Моховая башня и часть крепостных стен — все, что осталось от легендарного Сумского острога. Деревянную крепость срубили искусно: она выдержала не один бой со шведами и все еще хранит следы картечи.

Безмолвные свидетели обороны Беломорья в Сумском Посаде — рвы и валы некогда грозной крепости Соловецкого монастыря. В остроге размещались стрельцы, с Москвы к поморам шли новые партии пушек, ядер, пищалей, ружей-ручниц, пуды свинца и пороха.

Рождение крепости на Суме

Выг, Сорока, Вирма, Сума с соляным промыслом и тонями, где ловили неводами рыбу, всегда привлекали вольных людей. Одно из старейших поморских селений Сума (Сумское) на берегу одноименной реки основали в XV в. выходцы из Великого Новгорода.

В то время берег принадлежал уже не карельским родам, а богатым новгородцам. Около 300 дворов было у Марфы-посадницы — лидера новгородского сопротивления Великому княжеству Московскому. Считается, что в 1452 г. она отписала часть Сумской волости Соловецкому монастырю. Остальное ему позже пожаловала Москва.

Обитель выросла на диком острове Студеного Гандвига (Белого моря) и защищала северные рубежи. Во время Ливонской войны Сумское разорили, и в 1582 г. для обороны Поморья монастырь построил острог.

Схема древнего острога

Крепость защищалась валами, рвами и рекой. До наших дней дошли описание острога («городка») и названия двухъярусных крепостных башен:

«Воротная»;

«Белая»;

«Моховая»;

«Низовская»;

«Рыбная»;

«Мостовая».

«Моховая» и «Воротная» имели ворота. Нижний ярус встраивали в вал. Полости стен в два бревна засыпали камнями. В Сумском остроге монастырь содержал служилый люд, пушкарей, стрельцов, поставлял снаряжение из собственной оружейной казны. В крепости были жилые помещения, амбары, поварня — все, чтобы пережить осаду.

Боевая летопись Сумы

С 1590 г. шведы пытались захватить выход к Балтийскому морю. Сумский острог выдержал все атаки — от битвы скандинавов с дружиной князя Григория Волконского под крепостными стенами в 1591 г. до набегов войск Лжедимитрия II в 1613. Крепость не боялась ружейной стрельбы и пушечных обстрелов, из бойниц велся прицельный огонь. Страшен был только пожар.

Когда со шведской интервенцией было покончено, Сумский острог забросили. В XVII в. он обветшал. Соловецкий старец Ефрем Квашников пытался его подлатать — для этого ему разрешили вырубить 30 тыс. деревьев. Однако старая крепость сгнила и опала. Вместо нее Соловецкий монастырь построил новую — на реке Кемь. История Сумского острога завершилась.

Моховая башня в Коломенском

В XVIII в. писатель-путешественник С.В.Максимов еще видел на берегу Сумы остатки стен и ворот, две башни, бойницы. Но реставратору П.Д.Барановскому удалось спасти лишь Моховую башню с частью стен и вывезти в Москву в 1931 г.

Памятник фортификации отреставрирован, находится в музее-заповеднике Коломенское. Экспозиция посвящена обороне Беломорья XVI — XVIII вв. Здесь можно познакомиться:

с историей северных земель;

бытом стрельцов;

оформлением красного угла;

древней механикой;

боевым арсеналом и снаряжением.

Остатки Сумского острога — сруб в восемь граней, две крепостные стены, крыша с шатром. На верхнем ярусе есть перекрытия для подъема. Отсюда защитники крепости видели, что приближается враг, и пора занимать боевые позиции.

Сумский Посад сегодня

Селение Сумское преобразовано в посад в 1806 г. Он сформирован из деревенек, о которых напоминают названия частей села: Низ, Верховье, Погост, Жемчужный ряд. От старинной крепости остались валы и заросшие рвы. Место, где стоял острог, охраняется государством.

Жемчужный ряд

На правом берегу Сумы селились зажиточные сумляне, старались отделать дом побогаче. Так вытянулась «нитка жемчуга» — ряд строений, одно краше другого. Сегодня можно увидеть некоторые из них.

Лодка на пороге Черный

На небольшом острове в центре села стоит мореходная лодка. Она оставлена Великим князем Алексеем Александровичем в память о путешествии в Карелию в 1870 г.

Амбар Соловецкого подворья

Построен в 1757. Недавно к памятнику архитектуры причислен рыбный амбар XIX в.

Надмогильные столбцы

На кладбище сохранилось 5 столбиков с резьбой и двухскатными крышами — отголосок самобытных поморских обрядов.

В Сумпосаде есть и современные достопримечательности - церковь в честь чудотворца Елисея Сумского 2013 года постройки. Неподалеку от села — братская могила солдат, погибших в Великой Отечественной войне.