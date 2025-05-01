Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Отдых в Карелии на майские праздники

На майские праздники в Карелию традиционно приезжает много туристов. Для отдыха и изучения доступен горный парк Рускеала, водопад Кивач, питомники хасок и оленей, национальные карельские деревни. К сожалению, на остров Кижи напрямую по воде можно попасть только после 15 мая. До этой даты, в т.ч. в период майских праздников, можно попасть только в объезд, через поселок Великая губа. Мы предлагаем наш трехдневный тур "Майские праздники в Карелии".

А также санаторно-курортный отдых, активный отдых (сплавы, треккинг, джиппинг) и многое другое.

Предложения по отдыху в Карелии от нашего туроператора

Тур на Майские праздники в Карелии
Тур

Тур на Майские праздники в Карелии

Длится 3 дня
Заезды c 1.5.2025 по 9.5.2025
Цена — от 30 900 ₽
13 отз.
ТОП • 5
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску
Экскурсия

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску

Загружаются даты экскурсии...
124 отз.
ХИТ • ЭКСКУРСИЯ №1
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды
Экскурсия

Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды

Загружаются даты экскурсии...
424 отз.
ТОП • 5
Мраморный каньон Рускеала в Карелии
Экскурсия

Мраморный каньон Рускеала в Карелии

Загружаются даты экскурсии...
280 отз.
Путешествие на остров Кижи через Заонежье
Экскурсия

Путешествие на остров Кижи через Заонежье

Загружаются даты экскурсии...
33 отз.
Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)
Экскурсия

Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)

Загружаются даты экскурсии...
5 отз.
Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник
Экскурсия

Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник

Загружаются даты экскурсии...
32 отз.
Соловки за один день из Петрозаводска
Экскурсия

Соловки за один день из Петрозаводска

Загружаются даты экскурсии...
ТОП • 5
Концерт национального ансамбля Кантеле
Экскурсия

Концерт национального ансамбля Кантеле

Загружаются даты экскурсии...
11 отз.
ТОП • 5
Экскурсия на Валаам
Экскурсия

Экскурсия на Валаам

Загружаются даты экскурсии...
19 отз.
ТОП • 5
Экскурсия на Кижи
Экскурсия

Экскурсия на Кижи

Загружаются даты экскурсии...
97 отз.
Сплав по реке Шуя
Экскурсия

Сплав по реке Шуя

Загружаются даты экскурсии...
11 отз.
Экскурсия на Валаам и Рускеалу с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала на 2 дня
Экскурсия

Экскурсия на Валаам и Рускеалу с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала на 2 дня

Загружаются даты экскурсии...
32 отз.
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты (Юканкоски)
Экскурсия

Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты (Юканкоски)

Загружаются даты экскурсии...
6 отз.
Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчойла
Экскурсия

Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчойла

Загружаются даты экскурсии...
9 отз.
Мистическая гора Воттоваара
Экскурсия

Мистическая гора Воттоваара

Загружаются даты экскурсии...
21 отз.
Валаам + Рускеала за 1 день из Петрозаводска
Экскурсия

Валаам + Рускеала за 1 день из Петрозаводска

Загружаются даты экскурсии...
19 отз.
Александро-Свирский монастырь
Экскурсия

Александро-Свирский монастырь

Загружаются даты экскурсии...
1 отз.
К Беломорским петроглифам через Заонежье
Экскурсия

К Беломорским петроглифам через Заонежье

Загружаются даты экскурсии...
4 отз.

Как и на чем лучше добраться до Карелии?

Так уж повелось в России, что май — месяц праздников. Последняя треть весны знаменуется Днем Весны и Труда, почти сразу наступает и День Победы. Ну а лучший способ провести нерабочие выходные — отправиться в путешествие. При этом никому не хочется проводить большую часть мини-отпуска в дороге. Именно поэтому стоит заранее спланировать свой маршрут туда-обратно и сравнить несколько видов транспорта.

Чаще всего из Москвы и Питера без пересадок можно попасть в два популярных города Карелии. Первый — Петрозаводск — столица региона. Здесь можно походить по музеям, посидеть на берегу Онежского озера, отведать национальной кухни. Второй город — Сортавала — известен тем, что находится поблизости от горного парка “Рускеала”. Из Сортавалы удобно изучать Северное Приладожье, ездить на водопады и т.д.

В Карелию из Москвы

  • Самолет. Прямой рейс между российской и региональной столицами составляет 1,5 часа. Билеты на майские праздники всегда дороже и их разбирают довольно быстро, поэтому не тяните с выбором. Если повезет, возьмете билет за 3 000 в одну сторону, если не очень, — за 5-7 тысяч.
  • Поезд. Отправление поездов в республику осуществляется с Ленинградского вокзала. Длительность поездки — от 11 часов до суток. в зависимости от поезда. Можно выбрать двухэтажный состав до Петрозаводска (018А); фирменный скорый (016А) или обычный (092А) до Мурманска — они позволят доехать не только до Петрозаводска, но и, например, до Кондопоги или Беломорска. Чтобы попасть в Сортавалу, садитесь на двухэтажный поезд 160В.
  • Машина. На авто придется преодолеть до Петрозаводска чуть больше тысячи километров, что займет около 13 часов. Ехать предстоит по трассе М11, потом поворот на “Колу” — трассу Р-21. Если нужна ночевка, сделайте остановку в Великом Новгороде либо Лодейном Поле.

В Карелию из Санкт-Петербурга

  • Поезд (Ладожский и Финский вокзалы). Из Питера до Сортавалы и Петрозаводска курсируют удобные и недорогие “Ласточки”: до столицы региона доберетесь за 5 часов, до Приладожья — за 4. В Сортавалу (как и в Костомукшу) также можно добраться на поезде 350А. Еще можно сесть на те фирменные или двухэтажные поезда, что отправляются из Москвы (они идут и в Петрозаводск, и в Сортавалу).
  • Авто. Доехать в Петрозаводск напрямую можно по той же трассе “Кола”: 430 км освоите примерно за 6 часов неспешной езды с паузами. Обратите внимание, что с наступлением тепла трассу нередко ремонтируют, а значит, предстоят пробки. До Сортавалы можно добраться быстрее: чуть более 250 км с маршрутом по трассе А-121.
  • Автобус. Из Питера проложено несколько автобусных маршрутов в Карелию: в столицу республики (7-10 часов), в Сортавалу (5 часов) и в Пудож (11 часов). Главное, внимательно читайте при покупке билета, с какого автовокзала идет отправление: с Северного или на Обводном канале.

Что посетить в Карелии на майских выходных?

Карелия — одно из самых востребованных туристических направлений на майские праздники. Это и неудивительно. Удобное расположение, цветущая природа и выдающиеся памятники архитектуры делают этот регион доступным и интересным как в рамках короткого тура, так и в формате длительной поездки для детального знакомства с республикой.

К сожалению, посещение известных карельских островов — Кижи и Валаама — сильно ограничено сезоном судоходства. Если его откроют в начале мая, то вы сможете добраться на метеорах, если же нет — советуем обратить внимание на иные достопримечательности.

Рускеала

Ныне востребованный туристический парк, а когда-то — крупнейший каньон по добыче мрамора, из которого делали множество архитектурных и художественных объектов Петербурга. Здесь можно делать фото весенней природы на смотровых площадках, заказать экскурсию, посидеть в кафе, купить сувениры. Хотите активностей? Тогда плывите на лодке по озеру или пускайтесь в полет на троллее над каньоном. Неподалеку также базируется пристанище ездовых собак: можно познакомиться с хаски и узнать много нового о породе. Кстати, добраться до “Рускеалы” из Сортавалы можно на крутом ретро-поезде.

Водопады Карелии

Май — отличное время, чтобы посмотреть на водопады: они уже не скованы льдом и наполнены весенними осадками. Например, возле “Рускеалы” есть четыре равнинных водопада: когда-то там снимали советскую экранизацию “А зори здесь тихие” и “Тихий мир”, а теперь катаются на каяках. Впрочем, самый популярный водопад Карелии находится не там, а на реке Суна в Кондопожском районе, и это Кивач. Он расположен в одноименном заповеднике, и вы можете заглянуть в дендрарий по соседству или в Музей природы. Кстати, Кивач гордо носит звание второго по высоте равнинного водопада в Европе: высота его больше 10 метров. Но если и этого водоема вам будет недостаточно, отправляйтесь на водопад Белые мосты (он же Юканкоски) в Питкяранте.

Марциальные воды

Это первый курорт в России, который основал сам Петр Первый. Сюда можно быстро добраться из Петрозаводска и насладиться минеральными источниками с разным лечебным составом. Можно ограничиться небольшой экскурсией и дегустацией целебной воды или полноценно отдохнуть в санаториях с грязевыми ваннами.

Ладожские шхеры

Эти небольшие скалистые острова находятся на озере и добраться до них можно в любое время года. Можно либо пофотографировать обрывы с воды или высадиться на каком-то острове, устроить пикник, встретить закат, разбить палатку. Если повезет — вам покажутся ладожские нерпы.

Карельские петроглифы

Наскальная живопись есть в Пудожском и Беломорском районах республики. Считается, что выбитым на озерных берегах рисункам 4-6 тысячи лет. Кроме традиционных изображений со сценами рыбалки, охоты и войны здесь можно найти ритуальные рисунки и даже образ человека на лыжах. Часть петроглифов можно увидеть и в Национальном музее Карелии в Петрозаводске.

Потухший вулкан Гирвас

Не самая знаменитая, но интересная достопримечательность Кондопожского района. В южной части поселка Гирвас находится кратер вулкана, которому порядка 2 млрд лет. Наблюдать вулкан можно в те дни, когда нет весеннего водосброса с Пальеозёрской ГЭС, то есть во второй половине мая. Но если приедете раньше — можете полюбоваться на образующийся искусственный водопад “Гирвас”. Вокруг же вас ожидают красивые хвойные пейзажи.

Туры по популярным достопримечательностям Карелии для отдыха на майские праздники

Мы проводим туры по всей Карелии и для Вашего удобства сгруппировали их по объектам показа. Вы можете выбрать подходящий тур именно с той достопримечательностью Карелии, которую хотите посетить.

  • Туры с посещением острова Валаам

    Валаам – святой остров в северной части Ладожского озера. Здесь расположен северный центр православия - Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь. Обитель славится великолепной храмовой архитектурой, уникальным ландшафтом и дивной красотой карельской природы. Добираются до острова на метеоре из г.Сортавала.

  • Туры с посещением водопада Кивач

    Кивач является одним из самых живописных мест в Карелии - чистый воздух, красивые камни и лес, бурлящий поток падающей воды, здесь останавливается время.

  • Туры с посещением Рускеала

    Карельский объект №1 по посещаемости - горный парк Рускеала, привлекает сотни тысяч туристов своей инфраструктурой, красотой мраморных скал и невероятными пейзажами.

  • Туры с посещением Соловков

    Соловецкий архипелаг является одной из главных точек притяжения туристов на русском Севере, ведь именно здесь можно почувствовать всю мощь культуры нашей страны.

  • Туры с посещением карельских деревней

    Карельские деревни с национальным колоритом - Кинерма, Шелтозеро, Рубчойла, где сохранились и доступны для изучения традиции, быт и история карельского народа.

  • Туры по местам Силы Карелии

    Карелия славится своими Местами Силы, где расположены энергетические разломы: священная саамская гора Воттоваара, Паасо, Сампо, Гирвас и многие другие.

  • Туры в Карелию на остров Кижи

    Остров Кижи - уникальное место, где сохранился дух севера 19 века. Шедевры русского деревянного зодчества и чистота карельской природы создают невероятную атмосферу.

  • Туры по Карелии из Петрозаводска

    Большинство наших туров начинается из Петрозаводска. Они включают в себя обзорную экскурсию по столице Карелии - чудесному городу на берегу Онежского озера.

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Где остановиться и жить в Карелии?

  • Отели. Чем больше город Карелии — тем богаче выбор комфортных гостиниц, в том числе и с питанием, детскими услугами, возможностью заказать трансфер и экскурсии и пр. На майские праздники быстрее всего исчезают номера в отелях Петрозаводска.
  • Турбазы. Подойдут для тех, кто хочет активного отдыха на природе. У турбаз много дополнительных услуг: баня, рыбалка, прокат спортинвентаря и лодок/велосипедов. Минус в том, что на старых турбазах в первой половине мая бывает прохладно.
  • Коттеджи. Идеальный вариант для путешествия большой компанией и классического природного досуга: прогулка в лесу, пикник у озера, шашлыки и водные забавы и т.д.
  • Глэмпинги и кемпинги. Ночевка на свежем воздухе — выбор опытных путешественников. Зато можно встретить рассвет на озере, организовать походную кухню, поиграть на гитаре у костра. В глэмпингах уровень комфорта выше, но и заплатить придется в 2-3 раза больше.
  • Лесные избы. Меньше, чем коттедж, и уединенней, чем база отдыха. Это отличный вариант локации для любителей тихой рыбалки. Здесь можно постичь настоящий дзен в единении с природой.

Чем заняться в Карелии на майские праздники?

  • Походы. Если у вас есть зимняя экипировка (в Карелии в мае еще не везде сходит снег), то можно устроить полноценную туристическую вылазку с хайкингом и треккингом по известным или диким тропам.
  • Экскурсии. Можно выбрать пешую прогулку по музеям Петрозаводска или отправиться бороздить природные просторы на джипе или квадроцикле.
  • Сплавы. Майский рафтинг — один из популярных видов досуга в Карелии из-за талых вод. Выбирайте сплавы по бурным рекам Суна, Шуя, Укса, Охта, Лоймала, Уксунйоки, Кереть.
  • Рыбалка. Самые востребованные рыбаками водоемы — Онега и Ладога. Ловить можно щуку, судака, окуня, ерша, карася, хариуса и т.д. Если не уверены в своих силах — закажите троллинг: рыбалку с катера на спиннинг, когда вы спокойно наслаждаетесь видами на озере, но при этом клев идет полным ходом. Однако имейте в виду: весной во многих местах действует нерестовый запрет на профессиональную ловлю крупной рыбы.
  • Дегустация кухни. Самое популярное местное блюдо — калитки. Это пирожки с картофельной или крупяной начинкой. Кроме того, в Карелии много мяса диких животных — оленины, лосятины, медвежатины. Также стоит попробовать ягодные варенья и крепкие настойки.
  • Охота. Весенний охотничий сезон уже вовсю открыт в майской Карелии. Разрешена охота на боровую и водоплавающую дичь (от вальдшнепа до гусей) и на бурого медведя. При этом на самок и детенышей охотиться нельзя.
  • Сбор грибов и ягод. Весной в Карелии можно найти из грибов сморчки, вешенки и дождевики. Среди ягод же есть шанс отыскать клюкву и землянику.

Варианты отдыха в Карелии на майские праздники

Мы предлагаем несколько вариантов туров в Карелию на майские праздники, среди которых каждый найдет для себя наиболее подходящий по цене и продолжительности. Программа развлечений может включать в себя, например:

  • поездку к знаменитому водопаду Кивач;
  • экскурсию по Петрозаводску и его окрестностям;
  • посещение курорта «Марциальные воды»;
  • осмотр достопримечательностей горного парка Рускеала;
  • знакомство с наследием карельского края на многочисленных выставках и экспозициях;
  • участие в мастер-классах, связанных с карельской культурой;
  • сплавы по рекам, рыбалку и другие варианты активного проведения досуга;
  • дегустацию блюд национальной кухни.В стоимость наших путевок включено проживание в комфортабельных номерах гостиниц или домиках на базах отдыха, завтраки, входные билеты в места, предусмотренные программой, работа гида и транспортный сервис. В свободное время туристы могут прогуляться по окрестностям, зайти в магазины и рестораны или попариться в бане.
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