Карельская деревня Кинерма – уникальный комплексный историко-архитектурный памятник и действующий музей под открытым небом. Ежегодно его посещают около 4 тысяч туристов из самых разных стран и неизбежно попадают в удивительную атмосферу аутентичной жизни карелов-ливвиков.

История и общие сведения

Кинерма находится примерно в 100 км от Петрозаводска и относится к Ведлозерскому сельскому поселению Пряжинского муниципального района Карельской Республики. Первое упоминание об этой территории встречается в местной «Писцовой книге» 1563 года. Тогда современная Кинерма входила в состав финских земель, называлась Самсонковым поселением и включала в себя всего 4 дворовых хозяйства.

Многие деревенские строения были возведены в период с XVIII по XIX век и сейчас охраняются как объекты местного культурного наследия. Всего в Республике насчитывается 160 поселений, имеющих особую историческую ценность, но по целостности древней планировки и количеству сохранившихся до наших дней построек в этом списке безоговорочно лидирует Кинерма. Карелия и ее населенные пункты, безусловно, богаты древней архитектурой, но место, в котором из 17 строений 10 являются памятниками народного зодчества, – только одно, и это – деревня Кинерма. Она включена в Единый реестр объектов культурного наследия РФ.

Пик прироста населения в поселении пришелся на начало XX века. В 1905 году в деревне проживало 117 человек, а к 1911 – уже 168. Однако с тех пор число жителей стремительно уменьшалось и сейчас составляет всего 5 человек.

В летний период в деревне проживают немного больше людей, поскольку некоторые дома используются как загородные дачи.

В 2000 году для сохранения Кинермы в Карелии был организован специальный Общественный фонд. Сейчас он занимается поддержкой не только этой деревни, но и других объектов местного культурного наследия. В 2011 году начала функционировать общественная организация «Друзья Кинермы», которая до сих пор всячески помогает развитию поселения.

Грандиозное событие, всколыхнувшее размеренную деревенскую жизнь, произошло в 2016 году. Кинерма в общероссийском конкурсе получила звание «Самой красивой деревни РФ». В связи с этим ее приняли в одноименную Ассоциацию. В результате поток туристов в это уникальное место стремительно увеличился и продолжает расти из года в год.

Достопримечательности деревни

Все древнейшие постройки в деревне расположены вокруг главной достопримечательности – часовни Смоленской Богородицы. Ее возвели в XVIII столетии на месте еще более раннего, но сгоревшего храмового здания. Особенность этой часовни в том, в течение всех лет существования, даже в послереволюционный период борьбы с православием и уничтожением христианских святынь, она никогда не использовалась не по назначению. В ней сохранилась уникальная древняя икона Смоленской Божьей Матери, которая, по словам верующих, имеет чудотворную силу. В 1979 году Образ Богоматери у часовни изъяли и передали в Петрозаводский музей изобразительных искусств, где она заняла свое почетное место как ценнейший образец местной иконописи.

Также в деревне можно увидеть и посетить старейшую постройку – «Дом Ершовых», которому уже 265 лет, ряд других домов и баню. Все эти архитектурные объекты были построены в конце XIX и начале XX веков. В них сохранились традиционные для того времени планировка и убранство, и потому туристы, переступив их порог, словно переносятся на 100 лет назад.

Развлечения для туристов

Кроме осмотра достопримечательностей, гости деревни могут посетить постоянно действующую выставку «Жизнь в Кинерме», которая рассказывает о быте и традициях древних карелов и погружает в неподражаемую атмосферу прошлых веков. Среди других развлечений для туристов – дегустация местных традиционных блюд, приготовленных в настоящей печи, участие в различных мастер-классах от местных жителей, прохождение курсов традиционных ремесел, сбор грибов и ягод в летний период. Зимой все желающие постояльцы могут посетить баню. Приехавшие в деревню Кинерма любители экотуризма, уставшие от суеты и шума города, могут в полной мере насладиться удивительными карельскими пейзажами и завораживающими звуками дикой природы.

Как добраться

Посетить Кинерму в Карелии можно либо в составе организованной экскурсионной группы, купив соответствующий тур в нашей туркомпании, либо самостоятельно. Если ехать из Санкт-Петербурга по Мурманской трассе, то необходимо возле деревни Пряжа повернуть по указателю к Кинерме. Со стороны Сортовалы до деревни нужно двигаться по трассе А-121. Из Петрозаводска до Кинермы также можно добраться на своем авто или специально организованным автобусным маршрутом.