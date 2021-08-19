Интересный факт

На пути реки лежит всего лишь один единственный населенный пункт: одноименный поселок Кепа.

Сама река и ее побережье – настоящее царство дикой северной природы, которая сохранилась здесь практически в первозданном виде, с минимальным вмешательством человека. Сосновые леса, произрастающие на обоих речных берегах, являются не только центром обитания местной таежной фауны, но также славятся своими грибными и ягодными местами.

Общие сведения

Кепа – одна из самых протяженных карельских речных систем. Ее длина составляет 154 км. В нее впадает 9 крупных рек:

Хохлаоя;

Перменд;

Явгес;

Шонга;

Кетаноя;

Левеньгоя;

Мелличчаоя;

Лихтиноя;

Луаштанги.

К бассейну Кепы относится более 10 озер, в том числе Хайколя, Пайве, Суола.

Исток реки находится у пресноводного карельского озера Талвиярви, а устье – у озера Кулянъярви.

Питание водотока происходит, преимущественно, за счет атмосферных осадков. Общая площадь водосборного бассейна достигает 1640 квадратных километров, поэтому даже в самое засушливое лето воды в реке остается предостаточно. Особенностью речной системы является ее быстрое течение, не характерное для других рек Карелии. Его скорость порой превышает 6 км/час.

Кепские пороги: тонкости сплавов

На Кепе достаточно много мощных каменистых порогов шиверистого типа, находящихся под уклоном, которые как магнит притягивают любителей экстремального отдыха на воде. Все пороги отличаются многоводностью. Ежегодно сюда за порцией адреналина приезжают любители сплавов на байдарках.

Извилистое русло, стремительное течение, множество сложных порожистых участков – все, что нужно для организации захватывающего водного слалома. Но следует помнить, что остановиться на кепских порогах практически невозможно.

Один из самых известных и труднопроходимых – трехступенчатый порог Большой Юма с бурным течением и мощными водосливами. Разница высот между первым и последним уступом составляет 12 метров. А о приближении к порогу станет известно еще за полкилометра: именно на таком расстоянии уже слышен шум его падающих волн. Он относится к 4 категории сложности, далеко не каждый турист способен его преодолеть, для этого необходим достаточный уровень мастерства. В прежние времена на его месте находился внушительный, двенадцатиметровый водопад. Но так как он сильно затруднял переправу лесозаготовок, то был впоследствии взорван.

Также сложным для прохождения является шестисотметровый порог Ряжевый, расположенный неподалеку от истока Кепы. При составлении маршрута нужно учитывать, что на реке есть участки с надводными и подводными камнями, а также, что во время непогоды на поверхности воды нередко оказываются упавшие деревья, затрудняющие сплав.

Кепа – рай для рыбаков

Ихтиофауна Кепы впечатляет. В ее водах обитают: хариус, плотва, щука, кумжа, язь, уклейка, елец, сиг, окунь. Здешние места крайне популярны у рыбаков, так как ловится рыба здесь всегда и в больших количествах. Рыбачить можно как с лодки, так и с берега. В нескольких местах на побережье находятся небольшие деревянные избы, «кямппя», где любители рыбалки в Карелии могут отдохнуть и разобраться с уловом.

Как добраться

К реке есть несколько подъездов с автомобильных дорог: рядом с поселком Кепа и возле 3 мостов на автотрассе «Кемь-Калевала», на которые указывают специальные указатели.

Окрестности Кепы – идеальное место, чтобы отдохнуть от городской суеты и назойливого шума. Здесь царит тишина и покой, а от красоты таежной природы захватывает дух. Она прекрасна в любое время года: и утопающая в летней зелени, и раскрашенная осенью в яркие цвета, и укутанная кипельно-белым снежным покровом зимой.