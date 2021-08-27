Птицы Карелии

Благодаря своей уникальной природе с разнообразным ландшафтом, особенными климатическими условиями и множеством водоемов Карелия может похвастаться большим видовым многообразием птиц.

Более 280 видов пернатых обитает на ее живописных просторах. Но примечательны они не только своим внешним видом и манерой поведения. На их плечах лежит важнейшая функция: они уравновешивают экосистему региона, защищая территории от излишнего количества вредителей и грызунов.

Наиболее распространенная карельская орнитофауна

Среди большого количества пернатых Карелии наиболее распространенными являются следующие птицы.

Синица

Небольшие, юркие птички с примечательной солнечной грудкой и зимой, и летом живут на карельских территориях. Птица неприхотлива в еде: ей подходит пища как растительного, так и животного происхождения. Примечателен тот факт, что миниатюрные синички в день съедают количество еды равное собственному весу.

Снегирь

Огненно-алую грудку снегиря сложно не заметить. Зимой их нередко можно увидеть и вблизи людских жилищ, куда они прилетают в поисках пропитания. А вот излюбленным местом для гнездования снегирей являются укромные уголки хвойных лесов. Вот почему их не так-то просто увидеть в весенне-летний период. Мало кто знает, что в снегириных семьях царит настоящий матриархат: самцы всегда подчиняются своим самкам.

Зяблик

Миниатюрная певчая птичка из семейства вьюрковых, повсеместно встречающаяся по всей территории Карелии. Полюбоваться ими можно как в лесах вдали от города, так и в парках и скверах. Самку природа наградила довольно скромным буровато-лиловым окрасом, чего не скажешь про оперение самцов. Пепельную макушку сменяет коричневая голова и спинка, впереди красуется пегая грудка, а завершают картину черно-белые крылья с зеленоватым отливом.

Интересная особенность самцов: их непрекращающаяся любовь к дракам.

Клест

Симпатичные пернатые с необычным клювом: верхняя и нижняя его части расположены крест-накрест. Чем старше птица, тем искривленнее ее клюв. Питаются представители этого вида, в основном, еловыми и сосновыми семенами, добываемыми из шишек.

Занесенные в Красную книгу

Есть целый ряд птиц, которые со временем, стали редко встречается в республике.

Серый сорокопут

Представителей этой породы отличает голубовато-серая спина с белоснежной грудкой и черной маской, будто повязанной на глазах. Несмотря на небольшие размеры (длина туловища не превышает 30 см) сорокопут превосходный охотник: он налету схватывает грызуна и в считанные секунды разрывает его в клочья.

Выпь

Средних размеров птица охристого окраса с темными полосами по всему телу, предпочитающая болотистые местности. Ее крик схож на вой быка, а слышно его за 3-4 километра. В случае опасности особи сильно вытягиваются вверх, чтобы слиться с прибрежной растительностью. На сегодняшний день вид находится под угрозой исчезновения.

Пустельга

Хищная птица из семейства соколиных, обладающая уникальным острым зрением, способным улавливать ультрафиолетовые лучи.

Краснозобая гагара

Самая миниатюрная из всех существующих гагар. Ее окрас меняется в зависимости от времени года: с сероватого с красным пятном летом до темно-корчневого с белыми пятнами зимой. Особи добывают корм, ныряя против течения на мелководных участках водоемов.

Водоплавающие

Карелия - страна рек и озер, поэтому водоплавающих птиц здесь обитает очень много видов.

Лебедь-кликун

Горделивые белоснежные птицы с длинной прямой шеей, желто-черным клювом и темными лапами. Несмотря на крупные габариты, птицы хорошо и быстро летают. Во время полета издают протяжные звонкие звуки. Питаются особи водной растительностью, беспозвоночными и мелкой рыбешкой. В Карелии на них полюбоваться чаще всего можно в Ладожском озере.

Гага

Крупнейшая карельская нырковая утка, встречающаяся в Кандалакшском заливе и Белом море. Особей отличает толстый, клиновидный, удлиненный клюв. Практически все время они проводят в море, на сушу выходят только в период гнездования. Днем они ныряют в поисках пропитания в виде моллюсков и ракообразных, а ночью спят, покачиваясь на волнах. Гаги – северные птицы, за счет густого пухового покроя им не страшны ни сильные морозы, ни ледяная вода.

Баклан

Часто встречающаяся в Карелии угольно-черная птица-рыболов. Размах их крыльев достигает 1,5 метров. А машут они ими как во время полета, так и в процессе плавания. Для своего обитания выбирают отдаленные от берега участки. Особи довольно прожорливы: в день съедают до 700 грамм рыбы.

Лесные обитатели

Лесов в Карелии более 14,5 млн га. Мир лесных пернатых интересен и многообразен.

Глухарь

Самый крупный из лесных видов и желанная добыча любого охотника. Окрас самцов намного интереснее, чем у самок. Темно-серую шею, украшает массивная густая борода, над глазами ярко-красные кустистые брови. Во время исполнения «серенад» брачного периода самцы перестают слышать, так как во время пения одна из черепных костей перекрывает слуховой проход. Глухари – вегетарианцы среди птиц, они питаются исключительно растительностью.

Тетерев

Небольшая птица, и по размерам, и по повадкам, напоминающая обычную курицу. Как и их собратья, глухари, едят только пищу растительного происхождения: ягоды, хвою, семена.

Кедровка

Типичная представительница карельской лесной орнитофауны. Питается она семенами ели, кедровыми орешками, насекомыми, но также не прочь полакомиться ящерицами и лягушками.

Свиристель

Певчая таежная птица невероятной красоты. Но не ярким оперением привлекают самцы самок, а своей щедростью: они предлагают им лакомство в виде ягод и орехов. Своим названием птица обязана собственному пению, которое сильно напоминает звуки свирели.

Свиристели могут жить только стаями, в одиночестве они чахнут от тоски и быстро умирают.

Перелетные кочевники

Через территорию Карелии пролегает беломоро-балтийский пролетный путь. Вследствие чего более миллиона мигрантов различных видов несколько раз в год прибывают на ее территорию. Дикие гуси, кулики, журавли, утки останавливаются на Приладожских равнинах, чтобы передохнуть перед дальней дорогой к местам своего гнездования. Сформированные ими птичьи стоянки напоминают больше гигантские поля. Столь впечатляющее по своим масштабам зрелище стремятся запечатлеть не только ученые-орнитологи, но и просто любители дикой природы, устремляющиеся в Приладожье и на побережье Балтийского моря в осенне-весенний период из разных уголков страны и мира.

Для своих туристов Карелия открывает беспрецедентные возможности:

пронаблюдать полет орлана-белохвоста;

послушать токование глухаря и пение чибиса;

насладиться красотой и грацией лебедя-кликуна;

ненароком повстречаться с серым журавлем;

посмотреть за охотой ястреба;

покормить крякву и сизых чаек;

стать свидетелем боя тетеревов.

Состав птичьего населения республики по-настоящему уникален. Здесь по соседству живут северо-таежные и степные виды, распространенные и краснокнижные особи.