Туры по Карелии

Что посмотреть в Карелии

Водопад Кивач

Выглядит мощно на фоне высоких сугробов и застывшего льда вокруг. Кажется, будто все замерло: не шелестит листва, кругом снега и холод, а Кивач, пользуясь возможностью, раскрывает в этом пейзаже всю свою красоту и силу.

Мраморный каньон Рускеала

Зимой особенно привлекателен, ведь после четырех вечера здесь включают цветовую подсветку! Мрамор переливается всеми цветами, а музыка позволяет расслабиться и забыть о хлопотах и заботах “внешнего мира”.

Вотчина Талви Укко

Не оставит равнодушным ни одного ребенка. Карельский дед мороз, его верные северные олени и хаски, ароматная выпечка — все, что нужно для того, чтобы ощутить себя в зимней сказке. Здесь можно познакомиться с ездовыми собаками, прокатиться в упряжке по лесу, сделать много фото на память и попробовать местный чай с травами.

Остров Валаам

Судоходство зимой остановлено, но из города Сортавала на Валаам можно добраться с помощью судна на воздушной подушке. В другое время года можно плыть на катере или ехать на автобусе.

Органный зал в Кондопоге

Это отдельный вид искусства. Сюда приезжают посмотреть на один из самых крупных органов России и послушать концерт. В него включены произведения мировых классиков.

Как отдохнуть в Карелии в любое время года

Катание на снегоходах

Температура зимой в Карелии от -10 до -25 градусов. Снега много, поэтому распространены разные катания по лесу, открытым просторам, пересеченной местности и даже по льду на “подушках” — судах, предназначенных для переправы по льду. Снегоходы развивают скорость до 60 — 100 км/ч, но безопасной считается 20-30 км/ч. Чем выше скорость, тем меньше управляемость транспорта. Но это не мешает кататься “с ветерком”, нужно только внимательно слушать инструктора.

Катание в упряжках

Это развлечение доступно в любое время года. В Карелии доступны оленьи и собачьи упряжки. В Вотчине Талви Укко билеты начинаются от 1000 рублей за детей до 12 лет и 1500 рублей за взрослых. Дети старше 12 лет могут кататься самостоятельно.

Рыбалка

Экстремальный вариант отдыха, потому что в Карелии глубокие, не всегда спокойные, но очень полноводные озера. Рыбачить можно на Ладожском и Онежском. По словам очевидцев, чаще встречается налим.

Мастер-классы

Их проводят обычно отдельно или в составе экскурсии. Можно научиться местному ремеслу, узнать об обычаях, сделать на память сувенир или предмет карельского быта. Например, в Доме Куклы Татьяны Калининой проводят мастер-класс по созданию карельских кукол. Также можно посмотреть выставку и приобрести одно из изделий.

База отдыха

На многих базах отдыха доступны бани и сауны. Встречаются такие услуги, как караоке, настольные игры, прокат лыж, ватрушек, санок. Часто разрешен въезд с детьми и животными, но это лучше уточнять на конкретной базе отдыха. Гостей обеспечивают комфортным проживанием, питанием, развлечениями, экскурсиями. Летом можно прокатиться на квадроциклах или велосипедах.