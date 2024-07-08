Туры на Валаам из Сортавалы

Остров привлекает туристов живописной природой и завораживающими закатами. Из достопримечательностей наибольшей популярностью здесь пользуется Спасо-Преображенский монастырь. Тысячи туристов и паломников съезжаются на остров, чтобы окунуться в православную культуру и узнать историю обители, которая пережила войны, пожары и период СССР. Монастырь настолько большой, что не хватит целого дня, чтобы посмотреть все постройки. Летом появляется возможность послушать в певческом павильоне выступление знаменитого Валаамского хора.
У большинства туристов прогулка по острову начинается с Монастырской бухты, на берегу которой расположены три часовни: иконы Божией матери, Покровская и Благовещенская. Также вы можете посетить Елеонскую гору, которая возвышается над водами Ладожского озера. На ее вершине находится деревянная часовня, а со смотровой площадки открывается потрясающий вид на Ладогу, крупные и мелкие острова.