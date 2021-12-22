Сулажгора – район Петрозаводска, расположенный в северо-западной части города. Он был сформирован вокруг одноименной старинной карельской деревни.

Происхождение названия

Слово sula в переводе с карельского звучит как «талый». Раньше на месте деревни находилась небольшая гора, которая раньше всех весной освобождалась от снежного покрова, поэтому и населенный пункт получил название в честь этой возвышенности: «Талая гора».

Некоторые ученые придерживаются другого мнения, что название произошло от саамского suolo, означающего остров-гора или возвышенность, окруженная лесом.

История

Первые упоминания о местном поселении датированы 1679 годом. Тогда оно носило название Сулажгорский починок, и через него проходил Петербургский тракт, знаменитая почтовая дорога. По меркам тех времен Сулажгорский починок являлся крупным сельским поселением: в нем проживало больше 200 человек. Многие местные жители занимались извозным промыслом и подрядными работами.

Процветанию деревни во многом способствовало ее удобное транспортное расположение: она находилась на пересечении сухопутных путей, ведущих из Петербурга к Белому морю. Местные жители успешно занимались земледелием, рыбной ловлей, разведением сельскохозяйственных животных, активно продавая свою продукцию.

В 19 веке местная лесосека являлась главным поставщиком древесного угля для Александровского пушечно-литейного завода. В середине 19 века усилиями местных жителей в Сулажгоре был возведен небольшой бревенчатый храм в честь Димитрия Солунского. В 1891 года при храме была открыта первая церковно-приходская школа. До наших дней храм не сохранился: здание было утрачено в ходе сильного пожара в 1988 году. На месте храмовой постройки был установлен памятный крест.

К концу 19 века на территории деревни проживало около 500 человек. Более половины жителей поселка в начале 20 века были заняты на работах по добыче цокольного камня, на недавно открытом месторождении в окрестностях Сулажгоры.

В 1933 году селение Сулажгоры вошло в состав города Петрозаводска.

На территории района с середины 20 века успешно функционирует большой питомник плодово-ягодных культур, занимающий значительную площадь в 5 гектаров. Сотрудниками садового центра были выведены сорта популярных плодово-ягодных культур, устойчивые к местным погодным условиям.

Инфраструктура

В Сулажгоре работает 3 школы:

общеобразовательная;

специализирующаяся на работе с трудными детьми;

коррекционная интернатного типа для слабовидящих детей. Также на территории района находятся и другие образовательные учреждения:

детская музыкально-хоровая школа;

подростковый клуб «Радуга»;

досугово-социальный центр «Подросток»;

профессиональное училище.

Через территорию района проходит 4 автобусных маршрута.

Достопримечательности и значимые места

Главные достопримечательности Сулажгоры – сохранившиеся деревянные жилые дома-избы 19 века постройки, украшенные филигранно выполненными резными декоративными элементами. Они являются уникальными образцами крестьянской архитектуры Карелии. Полюбоваться на них можно на Шуйской и Сулажгорской улицах.

В 2002 году на территории Сулажгоры появился новый каменный храм во имя великомученика Димитрия Солунского. Эта аккуратная церковная постройка в форме правильного креста с лазурной крышей была возведена на средства семьи Лукиных в память об их погибшем сыне. Изнутри стены украшены искусной росписью с ликами святых, что отличает храм от других новопостроенных карельских церквей.

Одно из самых значимых и почитаемых мест в районе – это мемориал Сулажгорские высоты. Именно на этом рубеже в период Гражданской войны были остановлены финские войска. Тогда Сулажгора стала камнем преткновения для интервентов, не позволившая им захватить Петрозаводск. В память об успешно проведенной боевой оборонной операции установлен продолговатый монумент, сформированный из необработанных блоков малинового кварцита.

Есть на территории Сулажгоры еще один памятник мимо которого нельзя пройти равнодушно – кроваво-красный восьмиметровый крест, установленный на месте массовых расстрелов репрессированных.

Поподробнее ознакомиться с историей Сулажгоры можно, посетив местную библиотеку, в которой организован небольшой музей с интересной этнографической коллекцией экспонатов. Там собрана разнообразная хозяйственная утварь, традиционная карельская вышивка и образцы народного декоративно-прикладного искусства, предметы одежды и повседневного обихода.