Река Олонка

Олонка – неторопливая мелководная река, протекающая на юге Карелии. Ее водоток пересекает равнинные территории Олонецкого национального района.

Характеристика природной достопримечательности

Река берет начало из южной части пресноводного озера Утозеро, расположенного в пределах Коткозерского сельского поселения, затем водоток простирается на 87 километров в направлении с севера на юг и вблизи поселка Нурмойла впадает в величественное Ладожское озеро. По обе стороны реку обрамляют возвышенные песчано-глинистые берега. Местами их высота достигает 4 метров.

На живописном побережье Олонки разместилось более 20 карельских населенных пунктов. В том числе и город Олонец, обязанный реке собственным названием.

Площадь речного водосборного бассейна составляет 2620 квадратных километров. На всем протяжении Олонки в неё впадают карельские равнинные реки. Крупнейшие из них:

Тукса;

Мегрега;

Улванка. К бассейну Олонки также относится 8 небольших озер.

Питание речного водотока происходит за счет атмосферных осадков. Разнообразие животного и растительного мира 90% прибрежных территорий занято лесными массивами и болотными угодьями. Суглинные почвы лесных участков покрыты мхами и лишайниками. Местные сосновые леса славятся изобилием грибов и ягод. А на болотистой местности произрастает много морошки и клюквы. Ежегодно сотни туристов приезжают сюда, чтобы насладиться тихой охотой. Ихтиофауна представлена 6 видами рыб. В реке водится:

плотва;

сиг;

лосось;

лещ;

судак;

окунь. Популярные виды досуга Помимо размеренного отдыха на свежем воздухе в окружении восхитительной таежной природы, водные просторы реки привлекают любителей экстремального досуга. Участки со скоростным течением, ступенчатыми порогами и размашистыми перекатами дают возможность сформировать увлекательный маршрут сплава по реке. Ошибкой было бы выпустить из вида карельскую реку и рыбакам. В водах Олонки в больших количествах обитают разные представители ихтиофауны. Но больше всего приезжающие сюда рыбаки стремятся дополнить улов увесистой тушей лосося. Окрестные достопримечательности Сосновые боры, густо расположенные по речному побережью, сами по себе являются достопримечательностью края. Но также на берегах Олонки уцелели неповторимые памятники православной архитектуры, которые непременно стоит посетить:

средневековая церковь Флора и Лавра в селе Мегрега, возведенная в честь победы над шведами в Северной войне;

поклонный крест в Татчелице, выполненный в 19 веке из массивного деревянного бруса;

олонецкий собор иконы Смоленской Божией Матери;

деревянная церковь во имя Рождества Христова в деревне Верховье – образец карельского зодчества 19 столетия;

каменный храм Спаса Нерукотворного в селе Еройла. В старинной деревне Сельга сохранились в первозданном виде типичные крестьянские дома карел-ливвиков. А узнать подробнее об их культуре, обычаях и традициях можно, посетив национальный музей карел-ливвиков в Олонце. В поселке Ильинский с одного берега реки на другой можно перейти пешком через колоритный подвесной деревянный мост, натянутый над водной гладью. Неподалеку возле устья расположен оригинальный природный памятник: «Болото у реки Олонка». Рекреационный комплекс сформирован из 10 вытянутых болотных массивов, расположенных друг за другом и отделенных древними песчаными валами. Каждое из болот отличается видовым составом растительного покрова. Примечательные факты

Вплоть до конца 19 века, на реке был налажен промысел по добыче жемчуга, массово используемого для изготовления украшений.

У Олонки наблюдается один из самых больших в Карелии перепад высот между устьем и истоком: разница превышает 66 метров.

До конца 20 века река считалась судоходной и использовалась для сплава лесозаготовительной продукции. Как добраться У реки хорошая транспортная доступность. Вдоль Олонки проходит автомобильная дорожная магистраль, соединяющая Мурманск с Петрозаводском и Олонцом. В низовье реки расположен участок железной дороги Янисъярви – Лодейное поле.

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