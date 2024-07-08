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Где можно собирать грибы в Карелии

В Карелии 270 видов грибов и множество прекрасных мест, где можно их собрать. Одним из наиболее известных и популярных мест является заповедник "Кивач". В 10 км от водопада находится деревня Солоха, где можно найти богатые урожаи.

Река Охта, поселок Летнереченский и деревня Маслозеро славятся своими грибными районами. Другие популярные места включают деревни Ругозеро, Чуйнаволок, Тулгуба, Красная речка, Гирвас и многие другие. От севера до юга, вдоль озёр и рек можно найти собственный грибной уголок.

Как подготовиться к туру

Подготовка к грибному путешествию играет ключевую роль в успехе поездки. Прежде всего, стоит ознакомиться с видами грибов, чтобы уметь различать съедобные от ядовитых. Полезно скачать онлайн-приложение, которое определяет по фото тип гриба или хотя бы взять с собой брошюру о различных видах.

При подготовке к туру также не забудьте взять с собой:

Корзину или ведро для сбора грибов.

Нож и щетку для чистки грибов.

Компас или навигатор, чтобы не потеряться в лесу.

Полиэтиленовые пакеты для разделения съедобных грибов от ядовитых.

Перчатки и ножницы для бережного сбора.

Воду и легкую закуску, чтобы поддерживать силы.

Помимо этого важно соблюдать элементарную безопасность: не собирать грибы на загрязненных участках, а также соблюдать правила сохранности природы и заботы о ней.