Приглашаем гостей в нашу Калиточную - первую в Карелию пекарню, специализирующуюся на национальных пирожках! Мы научимся делать карельские калитки, наш гид расскажет Вам про историю калиток и поделитс
Приглашаем гостей в нашу Калиточную - первую в Карелию пекарню, специализирующуюся на национальных пирожках! Мы научимся делать карельские калитки, наш гид расскажет Вам про историю калиток и поделится секретным рецептом.
После того, как мы слепим калитки, нас ждет чаепитие с чаем на карельских травах и конечно же, мы съедим собственноручно слепленную и приготовленную выпечку. Всем гостям в подарок - памятные открытки с рецептами карельских калиток ❤️
Продолжительность: 1,5 часа. В летний туристический сезон - 2 мастер-класса в день (11:00 или 15:00 на выбор), в остальное время - согласно расписанию в форме бронирования на сайте.
Место проведения: Калиточная - уютное помещение, создающее атмосферу творчества.
Ведущий: опытный мастер народного творчества.
Программа:
- Вступительное слово - погружение в мир народного творчества и кулинарии.
- Знакомство с ингредиентами и техникой приготовления калиток.
- Мастер-класс по созданию калиток под руководством опытного мастера.
- Чаепитие, включающее в себя традиционные напитки и угощение.
- Завершение мастер-класса, возможность попробовать свои собственные калитки.