Петрозаводский санаторий «Белые ключи» – единственный лечебно-оздоровительный центр санаторного типа в городе, предоставляющий широкий выбор действенных восстановительных программ и реабилитационных процедур, направленных на улучшение состояния здоровья отдыхающих.

Пребывание в санатории – лучший способ совместить лечение с отдыхом.

У центра длительная успешная история функционирования: он работает с 1985 года. За это время в его стенах прошли оздоровительные программы тысячи петрозаводчан и гостей карельской столицы. А своё поэтическое название санаторий получил в память о целебном источнике, на месте которого он был возведен.

Расположение

Оздоровительный центр находится вдали от шумных городских дорог в благоприятной экологической зоне: с двух сторон он окружен крупными парками с обширными зелеными насаждениями. В 15 минутах ходьбы находится удобный песчаный пляж Сайнаволок, раскинувшийся на живописном побережье Онежского озера. Территория самого оздоровительного центра также утопает в зелени.

При этом до санатория легко добраться: он расположен в 8 километрах от центра Петрозаводска, неподалеку находится остановка общественного транспорта.

Инфраструктура учреждения и условия пребывания Учреждение сформировано из 2 крупных современных четырехэтажных корпусов, соединенных между собой крытыми отапливаемыми переходами. Для размещения отдыхающих в санатории подготовлено 4 вида помещений:

двухместные номера типа Эконом (блочная система);

одноместные и двухместные номера типа Стандарт;

студии повышенной комфортности;

двухкомнатные номера типа Люкс.

Все жилые помещения оснащены необходимой мебелью и техникой для комфортного пребывания гостей. Единовременно учреждение может принять 178 гостей. Для отдыхающих в «Белых ключах» предусмотрено сбалансированное четырехразовое питание.

Гостям санатория здесь не бывает скучно. Помимо различных лечебно-оздоровительных процедур, они могут разнообразить свой досуг, воспользовавшись дополнительными услугами. На территории санатория работает:

крытый плавательный бассейн;

финская сауна;

оборудованный спортивный зал для занятий подвижными играми (волейбол, баскетбол, теннис);

аренда спортивного инвентаря.

В санатории действует досуговый центр с экскурсионным бюро, где можно заказать познавательные туры по карельским достопримечательностям. Для гостей «Белых ключей» регулярно организуются интересные экскурсии: поездки к водопаду Кивач, туры по старинным карельским деревням, прогулки на катере по Онеге, посещение природных заповедников, участие в творческих мастер-классах.

Для проведения интеллектуального отдыха в санатории есть просторная библиотека с разнообразным книжным фондом. Каждый отдыхающий сможет выбрать себе книгу по душе и интересам.

Действующие лечебные программы

Лечебно-профилактическая программа подбирается для каждого посетителя индивидуально с учетом состояния его здоровья и имеющихся заболеваний после подробной консультации врача-терапевта. Петрозаводский санаторий специализируется на лечении следующих заболеваний:

нарушения в работе сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной, эндокринной систем;

дисфункции опорно-двигательного аппарата;

расстройства желудочно-кишечного тракта;

нарушения обменных процессов;

проблемы в работе почек и мочевыводящих путей.

Также в учреждении действуют программы комплексного оздоровления организма; специальные курсы, направленные на снижение массы тела; восстановительные программы, помогающие справиться с последствиями перенесенной коронавирусной инфекции; спа-программы для стабилизации психоэмоционального фона и преодоления последствий хронической усталости.

Для повышения результативности проводимого лечения в санатории классические методики сочетаются с современными инновационными процедурами. Для достижения максимального результата в учреждении применяется целый комплекс оздоровительных процедур:

различные массажные техники;

физиотерапия (в том числе лечение озоном, кислородом, ультразвуком);

бальнеолечение (разнокомпонентные целительные ванны и лечебный душ);

обертывания и грязелечение, для которого используются уникальные пресноводные сапропели, обогащенные сульфидами железа, добываемые только на одном месторождении в Карелии;

ингаляции, фиточаи на основе карельских целебных трав, кислородные коктейли;

занятия лечебной физкультурой и скандинавской ходьбой;

релаксационный комплекс (шунгитовая комната, аромо- и музыкотерапия).

А после насыщенного процедурами дня как нельзя лучше подойдут неспешные прогулки по благоустроенной территории и окрестным живописным паркам, воздух которых пропитан ароматом хвои: они способствуют улучшению самочувствия и восстановлению нормальной работы нервной системы.

Как добраться

Санаторий «Белые ключи» находится в Петрозаводске по адресу: Судостроительная улица, 30. От центрального железнодорожного и автомобильного вокзалов в сторону оздоровительного центра ходят автобусы №10 и №17, а также троллейбус №1. Ехать необходимо до конечной остановки под названием «Улица Кемская». Санаторий находится в 5-7 минутах ходьбы от нее.