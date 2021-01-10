В России есть большое количество православных монастырей, которые сохранили и бережно передают новому поколению древние подвижнические традиции. В суете современного мира эти обители – настоящие центры духовности, оплоты мироздания и источники светлой благодати, помогающие человечеству стать на путь развития и познания. Важеозерский монастырь в Карелии – один из лучших примеров стойкости веры, невероятного человеческого труда и упорства в борьбе с тяжелыми обстоятельствами во имя высших целей.

История обители

Монастырю, что находится на берегу карельского озера Важа, более пяти веков. Примерно в 1500 году в этих скалистых, безлюдных, покрытых густым лесом и обдуваемых северными ветрами местах поселился последователь Александра Свирского – инок Геннадий. Для своего бытия он выбрал небольшую пещеру в скале, чтобы ничто мирское не отвлекало его от молитв. Благодаря своей неистовой вере и молитвенному просветлению еще при жизни Геннадий сыскал славу провидца. Однако прожил преподобный в таких условиях всего 16 лет.

Через 4 года после его смерти в эти суровые края пришел еще один ученик Свирского – отец Никифор со своими соратниками. Они построили несколько келий и простой деревянный храм Преображения Господня. Позже это подворье и стало называться Важеозерским монастырем, а преподобный Никифор получил звание его иегумена. Еще при его жизни царь Иван Грозный своим указом подарил обители пахотные земли вокруг нее. Отец Никифор умер в 1557 году, но степенная жизнь монастыря продолжалась.

Смутные времена для Никифировской обители начались в XVII веке. Литовские разбойники, орудующие на севере Российской империи, не пощадили монастырь. Зверски убив тогдашнего настоятеля отца Дорофея и еще нескольких монахов, они полностью разграбили монастырское подворье и храмы. С тех пор и до 1830 года обитель была в запустении, пока в ней не поселились выходцы Коневского монастыря – отец Исайя и три его сподвижника.

К 1846 году здесь проживали уже 22 монаха, которые, кроме богослужений, активно занимались реконструкцией монастыря. Их усилия увенчались успехом к 1858 году, когда было закончено строительство каменного Храма Всех Святых, в котором хранились мощи преподобных Геннадия и Никифора, чудом уцелевшие после набега литовцев. Но, к сожалению, масштабный пожар 1885 года уничтожил практически все постройки обители, а братьям-монахам пришлось разойтись по разным монастырям. Однако уже через полгода Иоанн Кронштадтский инициировал процесс восстановления пустыни и первым внес пожертвование на это благое дело.

Общими усилиями монахов и других верующих удалось быстро восстановить каменную церковь. Ее прихожане щедро жертвовали на реконструкцию обители, и уже к концу столетия в монастыре была достроена колокольня, полностью восстановлена древнейшая деревянная церковь, возведены еще несколько храмов, иегуменский корпус, постоялое помещение для паломников, здания мастерских, мукомольного цеха и небольшой деревообрабатывающей фабрики по производству скипидара и дегтя.

В начале XX века Важеозерскую пустынь обнесли забором, а число ее постоянных жителей составляло 44 человека.

После революции жизнь монастыря и всего Олонецкого района кардинально изменилась. Все имущество обители национализировали, создав на ее территории совхоз. В 1935 году большая часть помещений пустыни была полностью разорена, а в храмах организованы спортзал и клуб. После войны на территории бывшего монастыря создали колонию для несовершеннолетних преступников и психиатрическую больницу. И только в 1992 году обитель постепенно начала возвращаться к своему первозданному облику.

Церкви пустыни были восстановлены, площадь вокруг них облагорожена. Кроме этого, были найдены и возвращены в собственность монастыря древние иконы, утерянные во времена, когда в церковных помещениях организовывали конюшни. К слову, до 2001 года Важеозерский монастырь был женским, и именно женщины приложили максимум усилий для возрождения древних построек и традиций. Через несколько лет обряды пустыни возродились практически полостью, и его иноками стали мужчины.

Монастырь сегодня и его достопримечательности

Паломники, другие верующие и обычные туристы на территории монастыря могут прикоснуться сразу к нескольким христианским святыням, в числе которых щепки Креста Господнего, частички Мамврийского дуба, мощи многих почитаемых христианами святых.

Кроме этого, можно посетить древние храмы, часовню на воде и святой источник им. пр. Геннадия, помолиться перед древнейшими иконами, насладиться безмятежной и уютной атмосферой обители, а также увидеть местных котов, которые являются полноправной частью аутентичного колорита.

Как добраться

Благословенная, омоленная миллионами земля находится всего в 50 км от Олонца. Добраться до монастыря можно несколькими способами. Первый – это организованный экскурсионный тур, второй – личный автотранспорт и третий – общественный транспорт. Выезжая из Санкт-Петербурга на своем авто, необходимо 340 км следовать по направлению из Мурманска к указателю «Интерпоселок», а затем свернуть по указателю и проехать еще 12 км до монастыря. На общественном транспорте из Петрозаводска нужно доехать любым маршрутом, направляющимся к Олонцу, к указателю «Интерпоселок», затем преодолеть еще 12 км на попутках.

Монастырь проводит организованные информативные экскурсии по многим своим святыням и по большинству территории. Он открыт для посещений с 4.00 до 20.00.