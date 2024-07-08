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Какие достопримечательности можно увидеть в Карелии
На какие достопримечательности можно отправиться с семьей. Список, который облегчит ваш отдых и сделает его интересным и приятным.
Он находится в парке Рускеала. По сути, это заброшенная каменоломня, которая превратилась в озеро. Тут даже можно нырять и плавать
Находится на Белом море. Состоит из шести островов и находится в списке всемирного наследия.
Остров в северной части Ладожского озера. Кстати, на Валааме находится один из памятников русского зодчества — Валаамский мужской монастырь.
Второй по величине пресноводный водоем в Европе.
- Национальный парк Паанаярви
Сохраненный уголок дикой природы в Карелии.
Небольшой горный водопад на реке. Окружен лесом и природным карельским парком.