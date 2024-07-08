Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Грибные туры в Карелию

Смена лета на осень в Карелии приносит не только изменение пейзажей, но и возможность открыть грибную охоту. Подобные туры становятся настоящим хитом сезона, позволяя гостям насладиться красотой северной природы и, конечно же, забрать свою награду – ароматные и вкусные грибы.

Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →
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WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

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Все о грибных турах

Где можно собирать грибы в Карелии

В Карелии 270 видов грибов и множество прекрасных мест, где можно их собрать. Одним из наиболее известных и популярных мест является заповедник "Кивач". В 10 км от водопада находится деревня Солоха, где можно найти богатые урожаи.

Река Охта, поселок Летнереченский и деревня Маслозеро славятся своими грибными районами. Другие популярные места включают деревни Ругозеро, Чуйнаволок, Тулгуба, Красная речка, Гирвас и многие другие. От севера до юга, вдоль озёр и рек можно найти собственный грибной уголок.

Как подготовиться к туру

Подготовка к грибному путешествию играет ключевую роль в успехе поездки. Прежде всего, стоит ознакомиться с видами грибов, чтобы уметь различать съедобные от ядовитых. Полезно скачать онлайн-приложение, которое определяет по фото тип гриба или хотя бы взять с собой брошюру о различных видах.

При подготовке к туру также не забудьте взять с собой:

  • Корзину или ведро для сбора грибов.
  • Нож и щетку для чистки грибов.
  • Компас или навигатор, чтобы не потеряться в лесу.
  • Полиэтиленовые пакеты для разделения съедобных грибов от ядовитых.
  • Перчатки и ножницы для бережного сбора.
  • Воду и легкую закуску, чтобы поддерживать силы.

Помимо этого важно соблюдать элементарную безопасность: не собирать грибы на загрязненных участках, а также соблюдать правила сохранности природы и заботы о ней.

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Какие грибы можно собрать в Карелии

Белый гриб

Белые грибы, также известные как "боровики", отличаются прочной белой или светло-коричневой шляпкой, которая может достигать 20 см в диаметре. Ножка гриба толстая, цилиндрическая, часто с легким расширением книзу. Один из ключевых признаков – под шляпкой нет пластин, а вместо них – трубочки с мелкими порами. Белые грибы представляются нам в самых разнообразных оттенках коры деревьев (от светло-серого до коричневого), что помогает им прекрасно сливаться с окружающей средой.

Маслята

Маслята – это грибы с гармоничным сочетанием вкуса и аромата. Их шляпка имеет характерные буровато-коричневые оттенки, а на верхушке часто остается мелкая слизь. Перевернув гриб, можно заметить ярко-желтую кожицу, которая остается на ножке, а также кольцо на ней, помогающее отличить маслят от ложных двойников. Грибы встречаются в хвойных лесах и на выгорелых участках, где с легкостью привлекают внимание необычным внешним видом.

Подберезовики

Подберезовики стали неотъемлемой частью грибных блюд. Гриб имеет серую ножку с темными линиями-чешуйками и серо-коричневую шляпку. При надломе его ножки розовеют, что становится дополнительным признаком опознавания подберезовика. Они часто встречаются во влажных местах и растут в небольших группах, образуя грибные ансамбли.

Подосиновики

Гриб с длинными ножками и мякотью. Подосиновики похожи на подберезовики, но их ножки чаще темные, с черными полосками. Шляпка может иметь различные оттенки, варьируясь от оранжевого и бурого до коричневого. Эти грибы становятся прекрасным дополнением к разнообразным блюдам.

Грузди

Грузди – одни из самых популярных грибов. Они имеют плоскую шляпку с конусообразным углублением в центре, а пластинки расположены очень часто. При надломе гриб выделяет млечный сок, а его мякоть изменяет цвет на желто-зеленый. Эти грибы любимы гурманами за уникальный вкус.

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