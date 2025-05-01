Отдых в Карелии на майские праздники

На майские праздники в Карелию традиционно приезжает много туристов. Для отдыха и изучения доступен горный парк Рускеала, водопад Кивач, питомники хасок и оленей, национальные карельские деревни. К сожалению, на остров Кижи напрямую по воде можно попасть только после 15 мая. До этой даты, в т.ч. в период майских праздников, можно попасть только в объезд, через поселок Великая губа. Мы предлагаем наш трехдневный тур "Майские праздники в Карелии".

А также санаторно-курортный отдых, активный отдых (сплавы, треккинг, джиппинг) и многое другое.