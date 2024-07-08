Водопады Ахинкоски

Ахинкоски – популярная достопримечательность среди туристов. Это совокупность четырех равнинных водопадов, расположенных на месте разлива реки Тохмайоки. Именно здесь, в этом уникальном ландшафте, были сняты сцены для советского фильма "А зори здесь тихие". По этому же маршруту проходит экотропа, включающая несколько подвесных мостов.

Сама местность очень ухожена: можно даже увидеть маленькие деревянные скульптуры гномов и фей. Ахинкоски находятся в 5 километрах от парка “Рускеала”, а экскурсии к ним круглогодичные.