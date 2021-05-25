Побережье Онежского озера в районе Петрозаводской губы всегда пользовалось огромной популярностью и у местных, и у приезжих отдыхающих. Эти места привлекали людей своими уютными заливами и красивейшими видами.

Чтобы сохранить уникальную первозданную природу, в 1991 году руководство Республики Карелия решили организовать на территории Прионежского района комплексный ландшафтный заказник «Заозерский». Сегодня он имеет статус регионального, занимает площадь примерно 2700 га и открыт для посещений.

Природные и климатические особенности

Эта особо охраняемая природная зона находится на западном побережье Онеги на полуострове Бараний Берег и имеет красивую береговую линию с удобными заливами и пляжами. Рельеф этой местности сформировался в результате таяния ледников, о чем говорит довольно широкий слой морен – ледниковых отложений. Именно поэтому ландшафт «Заозерского» носит преимущественно расчлененный характер, при котором многочисленные крутые скалы чередуются с глубокими долинами. Леса заказника – это многолетние ельники и сосняки, в которых встречаются типичные для тайги представители флоры и фауны.

Климат в этой части Карелии умеренно-континентальный с элементами морского, поэтому погода здесь неустойчивая и изменяется под влиянием западных циклонов. Зима продолжительная, но мягкая. Безморозный период длится всего 120-130 дней, а среднегодовая температура составляет 0 - +3° С. Фактически лето наступает только в середине июня и заканчивается в сентябре. В разгар лета – в середине июля – температура обычно не поднимается выше +17° С. В летние месяцы продолжительность светового дня составляет 22-21 часов в июне-июле и 16 часов в августе. Годовой объем осадков колеблется в пределах 550-600 мм.

Достопримечательности заказника

В «Заозерском» есть несколько интересных туристических мест. Одно из них – экомаршрут «В гостях у елки». Он начинается у инфостенда «Заказник «Заозерский», который находится между 4-м и 5-м километрами автодороги Заозерье-Пиньгуба. План маршрута был разработан в 2012 году с целью наглядной демонстрации гостям заказника естественной природной среды Карелии в том виде, в котором она существовала до развития цивилизации.

Созданию экотропы предшествовало открытие в 2011 году самой большой в Фенноскандии ели, которая позже, в 2013 году, получила официальный статус памятника живой природы. Возраст дерева составляет примерно 230 лет, его высота – 28 м, а диаметр – 105 см. Сегодня эта ель – часть экомаршрута в «Заозерском» и одна из наиболее посещаемых достопримечательностей Петрозаводска.

Также на маршруте туристы могут увидеть деревья со стволами причудливой формы – закрученной винтом. Ученые до сих пор спорят о причинах этой аномалии. По одной из версий, такое случается из-за болезни дерева, по другой – под воздействием внешних факторов.

Еще одна достопримечательность заказника «Заозерский» – террасы. Так называются кристаллические вулканические породы, вышедшие на поверхность в результате таяния ледников и тектонических сдвигов. Со временем они покрылись слоем лесной почвы. Побывав на этих Онежских террасах, можно живо представить, как выглядело прибрежное дно Онеги миллионы лет назад.

Родник в заказнике «Заозерский» – излюбленное место туристов и жителей ближайших поселков. Руководство заповедной зоны максимально облагородило естественный выход подземных вод, поэтому в нем можно легко набрать кристально-чистой питьевой воды.

Как попасть в заказник

Оказаться в «Заозерском» на экотропе можно самостоятельно, будучи в Петрозаводске. Но посещение заказника будет в разы интереснее, если приобрести организованную экскурсию. Во время нее опытный, компетентный и эрудированный проводник расскажет о многих интересных фактах, связанных непосредственно с заказником и с природой Карелии в общем.