Red Fox Adventure Race в Карелии

Карелия предлагает разнообразные варианты отдыха на любой вкус — от спокойной созерцательной рыбалки до настоящих экстремальных приключений. Так, на территории республики проходит захватывающая гонка, где участники меряются выносливостью и заряжаются адреналином.

Участие в популярном спортивном марафоне — уникальная возможность проверить себя на прочность.

История состязаний

Отсчет уникального мероприятия ведется с 14 июня 2003 года, когда в окрестностях поселка Кавголо Ленинградской области стартовала первая мультиспортивная гонка. С тех пор событие вышло на международный уровень, а примерно половина марафонов проходит на территории Карелии.

В 2009 году этапы Red Fox Adventure Race вошли в серию европейских мультиспортивных гонок AREuroseries, что ознаменовало выход на международный уровень. В 2017 году в рамках мероприятия проходил этап Чемпионата Европы по приключенческим гонкам AREC с участниками из 14 стран мира.

Поддержкой и вдохновителем мероприятия неизменно остается один из крупнейших российских производителей одежды для экстремального спорта и активного отдыха — компания Red Fox. А подготовку соревнований взяла на себя федерация мультиспорта и экстремальных гонок. Благодаря достойной организации и высокому уровню сложности трасс сегодня это одно из самых ожидаемых спортивных событий сезона.

Цели и этапы спортивного марафона

Во время состязаний спортсмены за определенный период времени преодолевают маршрут по труднопроходимой местности. Помимо традиционных этапов часто разрабатываются дополнительные для усложнения и разнообразия соревнований.

Формат марафона может включать следующие дисциплины:

бег по пересеченной местности;

велосипедная эстафета;

сплав на байдарках или каноэ;

гребля на надувных лодках;

веревочный этап на скальных участках.

Перед стартом спортсмены получают картографические материалы маршрута. Обычно для прохождения дистанции Short дается 24 часа, а Long — 36 или 48 часов. В командном соревновании важен спортивный дух и усилия каждого участника. Преодолеть сложнейшую трассу можно только всем вместе, и гонка считается завершенной после пересечения финишной черты последним членом команды.

Во время дистанции большое внимание уделяется соблюдению спортивного этикета. Участников призывают демонстрировать честную игру и уважение к соперникам и судьям. И максимально ответственно относится к окружающей среде, не оставляя мусор на маршруте.

Red Fox Adventure Race 2019

Соревнования 2019 года собрали 160 команд и более 500 участников. Мероприятие проходило в районе знаменитых Ладожских шхер и архипелага острова Кильпола. Традиционно соревнования разделились на два класса: Short на 24 часа и Long на 48 часов. Испытания проходили в непрерывном режиме, к участию допускались команды трех форматов — мужские двойки, смешанные двойки и смешанные четверки.

Маршруты в зависимости от типа дистанции протяженностью 130 и 260 км включали:

пешеходный этап;

велосипедная дистанция;

горный веревочный этап;

греблю на байдарках и надувных матрасах.

Большинство международных участников представила Беларусь, также прибыли представители Эстонии, Финляндии и Франции. Это позволило нашим спортсменам активно пообщаться с единомышленниками из других стран. Сложнейшую трассу разработал чемпион мира по спортивному ориентированию Виталий Чегаровский. Маршрут охватывал территорию аэродрома, заброшенную подземную военную часть и, конечно, живописные скальные участки местности.

Red Fox Adventure Race 2020

Мероприятие прошло на территории Лахденпохского района республики. Старт совершенно нового маршрута располагался в районе поселка Вятиккя. Северное Приладожье удивило многих своими неожиданными вызовами. Так, был организован полноценный SwimRun — кольцевая дистанция длиной 3 км, которая проходила по островкам и включала 5 отрезков для плавания. Также для усложнения традиционной дистанции организаторы добавили в нее троллей, прыжок Тарзана и ориентирование по велолегенде. Поэтому на маршруте спортсменам приходилось демонстрировать самые разные физические навыки, в том числе альпинизма.

Независимо от класса все участники обязаны соблюдать порядок проведения соревнований, который определили организаторы. И отмечаться в контрольных точках при помощи специальной электронной отметки. По окончании соревнований проходит торжественное награждение победителей и призеров.

Red Fox Adventure Race нацелена на пропаганду приключенческого туризма и массовых спортивных мероприятий на открытом воздухе. А проведение гонки на территории Карелии имеет дополнительные преимущества — возможность насладиться уникальной красотой северных пейзажей.