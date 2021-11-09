Водоросли Белого моря

Два раза в сутки на морских побережьях планеты начинается отлив, вызванный гравитационным воздействием Луны. Не является исключением и Белое море, где снижение уровня воды обнажает литораль – прибрежный участок морского дна, густо покрытый водорослями.

Эти древнейшие обитатели Земли произрастают на глубинах до 45-50 метров – в зависимости от прозрачности воды, уровня ее солености и насыщенности кислородом. В Белом море насчитывается свыше 200 разновидностей таких растений, из которых не менее 15 обладают высокой промысловой ценностью.

Наиболее ценные разновидности

Самым распространенным и востребованным видом водорослей является ламинария, или «морская капуста». На беломорском побережье ее добывают тысячами тонн. Основными сферами использования ламинарии являются:

производство альгитана натрия и маннита для медицины;

изготовление консервов для пищевой промышленности, благодаря повышенному содержанию йода и других важных и легко усваиваемых микроэлементов.

Второе место по праву принадлежит фукусу, или «морскому винограду». Водоросль является:

ценной пищевой добавкой;

сырьем для изготовления кормовой крупки и силоса в животноводстве;

лечебным и диетическим источником витаминов и микроэлементов для домашних животных и птицы в зимний период.

В северных регионах, где растительность страдает недостатком минеральных веществ, без добавления водорослей в пищу люди и животные чаще болеют.

Третье место принадлежит анфельции – главному источнику сырья для производства агара, без которого невозможно создание питательных средств и пищевого желатина.

Еще около десятка разновидностей массово используются в других отраслях промышленности, прежде всего биохимии и лекарственной медицине.

Рыночная стоимость

На мировом рынке продукты переработки морских водорослей обладают достаточно высокой стоимостью. В зависимости от качества и уровня спроса цены на сырье данного вида колеблются в таких пределах за 1 кг веса:

сырые необработанные водоросли: $1,3 – $2,5;

технический альгинат натрия: $4,2 – $5,5;

медицинский очищенный альгинат: $75 – : $100;

высококачественный каррагенан: $250 – $300.

Стоимость всех видов сырья из водорослей Белого моря относительно стабильна и демонстрирует незначительный рост на уровне среднемировой инфляции. По объемам потребления лидерство держат такие промышленные отрасли:

пищевая;

кондитерская;

парфюмерная;

фармацевтическая;

кожевенная;

бумажная;

текстильная;

лакокрасочная.

Добыча

В Карелии крупнейшим центром добычи и заготовки водорослей Белого моря является поселок Реболда на Соловках. Более 90% сбора составляет ламинария и фукус.

К сожалению, современное промышленное оборудование для крупномасштабной добычи в этих краях отсутствует. По этой причине сбор производится «по старинке» - с помощью драг или выкашивания морской травы прямо из лодок. Производительность такого ручного труда невысока, что существенно влияет на себестоимость продукции. Бригада в составе 3-4 человек за сезон (в среднем около 4 месяцев) собирает от 1 до 1,5 тонн водорослей. С учетом транспортировки, прочих накладных расходов и налогов чистая прибыль бригады не превышает 500-700 тысяч рублей в год, что сложно назвать сверхприбыльным бизнесом.

Существует также проблема конкурентоспособности. В условиях Севера скорость роста водорослей Белого моря в 2-3 раза ниже, чем их аналогов в южных морях, поэтому основной спрос на продукцию – внутренний.

Сферы использования

Основными сферами в России, где востребована морская растительность Беломорья, являются:

кулинария и медицина;

производство удобрений;

переработка в биотопливо.

1. Кулинария и медицина

Ламинария не имеет себе равных по сбалансированности витаминов и микроэлементов на единицу веса. Значительное содержание йода делает ее незаменимой для жителей Севера и других регионов, где этот элемент в растительной и животной пище в дефиците. Закуски из морской капусты – обязательный пункт меню любого карельского кафе, особенно на Соловецких островах. Второе и третье места после нее занимают салаты на основе ульвы, порфиры и родимении – других разновидностей водорослей Белого моря.

Постоянное употребление в пищу морской капусты:

укрепляет иммунитет;

благотворно воздействует на липидный обмен и состав крови;

насыщает организм альгиновой кислотой, способной связывать и выводить из организма соли тяжелых металлов и радионуклиды;

служит профилактикой тромбообразования и атеросклероза;

улучшает микрофлору кишечника;

обеспечивает естественную антимикробную защиту от патогенов различного генеза.

Не менее полезны беломорские водоросли в качестве пищевой добавки для корма скота и домашней птицы.

2. Производство удобрений.

Силос из морской растительности широко используется в сельском хозяйстве всего мира. На Соловках и в поморских селениях ими удобряли бедную микроэлементами землю с давних времен.

Внесение в почву водорослей массово применяется в приморских регионах Северной и Южной Америки, Европы, Азии и Океании. Благодаря насыщению грунта микроэлементами выращиваемые на нем овощи лучше противостоят заморозкам, устойчивее к вредителям и дают богатый урожай.

Ни один другой вид естественных удобрений, включая навоз и гумус, не обеспечивает такой уровень защиты от паразитов и скорость образования азотоусваивающих бактерий. Таким образом, беломорские водоросли являются самым эффективным и экологически чистым видом сельскохозяйственных удобрений.

3. Переработка в биотопливо.

Третья популярная ныне сфера использования морских водорослей – производство биотоплива для биоэнергетики. Существует несколько способов переработки, наиболее востребованными из которых являются:

анаэробный – брожение биомассы, дающее на выходе «зеленые» метан и этанол;

пиролизный – биохимический процесс нагрева с исключением из реакции кислорода, позволяющий получить «зеленые» нефть и бензин.

Промышленные масштабы такого производства не слишком высоки, поскольку средняя себестоимость готовых продуктов составляет около $4300 за тонну. Главная проблема состоит в том, что более 75% расходов на производство составляет малоэффективный ручной труд по заготовке сырья. Даже частичная автоматизация этого процесса сможет кардинально изменить ситуацию.