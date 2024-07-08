Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Туры на Валаам из Сортавалы

Большинство путешествий по живописным уголкам Карелии не обходится без посещения уникального места, знаменитого неповторимой атмосферой и духовным наследием. Речь идет про архипелаг Валаам. Он состоит из 50 крупных и мелких островов, находящихся в Ладожском озере. Какой бы маршрут ни построил путешественник, путь, скорее всего, будет проходить через город Сортавала. Это самый удобный и быстрый способ добраться до архипелага.

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Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
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Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

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  • Андрей Адасенко

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  • Лариса Анисимова

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Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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Как добраться до Валаама из Сортавалы

Архипелаг расположен в 42 километрах от города Сортавала. Прибыть на Валаам можно только по воде на быстроходном теплоходе «Метеор» или скоростном катере. В первом случае путь занимает 50 минут, во втором — час. Зимой можно воспользоваться аэролодкой: судно проходит по толстому льду, а там, где его нет, идёт по воде.

Универсальный способ добраться на остров и обратно — заказать тур из Сортавалы до Валаама. Кроме трансфера, вас ждет знакомство с архипелагом и экскурсия от опытного гида, а также свободное время на прогулку. Независимо от времени года, в пути не будет скучно: можно бесконечно любоваться пейзажами озера и наслаждаться атмосферой мест.

Что можно посмотреть на Валааме

Остров привлекает туристов живописной природой и завораживающими закатами. Из достопримечательностей наибольшей популярностью здесь пользуется Спасо-Преображенский монастырь. Тысячи туристов и паломников съезжаются на остров, чтобы окунуться в православную культуру и узнать историю обители, которая пережила войны, пожары и период СССР. Монастырь настолько большой, что не хватит целого дня, чтобы посмотреть все постройки. Летом появляется возможность послушать в певческом павильоне выступление знаменитого Валаамского хора.

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У большинства туристов прогулка по острову начинается с Монастырской бухты, на берегу которой расположены три часовни: иконы Божией матери, Покровская и Благовещенская. Также вы можете посетить Елеонскую гору, которая возвышается над водами Ладожского озера. На ее вершине находится деревянная часовня, а со смотровой площадки открывается потрясающий вид на Ладогу, крупные и мелкие острова.

Что выбрать: прогулки или экскурсии на Валаам

На острове находится множество достопримечательностей: 13 скитов, более 20 часовен, уникальный комплекс Спасо-Преображенского монастыря. Чтобы провести время эффективно, сделайте выбор в пользу экскурсии. Гид расскажет вам малоизвестные факты и в условиях ограниченного времени покажет жизнь монастыря и его обитателей. Если вы уже ранее бывали в этих местах, знакомы с достопримечательностями и хотите просто насладиться уникальной карельской природой, организуйте прогулочный маршрут самостоятельно.

Часто задаваемые вопросы

Когда лучше отправиться на Валаам?

Сезон экскурсий на остров длится с июня по август. Лето — отличное время для прогулок: на воде не холодно, световой день длиннее, а озеро спокойнее, чем в межсезонье. Кроме того, если посетить остров в сезон, можно послушать выступления Валаамского хора.

Что взять с собой в путешествие?

Для поездок в Карелию необходимо всегда брать теплую одежду, так как погода изменчива. Позаботьтесь об удобной обуви, солнцезащитных очках и репеллентах (в лесной среде обитает много комаров и клещей). Если планируете посетить монастырь, женщинам необходим платок.

Какие сувениры можно привезти домой?

Около храма есть возможность приобрести религиозную атрибутику: свечи для молитвы, четки, календари с церковными праздниками, помянники и т.д. Также вы сможете купить поделки из бересты и карельской березы, магниты, монастырский чай.

Что входит в тур?

Транспортное обслуживание на автобусе по маршруту, работа гида, метеор Сортавала — Валаам — Сортавала, большая программа с 2 экскурсиями, хором и обедом на Валааме.

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