Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Туры Кижи-Валаам-Соловки

Тур по трем самым популярным островам Русского севера. Мы разработали маршрут так, чтобы показать всё самое красивое, запоминающиеся и необычное. В туре «Кижи-Валаам-Соловки» каждый сможет найти что-то интересное для себя. Например, купание в Красном озере, экскурсия по Соловецкому Кремлю, пешеходная прогулка, катание на теплоходах, вулканы, водопады и другое.

Помимо этого мы разработали туры, которые покажут всю красоту Карелии:

За десять дней на Кижи, Валаам, Соловки и другие достопримечательности

Четыре летних дня в Карелии

Остальные экскурсии, которые можно заказать у нас

Избушки в самых красивых местах Карелии для самостоятельных туристов

Если вам необходим трансфер из Москвы или Санкт-Петербурга — скажите об этом менеджеру. Он решит эту проблему и организует для вас комфортную поездку до места назначения.

Преимущества туров Кижи-Валаам-Соловки у нас
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →
Все наши туры по популярным достопримечательностям Карелии

Мы проводим туры по всей Карелии и для Вашего удобства сгруппировали их по объектам показа. Вы можете выбрать подходящий тур именно с той достопримечательностью Карелии, которую хотите посетить.

  • Туры с посещением острова Валаам

    Валаам – святой остров в северной части Ладожского озера. Здесь расположен северный центр православия - Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь. Обитель славится великолепной храмовой архитектурой, уникальным ландшафтом и дивной красотой карельской природы. Добираются до острова на метеоре из г.Сортавала.

  • Туры с посещением Соловков

    Соловецкий архипелаг является одной из главных точек притяжения туристов на русском Севере, ведь именно здесь можно почувствовать всю мощь культуры нашей страны.

  • Туры в Карелию на остров Кижи

    Остров Кижи - уникальное место, где сохранился дух севера 19 века. Шедевры русского деревянного зодчества и чистота карельской природы создают невероятную атмосферу.

  • Туры с посещением Рускеала

    Карельский объект №1 по посещаемости - горный парк Рускеала, привлекает сотни тысяч туристов своей инфраструктурой, красотой мраморных скал и невероятными пейзажами.

  • Туры с посещением водопада Кивач

    Кивач является одним из самых живописных мест в Карелии - чистый воздух, красивые камни и лес, бурлящий поток падающей воды, здесь останавливается время.

  • Туры с посещением карельских деревней

    Карельские деревни с национальным колоритом - Кинерма, Шелтозеро, Рубчойла, где сохранились и доступны для изучения традиции, быт и история карельского народа.

  • Туры по местам Силы Карелии

    Карелия славится своими Местами Силы, где расположены энергетические разломы: священная саамская гора Воттоваара, Паасо, Сампо, Гирвас и многие другие.

  • Туры за северным сиянием

    Подборка туров в Карелию от нашей компании, во время которых можно увидеть северное сияние. Сезон северного сияния начинается в октябре, заканчивается в апреле.

С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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Чем интересны места туров на Кижи-Валаам-Соловки

  • Ладожское озеро

    Крупнейшее пресноводное озеро в Европе. Озеро отличается своей красотой, величественностью и наличием большого количества рыбы. Опытные рыбаки нередко приезжают на Ладогу, чтобы потренироваться в ловле рыбы или устроить для себя спортивный отдых. В озере можно купаться, хотя оно остается прохладным даже летом. В августе температура воды может достигнуть +24 градусов.

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  • Остров Кижи

    Кижи находится в Онежском озере. Это настоящий музей архитектуры под открытым небом. С древних времен на острове было четырнадцать деревень, но к этому времени сохранилось только две. Также внимание туристов круглый год привлекает Покровская церковь, Часовня Михаила Архангела, Церковь Воскрешения Лазаря, колокольня и другие памятники деревянному зодчеству.

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  • Онежское озеро

    Это второе по величине пресноводное озеро в Европе. Славится изобилием рыбы, а также чистотой воды. Каждый путешественник найдет что-то для себя: тут не запрещена рыбалка, множество баз отдыха и небольших домов, которые можно снять. Тут можно найти Онежские петроглифы, нетронутую природу, «дикие» острова и много всего другого.

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  • Остров Валаам

    Валаам пользуется популярностью, поскольку тут находится Валаамский монастырь, церковь Петра и Павла, монастырская бухта и другие достопримечательности. Также остров славится своей нетронутой природой и интересной историей. Много писателей черпали свое вдохновение именно здесь. Например, Дюма, Тютчев и Чайковский. А Валаамский монастырь, который находится тут с 14 века, славится своим строгим уставом.

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  • Соловецкий архипелаг

    Архипелаг известен своим ботаническим садом, мужским монастырем, лабиринтами Большого Заяцкого острова и Белужим мысом. Архипелаг находится в списке объектов всемирного наследия. А некоторые туристы считают Соловки своим местом силы.

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