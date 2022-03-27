Река Янисйоки

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Янисйоки – река, берущая свой исток в финском озере Айттоярви, протекающая по территории Питкярантского и Сортавальского районов Карелии и впадающая в Ладожское озеро.

Ее протяженность составляет 70 км, а площадь гидробассейна – почти 4000 км². Ширина самого широкого участка Янисйоки не превышает 300 м. Среди всех рек в регионе она самая полноводная. По ходу ее течения встречается немало порогов, а прибрежные территории довольно густо заселены. На левом берегу Янисйоки расположено два населенных пункта, а на правом – шесть. Река представляет ценность для республики как значимый гидрообъект, крупный источник производства электроэнергии, поскольку на ней находятся несколько ГЭС, а также как место, привлекающие туристов. 25-километровая зона перед впадением в Ладогу отлично подходит для прохождения сплавов в туристический сезон.

Общие сведения

У Янисйоки не очень много притоков. Самые крупные из них с левой стороны – Суопянойоки, а с правой – Ретуоя и Юуванйоки. Река и ее притоки питаются за счет осадков. Воды по своему составу характеризуются как гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минимальным содержанием железа. В реке водятся щуки, форель, лещи и рыбы семейства окуневых. В ее прибрежных зонах скалистые ущелья сменяются пологими участками, в которых преобладает смешанная растительность. В ней водятся типичные для тайги представители фауны – кабаны, глухари, зайцы.

Сплавы

Из-за быстроты вод и каскадности эта река – не самое рыбное место в Карелии, но, судя по отзывам отдыхающих, если найти спокойную гавань, то в ней можно поймать неплохой улов. Основная цель туристов, прибывающих в эти северные края, не рыбалка, а сплавы. Сложность местного маршрута котируется как 3 из 5 баллов. На нем встречаются сложные 5-балльные участки, преодолеть которые под силу только самым опытным туристам-водникам, а также непреодолимые вплавь зоны – плотины ГЭС. Основными пунктами маршрута являются.

1. Первая плотина

Она находится в 0,5 км от ж/д моста, который расположен в 2 км от устья реки. Ее прохождение относится ко 2-й категории сложности и требует предварительного осмотра, поскольку плотинные створы могут быть открыты или закрыты. Преодолеть это препятствие чаще всего можно через средний створ. Его ширина достигает 5 м, а высота от водной поверхности до мостового перекрытия – 1,5 м. Через 100 м от плотины туристов поджидает следующее препятствие.

2. Череда шивер

Протяженность первой – 200 м. Через 100 м от нее расположена еще одна, состоящая из нескольких островов. В 200 м от нее находится автомобильный мост. На берегу, по правую сторону от шивер, есть достаточно места, чтобы разбить лагерь.

3. Порог

Он начинается за автомостом. Проход порога возможен в 2-х протоках.

4. Плотина Хямекоски

Она находится в 100 м от порога и обязательна к предварительному просмотру, поскольку высота ее перепадов составляет 5-6 м. Преодоление этого препятствия возможно на каяке через узкие створы и на катамаране сквозь широкую правую створу при условии большого половодья.

5. Каньон

Этот участок маршрута из-за быстрого течения имеет 2-й уровень сложности.

6. Деревня Харлу

Она находится на правом берегу Янисйоки. Следом за ней начинается широкий разлив реки, в центре которого расположен остров с небольшой стоянкой.

7. Порог в левой от острова протоке

Его прохождение осложняется быстрым течением и наличием на пути валунов, разбросанных хаотично. За ним следует шивера. По обоим брегам от нее есть места для стоянки.

8. Плотина

Осмотр этого участка маршрута обязателен, поскольку перепады высоты на нем составляют 5-6 м. Лучше всего он просматривается с левого берега. За плотиной туристов ожидают два простых переката и две шиверы. Далее река образует довольно широкий плес, разделенный островом на 2 протоки, в одной из которых есть весьма бурный порог.

9. Порог Петракоски

Он имеет 3-ю категорию сложности и протяженность 50 м. За ним следует плес, образованный плотиной Ляскеля. На берегах плеса начинаются постройки.

10. Плотина Ляскеля

Это один из самых сложных отрезков маршрута, поэтому он требует обязательного предварительного просмотра. Перед его прохождением можно организовать привал, а затем обнести плавсредство на участке, перегороженном автомобильным мостом. За мостом перепады высоты достигают 11 метров. После плотины по течению реки встречаются только слабые шиверы.

Как добраться

Удобнее всего начинать сплав с участка реки возле озера Янисъярви. К ж/д станции с одноименным названием по нечетным числам следует поезд «Санкт-Петербург – Костомукша». На станцию он прибывает поздно вечером. Еще один рейс курсирует ежедневно и доезжает сначала до Питкяранты, а затем до Янисъярви. Также к станции можно доехать из Петрозаводска на автомобиле за 3-4 часа. Расстояние от столицы Карелии до станции Янисъярви составляет примерно 300 км.

Завершая сплав в Ляскеля, можно поездом вернуться в Петрозаводск или Санкт-Петербург. А финишируя у берегов Ладоги, нужно продумать обратный путь до Ляскеля. Обычно туристы, чтобы вернуться к ж/д станции, арендуют авто у жителей ближайшего поселка или платят им за услуги извоза.