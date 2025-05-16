Программа мастер-класса по калиткам (карельским пирожкам)

Приглашаем гостей в нашу Калиточную - первую в Карелию пекарню, специализирующуюся на национальных пирожках! Мы научимся делать карельские калитки, наш гид расскажет Вам про историю калиток и поделитс

Приглашаем гостей в нашу Калиточную - первую в Карелию пекарню, специализирующуюся на национальных пирожках! Мы научимся делать карельские калитки, наш гид расскажет Вам про историю калиток и поделится секретным рецептом.

После того, как мы слепим калитки, нас ждет чаепитие с чаем на карельских травах и конечно же, мы съедим собственноручно слепленную и приготовленную выпечку. Всем гостям в подарок - памятные открытки с рецептами карельских калиток ❤️

Продолжительность: 1,5 часа. В летний туристический сезон - 2 мастер-класса в день (11:00 или 15:00 на выбор), в остальное время - согласно расписанию в форме бронирования на сайте.

Место проведения: Калиточная - уютное помещение, создающее атмосферу творчества.

Ведущий: опытный мастер народного творчества.

Программа: