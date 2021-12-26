Сума – одна из самых полноводных и протяженных рек в восточной части Карелии. Она вытекает из крохотного Мелозера, затем продолжает движение по обширным лесным массивам Сегежского и Беломорского районов и в итоге через Сумскую губу впадает в Белое море.

Общие сведения

Сума обладает внушительными размерами: ее общая протяженность составляет 164 километра, а площадь водосборного бассейна достигает 2020 квадратных километров. Течет река с юга на север.

У карельской Сумы 10 основных притоков, в том числе реки Луда и Кукшимукса. На своем пути она также пересекает множество карельских озер. Самые крупные из них:

Сумозеро;

Пустовское;

Пулозеро;

Хижозеро.

На живописном побережье реки находится 3 небольших населенных пункта:

деревня Лапино;

поселок Хвойный;

село Сумский посад.

Все они относятся к Беломорскому муниципальному району. В конце ноября – начале декабря река полностью замерзает. Таяние ледяного покрова начинается ближе к концу апреля. На извилистом речном побережье растут преимущественно северотаежные хвойные породы деревьев. В основном, это сосна и ель. В низовье реки находится множество заболоченных участков, окруженных смешанным лесом. Берега скалистые, с высокими склонами. Окрестные территории практически нетронуты цивилизацией и славятся своими богатыми грибными и ягодными местами.

Ихтиофауна

В реке обитают все типичные для карельских водоемов виды рыб. Щука, лещ, ряпушка, сиг, судак, окунь, плотва, язь, кумжа – завсегдатаи местных прохладных вод. Но есть и особенный гость речной системы: атлантический лосось (семга). Он любит здесь нереститься. Именно поэтому рыбалка на реке в первой половине лета строго запрещена. В остальное время ловить рыбу можно только на поплавочную удочку.

Досуг

Сума – любимое место отдыха туристов-водников. Ежегодно река привлекает сотни любителей экстремального рафтинга и сплавов на байдарках. На реке множество широких перекатов, извилистых плёсов и крутых порогов. Заряд адреналина и ударная доза ярких эмоций от их прохождения гарантированы каждому.

Начинать свой маршрут можно либо от Выгозера, либо от поселка Хвойный. Первый вариант более трудный и требует особой подготовки, так как там присутствуют пороги 3 категории сложности. Среднее время прохождения такого маршрута: около недели. На реке есть множество мест для стоянок.

Достопримечательности

На порожистом берегу реки в окружении густого смешанного леса притаилась старинная водяная мельница. Она была построена в 18 веке и принадлежала местному крупному помещику, полковнику Павлу Шемиоту. Интересный факт, что его супруга являлась двоюродной тетей русскому литературному гению Пушкину.

С каждым годом лес все больше вступает в полномасштабные владения местными территориями. А от мельницы остались одни руины. Неподалеку от них в тени невысокого кустарника находится родник, украшенный православными иконами. После длительной прогулки по заросшему побережью здесь можно остановиться передохнуть, умыться и попить прохладной ключевой воды. Пение птиц и умиротворяющее журчание реки придает этому месту особое очарование, помогает абстрагироваться от насущных проблем и настраивает на оптимистический лад. Царящая здесь атмосфера способствует приобретению душевного равновесия и дарит определенный заряд бодрости и сил. От окружающей природы веет тишиной и покоем.

В селе Сумский Посад расположен единственный в России храм, посвященный соловецкому чудотворцу преподобному Елисею Сумскому. В поселении также расположена братская могила солдат, погибших во время Советско-финской войны. Мемориал дополнен скульптурой скорбящего воина.

Как добраться

Попасть к реке можно через близлежащие к ней поселки Лапино, Хвойный и Сумский посад. В последнем населенном пункте есть железнодорожная станция. Через все окрестные поселки проходит автомобильная дорога.