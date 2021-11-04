Троицкий Клименецкий монастырь

Монастырь во имя Святой Троицы, расположенный на Большом Климецком острове в северной части Онежского озера – уединенная обитель в Заонежье, созданная преподобным Иоаном Климецким.

История православной святыни: от процветающей обители до полного обветшания

В Кижских шхерах на лесистой местности Большого Климецкого острова в 1520 году Иоаном Климентовым в благодарность за своё чудесное спасение от страшной бури во время торгового путешествия был основан православный монастырь. Его архитектурный комплекс был сформирован из двух деревянных церковных построек: Троицкой и Никольской. Здания возводились на личные средства досточтимого Иоана Климецкого усилиями его сподвижников.

Территория монастыря охватывала 53 тысячи квадратных метров. В середине 16 века в ведении обители были сельскохозяйственные земли и рыболовные тони на Онеге и окрестных лесных озерах Карелии, пожалованные монастырю самим Иваном Грозным. В те времена монашеская братия была наделена правами самостоятельного суда и самоуправления.

*Что интересно, святой Иона так и не стал игуменом созданного монастыря, оставаясь до конца своих дней усердным монахом-послушником. После его кончины в 1534 году его останки были захоронены у стен церкви Николая Чудотворца.

В начале 17 века в период русско-шведской войны обитель сильно пострадала от набегов шведов: была практически полностью разорена, а Никольский храм и вовсе сожжен дотла. Последующее десятилетие все усилия монахов были направлены на восстановление церковных, жилых и хозяйственных построек. Благодаря их неутомимому труду в 1620 году на месте сгоревшей церкви был выстроен изящный пятикупольный храм во имя Николая Угодника.

На этом беды, преследовавшие обитель, не закончились. В начале 18 века во время сильной грозы изрядно пострадали от пожара, начавшегося из-за удара молнии, Троицкая и Никольская церкви. Монашеской братии вновь пришлось приложить все свои силы на их восстановление. В это же время благодаря выделенным императрицей Елизаветой Петровной средствам на территории монастыря появился необычный для Заонежья белокаменный купольный храм в честь святых Захария и Елизаветы. Внутреннее церковное убранство было дополнено изысканными расписными фресками. В его стенах была оборудована гробница преподобного Иоана Клименецкого, куда были перенесены его мощи.

Середина 18 века принесла с собой смутные времена для обители: монастырь лишился государственной финансовой поддержки. Вследствие чего:

внутреннее и внешнее состояние его строений сильно ухудшилось;

численность монашеской братии значительно сократилась.

Дело дошло до того, что ближе к концу 18 века здесь уже некому было проводить богослужения. Монастырь был упразднен, его церкви были отданы в ведение Сенногубского прихода.

Эпоха возрождения для обители наступила в середине 19 века благодаря Олонецкому и Петрозаводскому епископу Игнатию, который пожертвовал немалую часть своего личного имущества на благо монастыря и занялся изучением его истории. По его ходатайству монастырь был приписан к Олонецкому архиерейскому дому, и начались масштабные работы по его восстановлению.

В 1860 году монастырь приобрел самостоятельный статус. К концу 19 века обитель стала одной из главных православных святынь для петрозаводских паломников.

В начале 20 века деревянные строения монастыря вновь сильно пострадали от пожара. Впоследствии их удалось восстановить. В 1905 году на территории обители была построена еще одна небольшая деревянная церковь в честь ее основателя Ионы Клименецкого.

После ухода деятельного настоятеля архимандрита Варнавы, монастырь постепенно пришел в упадок. Вскоре его перепрофилировали в женскую обитель. Сюда были переведены послушницы из каргопольского Успенского Девичья монастыря.

К этому моменту на территории обители находились 27 строений, в том числе:

деревянный храм Иоанна Клименецкого;

каменная церковь в честь праведных Захария и Елизаветы;

высокая каменная колокольня, служившая ориентиром для проплывающих мимо острова судов;

небольшая дощатая Никольская часовня;

2 двухэтажных братских (сестринских) жилых корпуса;

трапезная;

уединенный дом-келья.

В 20-е годы 20 века обитель была закрыта, все ее постройки переоборудовали под нужды местного совхоза, а монахинь принудительно выселили с острова.

К началу 21 века практически все монастырские здания превратились в руины. Единственная сохранившаяся до наших дней постройка легендарной заонежской обители – каменная церковь Захария и Елизаветы. Время и суровые погодные условия тоже не пощадили святыню и привели ее в плачевное состояние.

Монастырь сегодня

Весной 2016 года на территорию островного монастыря вернулись монахи и начались активные ремонтно-восстановительные мероприятия по возвращению обители ее былой красоты. В 2017 году состоялось первое за 100 лет торжественное богослужение на территории Клименецкого монастыря: был освящен аккуратный бревенчатый храм во имя Николая Чудотворца, возведенный на фундаменте прежней церковной постройки. В 2021 году завершилась реставрация самой древней каменной церкви Заонежья, построенной в честь Захария и Елизаветы.

Как добраться

Православная святыня с пятисотлетней историей находится в Медвежьегорском районе Карелии. Троицкий монастырь расположен на крупнейшем острове Онежского озера Большой Клименец, в пределах Кижского зоологического заказника.