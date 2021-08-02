Водопад Койриноя — одна из природных изюминок Северного Приладожья. Карелия славится многочисленными реками и озерами. И даже на небольших речушках встречаются водопады, которые местные называют падунами. Один из них расположен на реке Койриноя или Койринйоки, что в переводе с финского означает «собачий ручей».

Несмотря на небольшие размеры достопримечательность заслуживает большого внимания туристов и путешественников.

Верхний водопад Койриноя

Верхний или «Мельничный» водопад — частично рукотворный падун высотой около 5 метров. Когда-то здесь стояла гидроэлектростанция, от которой остались лишь участки плотины. А сегодня непрерывный поток воды будто скатывается по пологой горке, издавая многоголосый шум, сверкая на солнце и собирая у подножия бурлящую белую пену. Зрелище по-настоящему мощное и впечатляющее.

С дороги водопад можно увидеть чуть сверху. Чтобы полностью оценить его масштабы и сделать впечатляющие фото, придется немного спуститься по обрывистой тропинке. Максимальной силы падун достигает во время весеннего половодья. А зимой обычно полностью замерзает, образуя большую, сверкающую льдом горку.

Нижний водопад Койриноя

Нижний или «Земляничный» падун получит свое название благодаря множеству ягод, которые произрастают по обоим берегам реки. Водопад расположен ниже по течению, вблизи устья Ладожского озера. Он меньше верхнего — высотой около 4 метров, но больше привлекает внимание туристов благодаря геологическим особенностям. Дело в том, что в этом месте берега реки частично сложены из небольших блоков розового гранита. Они делают пейзаж еще более живописным, подчеркивая красоту бурлящей воды и зелень таежного леса. От этой картины невозможно оторвать взгляд. Особенно сказочным водопад выглядит в лучах восходящего или заходящего солнца.

Еще одна особенность этого падуна привлекает любителей каяков. Поскольку его верх скальные породы сдавливают в узкий желоб, дальше вода буквально «выстреливает» над обрывом. Именно поэтому водопад относится к «водометным». А в период половодья здесь можно наблюдать каякеров, которые «прыгают» на лодке с четырехметровой скалы. Экстремальный спуск и выброс адреналина обеспечен.

Промышленные окрестности водопада

В прошлом неподалеку от водопада располагалось большое предприятие, о чем свидетельствует каменный монумент с памятной надписью. Это был первый на русском севере рудоплавильный Митрофановский завод, где «обрабатывались» руды и плавилось олово. Завод проработал всего 12 лет и был закрыт по причине удаленности от добывающих шахт и высоких расходов на содержание. Сейчас от построенного 170 лет назад предприятия остались лишь фрагменты фундамента и плотины, части бревенчатых свай, плавильных печей и бугры от промывочных механизмов.

Как добраться до водопада

Природный объект находится вблизи от трассы А-131. Нужно от города Питкяранта ехать до деревни Койриноя, и у первой автобусной остановки свернуть налево на грунтовую дорогу. Затем пересечь поселок и небольшой мостик через реку и выехать прямо к подножию Верхнего падуна. Чтобы увидеть Нижний водопад, придется немного пройтись пешком ниже по течению реки. Маршрут достаточно простой, его с легкостью преодолеют даже дети и пожилые люди. Тем более, что прогулка проходит в окружении уникальной карельской природы.

Координаты для навигатора: 61°38'18.1"N 31°24'34.9"E

Если хотите насладиться восхитительным видом полноводных водопадов Карелии, советуем отправиться в поездку весной. Хотя и в другое время года водопадный каскад выглядит впечатляюще.