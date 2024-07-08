Тур по трем самым популярным островам Русского севера. Мы разработали маршрут так, чтобы показать всё самое красивое, запоминающиеся и необычное. В туре «Кижи-Валаам-Соловки» каждый сможет найти что-то интересное для себя. Например, купание в Красном озере, экскурсия по Соловецкому Кремлю, пешеходная прогулка, катание на теплоходах, вулканы, водопады и другое.
Помимо этого мы разработали туры, которые покажут всю красоту Карелии:
За десять дней на Кижи, Валаам, Соловки и другие достопримечательности
Остальные экскурсии, которые можно заказать у нас
Избушки в самых красивых местах Карелии для самостоятельных туристов
Если вам необходим трансфер из Москвы или Санкт-Петербурга — скажите об этом менеджеру. Он решит эту проблему и организует для вас комфортную поездку до места назначения.