное убранство по сей день.

Продолговатые стрельчатые окна и купола на высоких шпилях придают постройке европейские черты. В церкви бережно хранятся элементы церковной утвари, которые были собственноручно изготовлены императором.

Деревня Кинерма

Чтобы в полной мере ощутить атмосферу карельской сельской жизни и увидеть сохранившиеся жилые дома с многовековой историей, непременно следует отправиться в небольшую деревушку Кинерма, расположенную в Пряжинском районе Карелии. Поселок включен в список самых красивых российских деревень.

Из 15 домов, находящихся в деревне, 6 являются значимыми памятниками архитектуры. Помимо этого, на территории поселения находится уютная деревянная часовня Смоленской Богоматери, возведенная в 18 веке.

Церковь Петра и Павла в Вирме

Утонченная церковная постройка шатрового типа, увенчанная пятью куполами. Она была воздвигнута в середине 17 века. Нарядный храм, щедро украшенный резными декоративными элементами, удачно дополняет суровые северные пейзажи Беломорья.

Часовня Иоанна Богослова в Котчуре

Это не просто памятник архитектуры и объект культурного наследия, а настоящее сокровище, возведенное в 18 веке кропотливым трудом зодчих. Здесь в тени размашистых сосен и елей на живописном берегу Крошнозера время будто остановилось.

Историческая деревня Большая Сельга

В 10 километрах от города Олонец расположено небольшое сельское поселение Большая Сельга, где практически в неизменном виде сохранилась его историческая застройка и планировка зданий. Большая часть домов представляет собой традиционные для карелов дома-комплексы типа «брус». Наиболее заметным является дом Дубровина, щедро украшенный ажурными резными декоративными деталями. Неплохо сохранился и его интерьер.

Деревянное зодчество – по-настоящему народное искусство, олицетворяющее Карелию. Имена талантливых зодчих в большинстве своем так и остались неизвестными, а их творения живут и по-прежнему восхищают, завораживают и касаются самых тонких душевных струн.