Водоросли Белого моря

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Два раза в сутки на морских побережьях планеты начинается отлив, вызванный гравитационным воздействием Луны. Не является исключением и Белое море, где снижение уровня воды обнажает литораль – прибрежный участок морского дна, густо покрытый водорослями.
Эти древнейшие обитатели Земли произрастают на глубинах до 45-50 метров – в зависимости от прозрачности воды, уровня ее солености и насыщенности кислородом. В Белом море насчитывается свыше 200 разновидностей таких растений, из которых не менее 15 обладают высокой промысловой ценностью.
Самым распространенным и востребованным видом водорослей является ламинария, или «морская капуста». На беломорском побережье ее добывают тысячами тонн. Основными сферами использования ламинарии являются:
Второе место по праву принадлежит фукусу, или «морскому винограду». Водоросль является:
В северных регионах, где растительность страдает недостатком минеральных веществ, без добавления водорослей в пищу люди и животные чаще болеют.
Третье место принадлежит анфельции – главному источнику сырья для производства агара, без которого невозможно создание питательных средств и пищевого желатина.
Еще около десятка разновидностей массово используются в других отраслях промышленности, прежде всего биохимии и лекарственной медицине.
На мировом рынке продукты переработки морских водорослей обладают достаточно высокой стоимостью. В зависимости от качества и уровня спроса цены на сырье данного вида колеблются в таких пределах за 1 кг веса:
Стоимость всех видов сырья из водорослей Белого моря относительно стабильна и демонстрирует незначительный рост на уровне среднемировой инфляции. По объемам потребления лидерство держат такие промышленные отрасли:
В Карелии крупнейшим центром добычи и заготовки водорослей Белого моря является поселок Реболда на Соловках. Более 90% сбора составляет ламинария и фукус.
К сожалению, современное промышленное оборудование для крупномасштабной добычи в этих краях отсутствует. По этой причине сбор производится «по старинке» - с помощью драг или выкашивания морской травы прямо из лодок. Производительность такого ручного труда невысока, что существенно влияет на себестоимость продукции. Бригада в составе 3-4 человек за сезон (в среднем около 4 месяцев) собирает от 1 до 1,5 тонн водорослей. С учетом транспортировки, прочих накладных расходов и налогов чистая прибыль бригады не превышает 500-700 тысяч рублей в год, что сложно назвать сверхприбыльным бизнесом.
Существует также проблема конкурентоспособности. В условиях Севера скорость роста водорослей Белого моря в 2-3 раза ниже, чем их аналогов в южных морях, поэтому основной спрос на продукцию – внутренний.
Основными сферами в России, где востребована морская растительность Беломорья, являются:
Ламинария не имеет себе равных по сбалансированности витаминов и микроэлементов на единицу веса. Значительное содержание йода делает ее незаменимой для жителей Севера и других регионов, где этот элемент в растительной и животной пище в дефиците. Закуски из морской капусты – обязательный пункт меню любого карельского кафе, особенно на Соловецких островах. Второе и третье места после нее занимают салаты на основе ульвы, порфиры и родимении – других разновидностей водорослей Белого моря.
Постоянное употребление в пищу морской капусты:
Не менее полезны беломорские водоросли в качестве пищевой добавки для корма скота и домашней птицы.
Силос из морской растительности широко используется в сельском хозяйстве всего мира. На Соловках и в поморских селениях ими удобряли бедную микроэлементами землю с давних времен.
Внесение в почву водорослей массово применяется в приморских регионах Северной и Южной Америки, Европы, Азии и Океании. Благодаря насыщению грунта микроэлементами выращиваемые на нем овощи лучше противостоят заморозкам, устойчивее к вредителям и дают богатый урожай.
Ни один другой вид естественных удобрений, включая навоз и гумус, не обеспечивает такой уровень защиты от паразитов и скорость образования азотоусваивающих бактерий. Таким образом, беломорские водоросли являются самым эффективным и экологически чистым видом сельскохозяйственных удобрений.
Третья популярная ныне сфера использования морских водорослей – производство биотоплива для биоэнергетики. Существует несколько способов переработки, наиболее востребованными из которых являются:
Промышленные масштабы такого производства не слишком высоки, поскольку средняя себестоимость готовых продуктов составляет около $4300 за тонну. Главная проблема состоит в том, что более 75% расходов на производство составляет малоэффективный ручной труд по заготовке сырья. Даже частичная автоматизация этого процесса сможет кардинально изменить ситуацию.