Собор Смоленской иконы Божией матери – уникальный архитектурный памятник и бесценный символ Карелии, сохраняющий в себе историческую и духовную память края. Храм расположен в очень живописном месте: на небольшом острове Мариам, в самом центре города Олонец.

Примечательно, что собор со всех сторон окружен водой, так как находится в месте слияния двух рек: Олонки и Мегреги. К православной святыне ведут 3 пешеходных моста.

История храма

О святости и намоленности здешних мест ходят легенды. Говорят, в 17 веке во время русско-шведской войны на остров Мариам речным течением принесло рукописную икону Смоленской Божией матери Одигитрии. Именно этот образ считался покровительницей и защитницей русских земель.

Смоленский собор был возведен в 1828 году. Торжественная церемония его освящения состоялась в 1830 году. Средства на его строительство, которое продолжалось 4 года, были выделены личным указом императора Александра I. Место, где расположен собор, было выбрано неслучайно: ранее здесь находилась старинная церквушка во имя Пресвятой Богородицы. Во время своей поездки по Карелии император зашел в нее помолиться и был так огорчен ее обветшалым видом, что незамедлительно принял решение о выделении денег на строительство новой церкви.

Кирпичная храмовая постройка, выполненная с соблюдением основных канонов классицизма, была сформирована из 4 частей:

трехъярусной сорокаметровой колокольни, увенчанной высоким шпилем;

основного храмового помещения, над которым возвышались 5 куполов на круглых барабанах;

алтаря;

трапезной.

Построенная церковь сразу же стала главным украшением города, которое на всех производило неизгладимое впечатление. Монументальный собор был виден практически со всех его уголков. А при въезде со стороны Ладожского озера постройка напоминала белоснежный корабль, плавно рассекающий небесную гладь.

В своем первозданном виде пятиглавый величественный собор радовал местных жителей и гостей Олонца вплоть до начала 1930-х годов. В период сталинских репрессий и церковных гонений один из богатейших соборов епархии был изувечен и разорен: со здания храма были снесены купола, украдена чудотворная икона Смоленской Божией матери, а колокольня и вовсе стерта с лица земли мощным взрывом.

Собор перестал использоваться по своему прямому назначению: сначала в здании церкви был открыт клуб и кинотеатр, чуть позже – краеведческий музей. В годы финской оккупации здесь размещался лютеранский приход.

Только в 1992 году церковная постройка была возвращена Карельской епархии Русской православной церкви. В 1998 году начались масштабные реставрационные работы по возвращению собору его исторического облика. В ходе реализации проекта реставрации был полностью отремонтирован церковный фасад и кровля; возвращены утраченные купола; отремонтированы пришедшие в негодность окна и двери; восстановлено внутреннее убранство.

С 2009 года в храме возобновлены регулярные богослужения.

Храмовые святыни

В соборе бережно хранятся и почитаются:

старинная икона Преображение Господня;

чудотворный образ святого Николая Угодника;

древняя икона Валаамских Чудотворцев, Сергия и Германа.

Как добраться

Достопримечательность расположена по адресу: город Олонец, улица 30-летия Победы.

GPS-координаты: 60.979871, 32.959756.