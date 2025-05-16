Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)

2 000 ₽ за взрослого Загрузка дат... Круглый годсезонность
5 отз.
Программа Стоимость Групповые даты Индивидуально В подарок
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Детали экскурсии

  • Продолжительность:
    2 часов
  • По каким дням:
    ежедневно
  • Начало экскурсии: 11:00 / 15:00, Калиточная в Петрозаводске (пр. Ленина, 26).
  • Что включено: Аренда помещения, участие в мастер-классе и чаепитие. А после творчества сможете насладиться собственными калитками.
Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)

Погрузитесь в мир народного творчества и кулинарии на мастер-классе по созданию калиток! За 1,5 часа вы научитесь делать традиционное лакомство с картошкой и брусникой, под руководством опытного мастера. В стоимость включена аренда помещения, участие в мастер-классе и чаепитие. А после творчества сможете насладиться собственными калитками! Приходите и погрузитесь в атмосферу карельской кухни и ремесла.

Программа мастер-класса по калиткам (карельским пирожкам)

Приглашаем гостей в нашу Калиточную - первую в Карелию пекарню, специализирующуюся на национальных пирожках! Мы научимся делать карельские калитки, наш гид расскажет Вам про историю калиток и поделится секретным рецептом.

После того, как мы слепим калитки, нас ждет чаепитие с чаем на карельских травах и конечно же, мы съедим собственноручно слепленную и приготовленную выпечку. Всем гостям в подарок - памятные открытки с рецептами карельских калиток ❤️

Продолжительность: 1,5 часа. В летний туристический сезон - 2 мастер-класса в день (11:00 или 15:00 на выбор), в остальное время - согласно расписанию в форме бронирования на сайте.

Место проведения: Калиточная - уютное помещение, создающее атмосферу творчества.

Ведущий: опытный мастер народного творчества.

Программа:

  1. Вступительное слово - погружение в мир народного творчества и кулинарии.
  2. Знакомство с ингредиентами и техникой приготовления калиток.
  3. Мастер-класс по созданию калиток под руководством опытного мастера.
  4. Чаепитие, включающее в себя традиционные напитки и угощение.
  5. Завершение мастер-класса, возможность попробовать свои собственные калитки.
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Отзывы (5)
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Приходили сюда на мастер-класс по калиткам. Нам понравилось: Анастасия уютно вела класс, рассказывала нам не только о технике приготовления, но и об интересных местах в Карелии, о которых не пишут в туристических брошюрах. В «Калиточной» уникальный и оригинальный интерьер, пахнет деревом и выпечкой. После МК нам налили авторский чай, угостили медом, вареньем из шишек, и мы попробовали свои калитки. Ребята работают приятные и дружелюбные.

P.S. Выбор сувениров невероятный!

Ведущая Анна Белан создала непринужденную и радостную обстановку, что позволило всем участникам комфортно общаться и обмениваться опытом. А еще, не могу не упомянуть вкусный травяной чай, который добавил встрече особого шарма.

Спасибо за этот чудесный мастер-класс, я обязательно вернусь и рекомендую всем, кто хочет окунуться в мир ароматных и вкусных калиток!

Отлично проведенное время на мастер-классе по калиткам с ведущим Никитой! Все участники нашей корпоративной группы получили массу положительных эмоций от веселой и задорной атмосферы. Мы научились готовить калитки, много смеялись и, что самое главное, получили вкуснейший результат. Особая благодарность Павлу за чай "Карельский Дзен" - это было настоящее удовольствие и прекрасное дополнение к нашему кулинарному приключению. Мы остались в восторге!

Отзыв от семьи из Подольска, участвовавшей в мастер-классе по калиткам в Калиточной:

"Нашей семье очень понравился мастер-класс по лепке калиток - карельских пирогов в Калиточной. Мы не только научились готовить это вкусное национальное блюдо, но и узнали много интересного о его истории и традициях. Процесс лепки был увлекательным и познавательным для всех участников семьи.

Мы остались очень довольны мастер-классом и хотели бы выразить благодарность организаторам за яркое и полезное мероприятие. Всем, кто интересуется кулинарией и культурой, мы однозначно рекомендуем посетить мастер-класс по калиткам в Калиточной. Это замечательная возможность не только научиться готовить, но и погрузиться в атмосферу национальной карельской кухни. Спасибо за отлично проведенное время!"

С уважением, Семья из Подольска

Мастер-класс по калиткам от туроператора "Золотое кольцо Карелии" был просто великолепным! За один час я научился лепить карельские пирожки и даже съел свежевыпеченные калитки. Атмосфера была настолько творческой, что я чувствовал себя настоящим художником. Интерьер мастер-классной студии в Калиточной был особенно привлекателен. Очень благодарен за такой незабываемый опыт!

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