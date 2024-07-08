Туры Кижи-Валаам-Соловки

Тур по трем самым популярным островам Русского севера. Мы разработали маршрут так, чтобы показать всё самое красивое, запоминающиеся и необычное. В туре «Кижи-Валаам-Соловки» каждый сможет найти что-то интересное для себя. Например, купание в Красном озере, экскурсия по Соловецкому Кремлю, пешеходная прогулка, катание на теплоходах, вулканы, водопады и другое.

Помимо этого мы разработали туры, которые покажут всю красоту Карелии:

За десять дней на Кижи, Валаам, Соловки и другие достопримечательности

Четыре летних дня в Карелии

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